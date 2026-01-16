Έφυγε από τη ζωή η Μέλπω Ζαρόκωστα

Με μια διακριτική αλλά βαθιά συγκινητική παρουσία που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και τον πολιτισμό, η Μέλπω Ζαρόκωστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Η απώλειά της σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς διαδρομής γεμάτης δημιουργία, αγώνες και αφοσίωση στην τέχνη του θεάτρου. Η κηδεία της ηθοποιού θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στις 13.00 στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών, όπως γνωστοποίησε σε ανακοίνωσή του «Το Σπίτι του Ηθοποιού».

Τα τελευταία χρόνια η Μέλπω Ζαρόκωστα ζούσε στο Γηροκομείο Αθηνών, έχοντας η ίδια μιλήσει δημόσια για την απόφασή της αυτή, τονίζοντας ότι αισθανόταν ασφάλεια και ηρεμία, καθώς δεν μπορούσε πλέον να ζει μόνη της. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η ανιψιά της Νταίζη Γαλιατσάτου μέσα από ανάρτησή της στο Facebook. Λίγο αργότερα, ο Σπύρος Μπιμπίλας επιβεβαίωσε την απώλεια, αποτίοντας φόρο τιμής στη διαδρομή και την προσωπικότητά της. Σε ανάρτησή του έγραψε ακριβώς τα εξής «Με βαθύτατη θλίψη πριν από λίγο μάθαμε από τον αγαπημένο της γιο Αλέξανδρο Παγουλάτο την αποχώρηση από την ζωή της πολυαγαπημένης μας σπουδαίας ηθοποιού, αγωνίστριας, σπουδαίας μεταφράστριας πάμπολλων έργων… Δίπλα σε όλους τους αγώνες των ηθοποιών η αγαπημένη μας φίλη που άφησε το αποτύπωμα της σε υπέροχους ρόλους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση… Όσοι την γνωρίσαμε και από το θέατρο και δουλέψαμε μαζί της ζήσαμε το πάθος και την αγάπη της για το θέατρο. ΜΕΛΠΩ ΜΟΥ Σ’ ευχαριστώ που με τίμησες με μια μεγάλη φιλία. Θα σε αγαπάμε πάντα…».

Συγκινητική ήταν και η ανακοίνωση του «Το Σπίτι του Ηθοποιού», στην οποία αναφέρεται χωρίς καμία αλλαγή «Μέλπω μας αγαπημένη… δύσκολος ο αποχωρισμός… τα λόγια ωχριούν μπροστά στην προσωπικότητα σου… Σ’ ευχαριστούμε που ήσουν κοντά μας… μέλος εκλεκτό στο συμβούλιο μας για δέκα χρόνια… δεν ξεχνιεσαι… και πάντα η ανάμνηση σου θα μας πονά… Καλό σου ταξίδι…. Η κηδεία της Κ. Ζαρόκωστα θα γίνει την Τρίτη στο Πρώτο Νεκροταφείο και ώρα 13.00».

Η διαδρομή της σπουδαίας ηθοποιού

Η διαδρομή της Μέλπως Ζαρόκωστα ξεκίνησε στον Πειραιά, όπου γεννήθηκε το 1933, κόρη του Ηλία Ζαρόκωστα και της Δέσποινας Σπυροπούλου. Μετά τον Πόλεμο έζησε για μικρό διάστημα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και στη συνέχεια μετανάστευσε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Εκεί σπούδασε θέατρο στο Metropolitan Theater και στη σχολή ραδιοφωνικών σπουδών Canandale, με αντικείμενα τη σκηνοθεσία, το σενάριο και την υποκριτική. Παρέμεινε στην Αυστραλία 11 χρόνια και έκανε τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα στο θέατρο και την τηλεόραση, ερμηνεύοντας μεταξύ άλλων την Αντιγόνη του Ζαν Ανούιγ και την Εκάβη στα ελληνικά για την ελληνική παροικία.

Το 1957 παντρεύτηκε τον πιανίστα Ανδρέα Διαμαντίδη και μετέβη μαζί του στο Λονδίνο, όπου έζησαν για έναν χρόνο. Το 1958 επέστρεψε στην Ελλάδα λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και σχεδόν αμέσως ξεκίνησε τη συνεργασία της με τον θίασο του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Εκεί γνώρισε τον δεύτερο σύζυγό της, τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Βίκτορα Παγουλάτο, με τον οποίο απέκτησαν έναν γιο, τον Αλέξανδρο Παγουλάτο.

Παράλληλα με την υποκριτική, η Μέλπω Ζαρόκωστα ασχολήθηκε ενεργά με τη μετάφραση και τη διασκευή θεατρικών έργων για το θέατρο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Έγραψε το πρώτο της θεατρικό έργο με τίτλο «Φροντιστήριο γυναικών», στο οποίο συμπρωταγωνίστησε με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τη Νόρα Βαλσάμη και τον Νίκο Απέργη. Ακολούθησαν αρκετά ακόμη έργα της, τα οποία παρουσιάστηκαν τόσο στην Αθήνα όσο και στην ελληνική περιφέρεια.

Ιδιαίτερη θέση στη ζωή της είχε και η συγγραφική και συνδικαλιστική της δράση. Υπήρξε το πρώτο γυναικείο μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων το 1960, διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 1990 και ανέλαβε την προεδρία της Εταιρείας την περίοδο από το 1999 έως το 2001. Η Μέλπω Ζαρόκωστα δεν υπήρξε απλώς μια ακόμη ηθοποιός της γενιάς της, αλλά μια δημιουργός με πολυσχιδές έργο και βαθιά πίστη στο θέατρο ως πράξη ζωής. Η απουσία της αφήνει ένα βαρύ κενό, ενώ η παρακαταθήκη της παραμένει ζωντανή μέσα από τους ρόλους, τα έργα και τους ανθρώπους που σημάδεψε.

