Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 15.01.2026

Κωνσταντίνος Αργυρός: Ανοίγει δική του δισκογραφική εταιρία

Σε συνεργασία με τον Γιώργο Αρσενάκο, διευθύνοντα σύμβουλο της Panik Records, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανοίγει την PEDAGON Records
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε μια σημαντική επαγγελματική κίνηση προχώρησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Την αποκάλυψη έκανε ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης, ο οποίος παρουσίασε στον αέρα και τα σχετικά επίσημα έγγραφα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ίδρυσε τη δική του δισκογραφική εταιρία, προχωρώντας σε σύμπραξη με τον Γιώργο Αρσενάκο, διευθύνοντα σύμβουλο της Panik Records. Η νέα εταιρία φέρει την επωνυμία PEDAGON Records και συστάθηκε στις 12 Ιανουαρίου με αρχικό κεφάλαιο ύψους 9.0000 ευρώ.

Η νέα σύντροφος του Κωνσταντίνου Αργυρού

Διάβασε επίσης: Κωνσταντίνος Αργυρός: Η εξομολόγηση για την Αλεξάνδρα Νίκα και τον γιο τους – «Γι’ αυτούς τα κάνω όλα»

Η PEDAGON Records έχει ευρύ αντικείμενο δραστηριότητας, καθώς καλύπτει το σύνολο των επαγγελματικών και επιχειρηματικών πτυχών που σχετίζονται με τον καλλιτεχνικό χώρο και τη μουσική βιομηχανία. Όπως προκύπτει από τα έγγραφα της σύστασης, το ποσοστό συμμετοχής του Κωνσταντίνου Αργυρού ανέρχεται στο 60%, ενώ το υπόλοιπο 40% ανήκει στον Γιώργο Αρσενάκο.

Παρά τη δημιουργία της νέας εταιρίας, ξεκαθαρίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν αποχωρεί από την Panik Records. Όπως επισήμανε ο Πάνος Κατσαρίδης, η συνεργασία του καλλιτέχνη με την Panik Records συνεχίζεται κανονικά και μάλιστα η εταιρία αναφέρεται ρητά στα επίσημα έγγραφα της σύστασης της PEDAGON Records. Η συγκεκριμένη κίνηση σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο στην επαγγελματική πορεία του Κωνσταντίνου Αργυρού, ο οποίος πέρα από την καλλιτεχνική του δραστηριότητα φαίνεται να ενισχύει δυναμικά και την επιχειρηματική του παρουσία στον χώρο της μουσικής.


Διάβασε επίσης: O Κωνσταντίνος Αργυρός άφησε εποχή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο φημισμένο Barclays Center

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Panik Records PEDAGON Records Γιώργος Αρσενάκος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Anderson .Paak σκηνοθετεί και εισβάλλει στον κόσμο της K-Pop – Δες το trailer του K-POPS!

Ο Anderson .Paak σκηνοθετεί και εισβάλλει στον κόσμο της K-Pop – Δες το trailer του K-POPS!

15.01.2026
Επόμενο
Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο Γιάννης Ξυλούρης, ο θρυλικός «Ψαρογιάννης»

Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο Γιάννης Ξυλούρης, ο θρυλικός «Ψαρογιάννης»

15.01.2026

Δες επίσης

H Joanne επιστρέφει και είναι πιο «brand new» από ποτέ
Μουσικά Νέα

H Joanne επιστρέφει και είναι πιο «brand new» από ποτέ

15.01.2026
Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο Γιάννης Ξυλούρης, ο θρυλικός «Ψαρογιάννης»
Μουσικά Νέα

Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο Γιάννης Ξυλούρης, ο θρυλικός «Ψαρογιάννης»

15.01.2026
KPop Demon Hunters: Το Golden ξεπέρασε το 1 δις προβολές στο YouTube
Μουσικά Νέα

KPop Demon Hunters: Το Golden ξεπέρασε το 1 δις προβολές στο YouTube

15.01.2026
Ο Bruno Mars σαρώνει στο streaming και εκτοξεύει ξανά τη δισκογραφία του
Μουσικά Νέα

Ο Bruno Mars σαρώνει στο streaming και εκτοξεύει ξανά τη δισκογραφία του

15.01.2026
Ο A$AP Rocky αποκαλύπτει την track list του νέου album «Don’t Be Dumb»
Μουσικά Νέα

Ο A$AP Rocky αποκαλύπτει την track list του νέου album «Don’t Be Dumb»

15.01.2026
Οι BLACKPINK επιστρέφουν με νέο album και παγκόσμια περιοδεία
Μουσικά Νέα

Οι BLACKPINK επιστρέφουν με νέο album και παγκόσμια περιοδεία

15.01.2026
Αινιγματικό comeback για την Έλενα Παπαρίζου: «Το καλό επιστρέφει»
Μουσικά Νέα

Αινιγματικό comeback για την Έλενα Παπαρίζου: «Το καλό επιστρέφει»

15.01.2026
Evangelia: Αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από το τραγούδι της για την Eurovision
Μουσικά Νέα

Evangelia: Αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από το τραγούδι της για την Eurovision

15.01.2026
Ο A$AP Rocky διαψεύδει ότι το video του «Helicopter$» δημιουργήθηκε με AI
Μουσικά Νέα

Ο A$AP Rocky διαψεύδει ότι το video του «Helicopter$» δημιουργήθηκε με AI

15.01.2026
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται