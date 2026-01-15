Mad Bubble
Μουσικά Νέα 15.01.2026

Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο Γιάννης Ξυλούρης, ο θρυλικός «Ψαρογιάννης»

Ο κορυφαίος λυράρης και δεξιοτέχνης του λαούτου από τα Ανώγεια, αδελφός του Νίκου Ξυλούρη και του Αντώνη Ξυλούρη, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην κρητική μουσική παράδοση
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Ξυλούρης, γνωστός στο κοινό ως «Ψαρογιάννης», κορυφαίος εκπρόσωπος της κρητικής μουσικής παράδοσης και μέλος της εμβληματικής οικογένειας των Ξυλούρηδων. Ο Γιάννης Ξυλούρης ήταν αδελφός του Νίκου Ξυλούρη και του Αντώνη Ξυλούρη και γεννήθηκε στα Ανώγεια το 1943. Από πολύ μικρή ηλικία έδειξε τη βαθιά του σχέση με τη μουσική. Σε ηλικία μόλις 5 ετών έπιασε για πρώτη φορά μαντολίνο και στη συνέχεια ασχολήθηκε με το λαούτο και τη λύρα. Ήδη από τα 12 του χρόνια συνόδευε με το λαούτο τον αδελφό του Νίκο Ξυλούρη, ενώ στα 14 πραγματοποίησε την πρώτη του δισκογραφική δουλειά μαζί του.

Στα 17 του χρόνια, το 1960, ο Γιάννης Ξυλούρης θεωρούνταν ήδη ένα από τα σημαντικότερα λαούτα της Κρήτης, με κορυφαίους λυράρηδες να επιδιώκουν συνεργασία μαζί του. Παράλληλα άνοιξε τον καλλιτεχνικό του ορίζοντα στη λύρα, στο τραγούδι και στη σύνθεση, δημιουργώντας σύγχρονα κρητικά τραγούδια με έντονη προσωπική σφραγίδα. Κατά τη διάρκεια της μακράς πορείας του συνεργάστηκε με σημαντικές μορφές της κρητικής μουσικής όπως ο Κώστας Μουντάκης και ο Βασίλης Σκουλάς, ενώ συμμετείχε και σε μουσικά σχήματα από την Ήπειρο, τα νησιά του Αιγαίου και τη Μικρά Ασία. Η καλλιτεχνική του παρουσία υπήρξε έντονη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με δεκάδες ηχογραφήσεις που ανέδειξαν τη μοναδική του τεχνική στο λαούτο.

Ο Γιάννης Ξυλούρης άφησε πίσω του ένα σπουδαίο μουσικό έργο, βαθιά ριζωμένο στην παράδοση αλλά ανοιχτό στη δημιουργική εξέλιξη, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους εκφραστές της κρητικής μουσικής κληρονομιάς.

Γιάννης Ξυλούρης ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΕΘΑΝΕ Ψαρογιάννης
