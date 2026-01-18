Mad Bubble
Mad Bubble
Fashion 18.01.2026

Οι 3 τάσεις στα κολάν που θα σε κάνουν να δεις με άλλο μάτι το πιο διαχρονικό basic

kolan
Τα κολάν επιστρέφουν δυναμικά το 2026 με νέες τάσεις που συνδυάζουν άνεση και κομψότητα για κάθε εμφάνιση
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα κολάν επιστρέφουν δυναμικά και το 2026 θα είναι η χρονιά που θα τα δούμε παντού, από casual εμφανίσεις σε καφέ και περίπατους μέχρι πιο επίσημα looks με μπότες ή τακούνια. Η εικόνα τους αλλάζει, καθώς δεν περιορίζονται πλέον μόνο στον χώρο του γυμνστηρίου ή σε χαλαρές στιγμές στο σπίτι, αλλά έχουν γίνει μια κομψή και ευέλικτη επιλογή για κάθε περίσταση, συνδυάζοντας άνεση και στιλ.

Το μυστικό της επιτυχίας τους φέτος έγκειται στις πολλαπλές εκδοχές που προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες styling, από sporty chic μέχρι βραδινά looks. Τα κολάν του 2026 είναι κομμάτια που επενδύουν σε ποιότητα, άνεση και ευκολία στο συνδυασμό, κάνοντάς τα απαραίτητα για κάθε γκαρνταρόμπα.

kolan_outfit
https://www.instagram.com/annieculbertson/

Διάβασε επίσης: 5 outfits με κολάν για τις ημέρες που τα jeans σε «κουράζουν»

Stirrup κολάν

Τα stirrup leggings ξεχωρίζουν για την κομψότητα και την πρακτικότητά τους. Συνδυάζονται εύκολα με μπότες, flats ή τακούνια και μπορούν να φορεθούν από καθημερινές εμφανίσεις μέχρι βραδινά ραντεβού, προσθέτοντας μια μοντέρνα πινελιά στο outfit.

outfit_kolan
https://www.instagram.com/annieculbertson/

Καφέ κολάν

Η απόχρωση του καφέ γίνεται η πιο δημοφιλής, αντικαθιστώντας σταδιακά το μαύρο. Προσφέρει ζεστασιά και διακριτική διαφοροποίηση σε casual και sporty εμφανίσεις, ενώ συνδυάζεται άψογα με ουδέτερους τόνους, δημιουργώντας κομψά layering looks.

kafe_kolan
https://www.instagram.com/hoskelsa/

Capri

Τα capri κολάν έχουν πιο ανοιχτή γραμμή και είναι ιδανικά για πιο ζεστό καιρό. Συνδυάζονται εύκολα με sneakers ή flats και ταιριάζουν τόσο σε workouts όσο και σε casual brunch.

capri_kolan
https://www.instagram.com/kendalljenner/

Bootcut

Τα bootcut leggings επιστρέφουν με διακριτική καμπύλη στο τελείωμα, προσφέροντας μια πιο χαλαρή και φιλική προς το styling σιλουέτα. Η γραμμή τους φέρνει μια νοσταλγική αναφορά στη μόδα των 2000s, χωρίς να χάνεται η σύγχρονη κομψότητα.

kolan_bootcut
https://www.instagram.com/jastookes/

Διάβασε επίσης: Όλα τα tips για να διατηρείς το suede σαν καινούργιο

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
2026 Fashion fashion trends
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
O Leonardo DiCaprio διατυπώνει δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον των cinema

O Leonardo DiCaprio διατυπώνει δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον των cinema

18.01.2026
Επόμενο
Η Bella Hadid θέλει μόνιμη παρουσία στην υποκριτική

Η Bella Hadid θέλει μόνιμη παρουσία στην υποκριτική

18.01.2026

Δες επίσης

Spa στο σπίτι: Η ολοκληρωμένη ρουτίνα περιποίησης προσώπου βήμα-βήμα
Beauty

Spa στο σπίτι: Η ολοκληρωμένη ρουτίνα περιποίησης προσώπου βήμα-βήμα

18.01.2026
Ο λόγος που η ζάχαρη στα ροφήματα βλάπτει περισσότερο από τα γλυκά
Life

Ο λόγος που η ζάχαρη στα ροφήματα βλάπτει περισσότερο από τα γλυκά

17.01.2026
Οι 8 καθημερινές συνήθειες που υιοθετούν όσοι μικροδείχνουν
Beauty

Οι 8 καθημερινές συνήθειες που υιοθετούν όσοι μικροδείχνουν

17.01.2026
Όσα πρέπει να αλλάξεις στο σπίτι σου μέσα στον Ιανουάριο
Life

Όσα πρέπει να αλλάξεις στο σπίτι σου μέσα στον Ιανουάριο

17.01.2026
Όλη η αλήθεια για τα γλυκαντικά που κανείς δεν σου είπε
Life

Όλη η αλήθεια για τα γλυκαντικά που κανείς δεν σου είπε

17.01.2026
Η πιο εύκολη μακαρονάδα με σάλτσα πιπεριάς
Food

Η πιο εύκολη μακαρονάδα με σάλτσα πιπεριάς

17.01.2026
Γκρεζ χείλη: Η τάση που μετατρέπει το μακιγιάζ σε fashion statement
Beauty

Γκρεζ χείλη: Η τάση που μετατρέπει το μακιγιάζ σε fashion statement

17.01.2026
7 κανόνες που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου πριν αγοράσεις κάτι στις εκπτώσεις
Fashion

7 κανόνες που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου πριν αγοράσεις κάτι στις εκπτώσεις

17.01.2026
Το παρελθόν επιστρέφει: 4 ζώδια που θα ζήσουν επανενώσεις το πρώτο τρίμηνο του 2026
Life

Το παρελθόν επιστρέφει: 4 ζώδια που θα ζήσουν επανενώσεις το πρώτο τρίμηνο του 2026

16.01.2026
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται