Η Emilia Clarke έσπασε πλευρά στα γυρίσματα της ταινίας Ponies

Η Emilia Clarke αποκάλυψε ότι υπέστη κάταγμα πλευρού κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας της κινηματογραφικής δουλειάς «Ponies», σε μια από τις πιο απαιτητικές σκηνές της καριέρας της. Η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για το περιστατικό σε συνέντευξή της στο TheWrap, περιγράφοντας με ειλικρίνεια και χιούμορ τον τραυματισμό που προκλήθηκε στη διάρκεια μιας μαραθώνιας σκηνής σεξ με τρεις διαφορετικούς συμπρωταγωνιστές. Η ταινία «Ponies» είναι ένα κατασκοπικό θρίλερ με φόντο τη δεκαετία του 1970 και τον Ψυχρό Πόλεμο. Η Emilia Clarke υποδύεται την Bea, μια γυναίκα που μαζί με την Twila, ρόλο που ερμηνεύει η Haley Lu Richardson, προσπαθεί να διαλευκάνει τον μυστηριώδη θάνατο των συζύγων τους, καθώς και οι δύο εμπλέκονται με τη CIA. Η ένταση της αφήγησης και οι τολμηρές σκηνές αποτέλεσαν σοβαρή σωματική πρόκληση για την πρωταγωνίστρια.

Διάβασε επίσης: Matt Damon: Η συνεργασία με τον Clint Eastwood έγινε μάθημα ζωής

Η Emilia Clarke περιέγραψε ότι «ήταν μια σκηνή που απαιτούσε συνεχείς λήψεις με διαφορετικούς παρτενέρ και έντονη σωματική καταπόνηση. Είπα απλώς συνεχίστε, φέρτε τους μέσα και θα προσποιηθούμε ότι κάνουμε σεξ. Εκείνη την ημέρα έσπασα ένα πλευρό». Την επιβεβαίωση έδωσε και η συμπρωταγωνίστριά της Haley Lu Richardson, η οποία ανέφερε ότι «πραγματικά συνέβη. Η Emilia Clarke έχει ένα πολύ λεπτό και ευαίσθητο σώμα και αυτός ήταν ο λόγος που έπαθε κάταγμα». Ο τραυματισμός ανάγκασε την Emilia Clarke να εξηγήσει στον γιατρό της πώς ακριβώς προέκυψε το πρόβλημα, σε μια στιγμή που η ίδια χαρακτήρισε ιδιαίτερα αμήχανη. Παρά το περιστατικό, η ηθοποιός συνέχισε κανονικά τα γυρίσματα, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την αφοσίωσή της στο επάγγελμα.

Στη νέα της ταινία «Ponies», η Emilia Clarke επιστρέφει με έναν ρόλο που συνδυάζει μυστήριο, δράση και έντονη συναισθηματική φόρτιση. Το περιστατικό του τραυματισμού της αποκαλύπτει τις λιγότερο γνωστές πλευρές της κινηματογραφικής δημιουργίας και υπενθυμίζει ότι πίσω από τις εντυπωσιακές σκηνές κρύβονται συχνά σωματικές δοκιμασίες και προσωπικές αντοχές.

Διάβασε επίσης: «Emily in Athens;»: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για τη νέα σεζόν

Δες κι αυτό…