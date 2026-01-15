Ο Anderson .Paak σκηνοθετεί και εισβάλλει στον κόσμο της K-Pop – Δες το trailer του K-POPS!

Ο Anderson .Paak κάνει το πρώτο του βήμα πίσω από την κάμερα με την ταινία «K-POPS!», εγκαινιάζοντας επίσημα τη σκηνοθετική του πορεία στη μεγάλη οθόνη. Το πρώτο trailer της ταινίας κυκλοφόρησε στις 14 Ιανουαρίου, προϊδεάζοντας για μια μουσική ιστορία που συνδυάζει χιούμορ, συναίσθημα και την εκρηκτική ενέργεια της K Pop σκηνής. Η ταινία αναμένεται να προβληθεί αποκλειστικά στις αίθουσες AMC στις 27 Φεβρουαρίου.

Στο «K-POPS!» ο Anderson .Paak υποδύεται τον BJ, έναν καλλιτέχνη που βρίσκεται σε επαγγελματικό αδιέξοδο και αναζητά μια δεύτερη ευκαιρία. Η ανατροπή έρχεται όταν εντάσσεται ως μέλος της house band σε ένα τηλεοπτικό διαγωνισμό K-Pop, όπου η επιθυμία για επανεκκίνηση συναντά απρόσμενα προσωπικά εμπόδια. Στην πορεία, ο ήρωας έρχεται αντιμέτωπος με μια πρώην σύντροφο και με τον χαμένο του γιο, έναν νεαρό μουσικό που συμμετέχει στον ίδιο διαγωνισμό διεκδικώντας τη δική του στιγμή δόξας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι τον ρόλο του γιου του BJ ενσαρκώνει ο Soul Rasheed, ο πραγματικός γιος του Anderson .Paak, προσδίδοντας στην ταινία έντονο αυτοβιογραφικό χαρακτήρα. Το καστ συμπληρώνουν οι Jonnie Park, γνωστός και ως Dumbfoundead, ο Kevin Woo, πρώην μέλος των U KISS, και η Yvette Nicole Brown, ενώ στην ταινία εμφανίζονται και σύντομα cameos από τους Speed, Diplo, Vernon Chwe των SEVENTEEN και Jaden Smith.

Μιλώντας για την έμπνευση πίσω από την ταινία, ο Anderson .Paak είχε δηλώσει το 2024 «καλωσορίσατε στο K-POPS!, μια ανάλαφρη και διασκεδαστική ταινία που γεννήθηκε από την αγάπη μου για τη μουσική και εμπνεύστηκε από την οικογένειά μου κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Εκείνη την περίοδο πέρασα πολύ χρόνο με τον γιο μου Soul, γνώρισα καλύτερα τα ενδιαφέροντά του και τα όνειρά του να ασχοληθεί με τον κόσμο της K Pop. Άρχισα να σκέφτομαι ότι ίσως υπάρχει μια ιστορία εδώ, κάτι που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σενάριο γύρω από όσα ανακάλυπτα για τον γιο μου και για εμένα ως πατέρα».

Το «K-POPS!» έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο Toronto International Film Festival το 2024 και ακολούθησε η αμερικανική του πρεμιέρα στο Tribeca Film Festival το 2025, αποσπώντας θετικά σχόλια για τον φρέσκο τόνο και τη μουσική του ταυτότητα. Εκτός από τη σκηνοθεσία και τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Anderson .Paak συμμετείχε και στην παραγωγή και στη συνυπογραφή του σεναρίου, επιβεβαιώνοντας τον πολυδιάστατο δημιουργικό του ρόλο. Με το «K-POPS!» ο Anderson .Paak δεν περιορίζεται στη μουσική του διαδρομή, αλλά επιχειρεί να γεφυρώσει τον κινηματογράφο με την K-Pop κουλτούρα και την προσωπική του εμπειρία. Το αποτέλεσμα φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ζεστή και σύγχρονη κινηματογραφική πρόταση που απευθύνεται τόσο στους φίλους της μουσικής όσο και στο ευρύτερο κοινό.

