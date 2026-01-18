Η Bella Hadid θέλει μόνιμη παρουσία στην υποκριτική

Η Bella Hadid φαίνεται έτοιμη να επαναπροσδιορίσει τη δημόσια εικόνα της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας σταθερής πορείας στον χώρο της υποκριτικής. Το διεθνούς φήμης supermodel ετοιμάζεται να εμφανιστεί στη νέα σειρά «The Beauty» του FX και δηλώνει ξεκάθαρα ότι θα ήθελε αυτή η εμπειρία να αποτελέσει την αρχή ενός νέου δημιουργικού κεφαλαίου. Η Bella Hadid, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από τις συνεργασίες της με κορυφαίους οίκους μόδας όπως οι Chanel, Dior και Versace, έχει κοσμήσει τα εξώφυλλα των διεθνών εκδόσεων του περιοδικού Vogue περισσότερες από 30 φορές. Το 2022 ανακηρύχθηκε Μοντέλο της Χρονιάς από το British Fashion Council, επιβεβαιώνοντας τη δεσπόζουσα θέση της στον χώρο της μόδας. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έκανε τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική, με μικρούς ρόλους στις σειρές «Ramy» και «Yellowstone».

Με αφορμή την πρεμιέρα της σειράς «The Beauty» στη Νέα Υόρκη, η Bella Hadid μίλησε στο The Hollywood Reporter για τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «θα ήθελα πολύ να συνεχίσω την υποκριτική και μετά από αυτό. Είναι ένα όνειρο που έχω». Στη συνέχεια εξήγησε ότι, παρότι έχει διοχετεύσει τη δημιουργικότητά της στον χώρο του μόντελινγκ, η αγάπη της για τον κινηματογράφο και την ερμηνεία παραμένει κυρίαρχη. «Μου αρέσει να κινούμαι, μου αρέσει το φιλμ και γενικά η υποκριτική. Θαυμάζω τους ηθοποιούς γιατί μπορούν να γίνονται διαφορετικοί χαρακτήρες για τόσους πολλούς ανθρώπους» ανέφερε. Ιδιαίτερη σημασία για την απόφασή της να συμμετάσχει στη σειρά είχε και η συνεργασία με τον Ryan Murphy, συνδημιουργό του πρότζεκτ. Η Bella Hadid δεν έκρυψε τον θαυμασμό της, λέγοντας ότι «ο Ryan έχει ένα απίστευτο μυαλό και μια τεράστια καρδιά. Είναι ένας άνθρωπος που θαυμάζω βαθιά ως σκηνοθέτη και δημιουργό, γιατί καταφέρνει να ενσωματώνει τη φαντασία σε τόσα πολλά πράγματα. Είμαι πραγματικά ευγνώμων που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία».

Στη σειρά «The Beauty», η Bella Hadid υποδύεται ένα μοντέλο, ωστόσο όπως η ίδια ξεκαθάρισε, η πραγματική της εμπειρία από τον χώρο της μόδας δεν έχει άμεση σχέση με τον ρόλο της. Όπως εξήγησε, «το μόντελινγκ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έκανα σε αυτό το σετ, για να είμαι ειλικρινής. Ήταν το ακριβώς αντίθετο από οτιδήποτε έχω κάνει μέχρι σήμερα». Η σειρά «The Beauty» ανήκει στο είδος του body horror και πρωταγωνιστής είναι ο Ashton Kutcher, ο οποίος υποδύεται έναν δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας που χτίζει μια αυτοκρατορία γύρω από ένα φάρμακο με το όνομα The Beauty. Το σκεύασμα υπόσχεται εκθαμβωτική ομορφιά αλλά συνοδεύεται από σοβαρές και επικίνδυνες συνέπειες, ενώ μπορεί να μεταδοθεί και μέσω σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Στον πυρήνα της, η σειρά θέτει το ερώτημα τι είναι διατεθειμένος να θυσιάσει κανείς για την ομορφιά. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Evan Peters, Rebecca Hall, Anthony Ramos και Jeremy Pope, ενώ σε guest εμφανίσεις θα δούμε μεταξύ άλλων τους Gigi Hadid, Isabella Rossellini, Vincent D’Onofrio, Peter Gallagher και Meghan Trainor. Δημιουργοί και σεναριογράφοι της σειράς είναι οι Ryan Murphy και Matthew Hodgson.

Η πρεμιέρα της σειράς «The Beauty» είναι προγραμματισμένη για τις 21 Ιανουαρίου, με τα 3 πρώτα επεισόδια να προβάλλονται ταυτόχρονα και τη συνέχεια να ακολουθεί σε εβδομαδιαία βάση. Με τη συμμετοχή της στη σειρά «The Beauty» και τις δηλώσεις της για το μέλλον, η Bella Hadid καθιστά σαφές ότι η υποκριτική δεν αποτελεί για εκείνη μια περιστασιακή δοκιμή αλλά μια φιλοδοξία που θέλει να εξελίξει με συνέπεια και ουσία.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

