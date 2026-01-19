«Emily in Athens;»: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «επιβεβαίωσε» με τρόπο τη νέα σεζόν

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η έκτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix «Emily in Paris» να γυριστεί στην Αθήνα, προκαλώντας αίσθηση στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Σε συνέντευξή του στον Alpha, ο πρωθυπουργός μίλησε για τον ελεύθερο χρόνο του και τις συνήθειες ψυχαγωγίας του, επισημαίνοντας ότι παρακολουθεί σειρές και ταινίες στο Netflix, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται και το «Emily in Paris». Με χιουμοριστικό και αινιγματικό τόνο σχολίασε ότι η σειρά θα μπορούσε να μετατραπεί σε «Emily in Athens», αφήνοντας υπόνοιες για εκπλήξεις στην επόμενη σεζόν.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα επιλέγεται ολοένα και συχνότερα για διεθνείς παραγωγές και ότι η κυβέρνηση στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες με οικονομικά κίνητρα και συνεργασίες, προβάλλοντας τη χώρα στον διεθνή κινηματογραφικό και τηλεοπτικό χάρτη. Ανέφερε ότι η χώρα έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν μεγάλες παραγωγές, όπως η ταινία «Οδύσσεια», και σημείωσε ότι η στρατηγική αυτή συμβάλλει στην ενίσχυση της παρουσίας της Ελλάδας σε διεθνείς πλατφόρμες.

Οι φήμες για γυρίσματα στην Ελλάδα ενισχύθηκαν από σκηνές της 5ης σεζόν, όπου ένας χαρακτήρας προορίζει ένα μήνυμα και πιθανή συνάντηση στην Ελλάδα, γεγονός που πολλοί θεατές και μέσα ενημέρωσης ερμήνευσαν ως πιθανή προαναγγελία αλλαγής τοποθεσίας για την επόμενη σεζόν. Επιπλέον, οι πρωταγωνιστές της σειράς έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθούν εκτός των συνηθισμένων ευρωπαϊκών πόλεων, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από το Netflix για γυρίσματα στην Ελλάδα μέχρι στιγμής.

Με αυτή τη δήλωση, ο πρωθυπουργός φαίνεται να στέλνει μήνυμα ότι η χώρα επιθυμεί να ενισχύσει τη στρατηγική της στον διεθνή κινηματογραφικό χάρτη, αξιοποιώντας τόσο τη φυσική ομορφιά και τον πολιτισμό της όσο και τις πολιτικές ενισχύσεις προς τις παραγωγές, ενώ παράλληλα προσφέρει στους θεατές την προοπτική να δουν τη σειρά σε νέα, εντυπωσιακά τοπία.

