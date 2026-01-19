Prada Fall/Winter 2026-2027: Όταν η κληρονομιά συναντά το μέλλον της ανδρικής μόδας

Για την ανδρική συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, ο θρυλικός ιταλικός οίκος Prada παρουσίασε κοψίματα sleek, αισθησιακά και συνάμα κομψά, που συνδυάζουν το παρελθόν με το παρόν της μάρκας. Από καλοδουλεμένα, όμορφα draped πλεκτά μέχρι δραματικά, στενά πανωφόρια, η συλλογή ανέδειξε τη σημασία της σύνδεσης των visual codes του brand με την κλασική και σύγχρονη ανδρική αισθητική. Κλασική ραπτική, έντονα χρώματα και η χαρακτηριστική swagger της Prada πλέχτηκαν αρμονικά σε κάθε look.

Το layering, βασικό στοιχείο για τις κρύες εποχές, αποκτά νέα διάσταση φέτος: μακριά μανίκια ξεπροβάλλουν από draped πλεκτά, ενώ γκαμπαρντίνες trench εμφανίζονται κάτω από έντονα χρωματιστές κάπες, δημιουργώντας συνδυασμούς με αμέτρητες στιλιστικές δυνατότητες. Τα βασικά layers ακολούθησαν ανάλογη πολυμορφία, από χαλαρά low-cut styles έως τετράγωνα tanks με κοφτερά necklines, που κυριάρχησαν στη συλλογή.

Διάβασε επίσης: Αυτά είναι τα χρώματα που αγαπούν να φορούν οι Γαλλίδες με το σοκολατί

Στις πρώτες θέσεις του front row παρακολουθήσαμε διάσημους όπως οι Louis Partridge, Nicholas Hoult, Win Metawin, Jack Harlow, Damson Idris, Troye Sivan, Mahmood, Karina και Anikola Davies Jr.

Η συλλογή «Before and Next» στηρίχθηκε σε μια βαθύτερη προσέγγιση του χώρου και της μνήμης: το παρελθόν μέσα σε ντουλάπες, παλαιά ρούχα, οικογενειακά κειμήλια, σακάκια του παππού, μανικετόκουμπα, παλτά με καπέλα, έγιναν πηγή έμπνευσης. Το σκηνικό του Fondazione Prada με τον ξύλινο τόνο-on-tone, τις παστέλ αποχρώσεις και τα τζάκια σε stone-effect δημιούργησε μια αίσθηση ανακατασκευής των προσωπικών χώρων, όπου η μνήμη και η ιστορία διασταυρώνονται με το σύγχρονο ντύσιμο.

Όπως εξηγεί η Miuccia Prada: «Η λέξη “άβολα” περιγράφει τέλεια αυτή την ιστορική στιγμή. Ξέρουμε τόσο λίγα που δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον. Στα ρούχα χρειαζόμαστε σαφήνεια και ακρίβεια. Με ενδιαφέρει η σύνδεση με το παρελθόν, ακόμη και όταν αναζητούμε το νέο». Ο Raf Simons προσθέτει: «Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι νέο με ό,τι ήδη γνωρίζουμε; Θέλαμε να εστιάσουμε στα όμορφα και οικεία, μεταμορφώνοντας γνωστά concepts όπως η κλασική ραπτική και τα πουκάμισα σε κάτι αναγνωρίσιμο αλλά πρωτότυπο».

Τα μήκη και οι γραμμές είναι επιμηκυμένα, με σακάκια στενά, παλτό μέχρι τη μέση της γάμπας και δερμάτινα bomber jackets με vintage αίσθηση. Τα trench coats συμπληρώνονται από μίνι καπές και τις χαρακτηριστικές μεγάλες τσέπες, ενώ οι λεπτομέρειες αναφέρονται στα κοσμήματα και τις τσάντες Prada Buckle, handbags και μικρά leather accessories με πολλές θήκες και φερμουάρ.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το καπέλο που «ξεκουράζεται» στους ώμους του παλτό, σε ύφασμα ή δέρμα, σαν ένα κειμήλιο από την οικογενειακή ντουλάπα που συμπληρώνει διακριτικά το look, μια λεπτομέρεια που συνδέει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική.

Η Prada Men’s Fall/Winter 2026-2027 είναι μια συλλογή που παντρεύει κλασική κομψότητα, layering, χρώματα και καινοτομία, υπενθυμίζοντας πως η μόδα εξελίσσεται μέσα από τη γνώση, τη μνήμη και τη δημιουργικότητα.

Διάβασε επίσης: Οι 3 τάσεις στα κολάν που θα σε κάνουν να δεις με άλλο μάτι το πιο διαχρονικό basic

Δες κι αυτό…