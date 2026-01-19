Ο Ralph Lauren επιστρέφει στο Μιλάνο με μια ανδρική συλλογή γεμάτη vintage διάθεση

Ο οίκος Ralph Lauren επέστρεψε με μια συλλογή ανδρικής μόδας που επιβεβαιώνει τον μύθο της: το Rolling Thunder, όπως ονόμασαν οι ίδιοι οι σχεδιαστές το φαινόμενο της συνεχώς αυξανόμενης αποδοχής της maison, ήταν μια γιορτή του προσωπικού στυλ και της πολυμορφίας του ανδρικού ντυσίματος.

Η παρουσίαση στο Μιλάνο συνδύασε δύο κόσμοι σε έναν διάδρομο: την Purple Label, με την understated, κλασική κομψότητα, και την Polo, με την νεανική, παιχνιδιάρικη διάθεση, φέρνοντας κοντά το preppy και το vintage streetwear. Η αντίθεση ήταν εμφανής αλλά και συμπληρωματική, δείχνοντας πώς δύο διαφορετικά αισθητικά σύμπαντα μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά.

Η συλλογή Polo ξεχώρισε με fleece jackets με folk μοτίβα, χειροποίητα βαμμένα τζιν, jacquards, βαμβακερά παντελόνια με σχέδιο φύλλων και βαμβακερά πάνινα παπούτσια. Επανεκδόσεις vintage Polo Sport rugby shirts συνδυάστηκαν με πλεκτά polos που φέρουν γοτθική, αναχρονιστική τυπογραφία. Ένας παιχνιδιάρικος συνδυασμός mid-century navy blazer με gray flannel πουκάμισο Ivy League, τονισμένος με φαρδιές γραβάτες paisley, συνέθεσε μια νεανική, εκλεπτυσμένη εικόνα, ενώ suede western jackets με κρόσσια και διακοσμητικά χάντρες συνοδεύονταν από worn guitars, δημιουργώντας την εντύπωση ενός πολυδιάστατου, δυναμικού και ελεύθερου άνδρα Polo.

Από την πλευρά της Purple Label, το ύφος ήταν πιο συγκρατημένο, αλλά εξίσου ισχυρό και επιβλητικό: δίπλευρο camel cashmere, γκρι flannel πανωφόρια, πλεκτά με ανάγλυφα σχέδια και κοστούμια άψογα ραμμένα δημιούργησαν μια κομψή, σοφιστικέ αισθητική. Σημαντικά highlights της συλλογής αποτέλεσαν τα cream shearling παρκά, τα μαύρα aviator jumpsuits που θύμιζαν tuxedo και τα layers που παρουσίαζαν τον άνδρα Purple Label ως έναν πολυπρόσωπο εξερευνητή, με αίσθηση πολυτέλειας και ταυτόχρονα πρακτικότητας. Η εμφάνιση του Tyson Beckford με cashmere sherpa coat πάνω από evening suit και mountain boots ξεχώρισε, αφήνοντας ένα από τα πιο iconic στιγμιότυπα της βραδιάς.

Ο John Wrazej, senior creative director για Polo, RLX και Purple Label, τόνισε πως η συλλογή γιορτάζει την ποικιλομορφία και την προσωπικότητα κάθε άνδρα: «Από τη φυσική κομψότητα της Purple Label έως την νεανική πνευματικότητα της Polo, η συλλογή ενσαρκώνει τους κόσμους που πιστεύω και ζω».

Παρά την απουσία του ίδιου του Ralph Lauren, που παρέμεινε στη Νέα Υόρκη για την προετοιμασία της νέας γυναικείας συλλογής, το Rolling Thunder αντήχησε δυνατά στις γειτονιές του Μιλάνου, υπενθυμίζοντας πως η Ralph Lauren παραμένει αδιαμφισβήτητος δάσκαλος της αρρενωπότητας, της κομψότητας και της πολυδιάστατης ανδρικής ταυτότητας.

