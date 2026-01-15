Κωνσταντίνος Αργυρός: Ανοίγει δική του δισκογραφική εταιρία

Σε μια σημαντική επαγγελματική κίνηση προχώρησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Την αποκάλυψη έκανε ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης, ο οποίος παρουσίασε στον αέρα και τα σχετικά επίσημα έγγραφα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ίδρυσε τη δική του δισκογραφική εταιρία, προχωρώντας σε σύμπραξη με τον Γιώργο Αρσενάκο, διευθύνοντα σύμβουλο της Panik Records. Η νέα εταιρία φέρει την επωνυμία PEDAGON Records και συστάθηκε στις 12 Ιανουαρίου με αρχικό κεφάλαιο ύψους 9.0000 ευρώ.

Η PEDAGON Records έχει ευρύ αντικείμενο δραστηριότητας, καθώς καλύπτει το σύνολο των επαγγελματικών και επιχειρηματικών πτυχών που σχετίζονται με τον καλλιτεχνικό χώρο και τη μουσική βιομηχανία. Όπως προκύπτει από τα έγγραφα της σύστασης, το ποσοστό συμμετοχής του Κωνσταντίνου Αργυρού ανέρχεται στο 60%, ενώ το υπόλοιπο 40% ανήκει στον Γιώργο Αρσενάκο.

Παρά τη δημιουργία της νέας εταιρίας, ξεκαθαρίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν αποχωρεί από την Panik Records. Όπως επισήμανε ο Πάνος Κατσαρίδης, η συνεργασία του καλλιτέχνη με την Panik Records συνεχίζεται κανονικά και μάλιστα η εταιρία αναφέρεται ρητά στα επίσημα έγγραφα της σύστασης της PEDAGON Records. Η συγκεκριμένη κίνηση σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο στην επαγγελματική πορεία του Κωνσταντίνου Αργυρού, ο οποίος πέρα από την καλλιτεχνική του δραστηριότητα φαίνεται να ενισχύει δυναμικά και την επιχειρηματική του παρουσία στον χώρο της μουσικής.





