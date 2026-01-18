Οι 3 τάσεις στα κολάν που θα σε κάνουν να δεις με άλλο μάτι το πιο διαχρονικό basic

Τα κολάν επιστρέφουν δυναμικά το 2026 με νέες τάσεις που συνδυάζουν άνεση και κομψότητα για κάθε εμφάνιση

Τα κολάν επιστρέφουν δυναμικά και το 2026 θα είναι η χρονιά που θα τα δούμε παντού, από casual εμφανίσεις σε καφέ και περίπατους μέχρι πιο επίσημα looks με μπότες ή τακούνια. Η εικόνα τους αλλάζει, καθώς δεν περιορίζονται πλέον μόνο στον χώρο του γυμνστηρίου ή σε χαλαρές στιγμές στο σπίτι, αλλά έχουν γίνει μια κομψή και ευέλικτη επιλογή για κάθε περίσταση, συνδυάζοντας άνεση και στιλ.

Το μυστικό της επιτυχίας τους φέτος έγκειται στις πολλαπλές εκδοχές που προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες styling, από sporty chic μέχρι βραδινά looks. Τα κολάν του 2026 είναι κομμάτια που επενδύουν σε ποιότητα, άνεση και ευκολία στο συνδυασμό, κάνοντάς τα απαραίτητα για κάθε γκαρνταρόμπα.

Διάβασε επίσης: 5 outfits με κολάν για τις ημέρες που τα jeans σε «κουράζουν»

Stirrup κολάν

Τα stirrup leggings ξεχωρίζουν για την κομψότητα και την πρακτικότητά τους. Συνδυάζονται εύκολα με μπότες, flats ή τακούνια και μπορούν να φορεθούν από καθημερινές εμφανίσεις μέχρι βραδινά ραντεβού, προσθέτοντας μια μοντέρνα πινελιά στο outfit.

Καφέ κολάν

Η απόχρωση του καφέ γίνεται η πιο δημοφιλής, αντικαθιστώντας σταδιακά το μαύρο. Προσφέρει ζεστασιά και διακριτική διαφοροποίηση σε casual και sporty εμφανίσεις, ενώ συνδυάζεται άψογα με ουδέτερους τόνους, δημιουργώντας κομψά layering looks.

Capri

Τα capri κολάν έχουν πιο ανοιχτή γραμμή και είναι ιδανικά για πιο ζεστό καιρό. Συνδυάζονται εύκολα με sneakers ή flats και ταιριάζουν τόσο σε workouts όσο και σε casual brunch.

Bootcut

Τα bootcut leggings επιστρέφουν με διακριτική καμπύλη στο τελείωμα, προσφέροντας μια πιο χαλαρή και φιλική προς το styling σιλουέτα. Η γραμμή τους φέρνει μια νοσταλγική αναφορά στη μόδα των 2000s, χωρίς να χάνεται η σύγχρονη κομψότητα.

Διάβασε επίσης: Όλα τα tips για να διατηρείς το suede σαν καινούργιο

Δες κι αυτό…