Mad Bubble
Mad Bubble
Screen News 15.01.2026

Ο Anderson .Paak σκηνοθετεί και εισβάλλει στον κόσμο της K-Pop – Δες το trailer του K-POPS!

Ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί σε μια οικογενειακή ταινία εμπνευσμένη από την πατρότητα και την αγάπη του για τη μουσική
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Anderson .Paak κάνει το πρώτο του βήμα πίσω από την κάμερα με την ταινία «K-POPS!», εγκαινιάζοντας επίσημα τη σκηνοθετική του πορεία στη μεγάλη οθόνη. Το πρώτο trailer της ταινίας κυκλοφόρησε στις 14 Ιανουαρίου, προϊδεάζοντας για μια μουσική ιστορία που συνδυάζει χιούμορ, συναίσθημα και την εκρηκτική ενέργεια της K Pop σκηνής. Η ταινία αναμένεται να προβληθεί αποκλειστικά στις αίθουσες AMC στις 27 Φεβρουαρίου.

Στο «K-POPS!» ο Anderson .Paak υποδύεται τον BJ, έναν καλλιτέχνη που βρίσκεται σε επαγγελματικό αδιέξοδο και αναζητά μια δεύτερη ευκαιρία. Η ανατροπή έρχεται όταν εντάσσεται ως μέλος της house band σε ένα τηλεοπτικό διαγωνισμό K-Pop, όπου η επιθυμία για επανεκκίνηση συναντά απρόσμενα προσωπικά εμπόδια. Στην πορεία, ο ήρωας έρχεται αντιμέτωπος με μια πρώην σύντροφο και με τον χαμένο του γιο, έναν νεαρό μουσικό που συμμετέχει στον ίδιο διαγωνισμό διεκδικώντας τη δική του στιγμή δόξας.

Διάβασε επίσης: Ο λόγος που πρέπει να δεις με… άλλο μάτι τα teaser του Avengers: Doomsday

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι τον ρόλο του γιου του BJ ενσαρκώνει ο Soul Rasheed, ο πραγματικός γιος του Anderson .Paak, προσδίδοντας στην ταινία έντονο αυτοβιογραφικό χαρακτήρα. Το καστ συμπληρώνουν οι Jonnie Park, γνωστός και ως Dumbfoundead, ο Kevin Woo, πρώην μέλος των U KISS, και η Yvette Nicole Brown, ενώ στην ταινία εμφανίζονται και σύντομα cameos από τους Speed, Diplo, Vernon Chwe των SEVENTEEN και Jaden Smith.

Μιλώντας για την έμπνευση πίσω από την ταινία, ο Anderson .Paak είχε δηλώσει το 2024 «καλωσορίσατε στο K-POPS!, μια ανάλαφρη και διασκεδαστική ταινία που γεννήθηκε από την αγάπη μου για τη μουσική και εμπνεύστηκε από την οικογένειά μου κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Εκείνη την περίοδο πέρασα πολύ χρόνο με τον γιο μου Soul, γνώρισα καλύτερα τα ενδιαφέροντά του και τα όνειρά του να ασχοληθεί με τον κόσμο της K Pop. Άρχισα να σκέφτομαι ότι ίσως υπάρχει μια ιστορία εδώ, κάτι που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σενάριο γύρω από όσα ανακάλυπτα για τον γιο μου και για εμένα ως πατέρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «K-POPS!» έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο Toronto International Film Festival το 2024 και ακολούθησε η αμερικανική του πρεμιέρα στο Tribeca Film Festival το 2025, αποσπώντας θετικά σχόλια για τον φρέσκο τόνο και τη μουσική του ταυτότητα. Εκτός από τη σκηνοθεσία και τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Anderson .Paak συμμετείχε και στην παραγωγή και στη συνυπογραφή του σεναρίου, επιβεβαιώνοντας τον πολυδιάστατο δημιουργικό του ρόλο. Με το «K-POPS!» ο Anderson .Paak δεν περιορίζεται στη μουσική του διαδρομή, αλλά επιχειρεί να γεφυρώσει τον κινηματογράφο με την K-Pop κουλτούρα και την προσωπική του εμπειρία. Το αποτέλεσμα φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ζεστή και σύγχρονη κινηματογραφική πρόταση που απευθύνεται τόσο στους φίλους της μουσικής όσο και στο ευρύτερο κοινό.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: The Testament of Ann Lee: Καθηλωτική η Amanda Seyfried στο trailer

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Anderson .Paak K-pop K-POPS! TRAILER ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
KPop Demon Hunters: Το Golden ξεπέρασε το 1 δις προβολές στο YouTube

KPop Demon Hunters: Το Golden ξεπέρασε το 1 δις προβολές στο YouTube

15.01.2026
Επόμενο
Κωνσταντίνος Αργυρός: Ανοίγει δική του δισκογραφική εταιρία

Κωνσταντίνος Αργυρός: Ανοίγει δική του δισκογραφική εταιρία

15.01.2026

Δες επίσης

Paul Mescal: Θα τραγουδήσει ο ίδιος ως Paul McCartney στις ταινίες για τους Beatles
Cinema

Paul Mescal: Θα τραγουδήσει ο ίδιος ως Paul McCartney στις ταινίες για τους Beatles

15.01.2026
Ο λόγος που πρέπει να δεις με… άλλο μάτι τα teaser του Avengers: Doomsday
Cinema

Ο λόγος που πρέπει να δεις με… άλλο μάτι τα teaser του Avengers: Doomsday

15.01.2026
Euphoria: Το τρέιλερ της τρίτης σεζόν προαναγγέλλει μια νέα εποχή
Cinema

Euphoria: Το τρέιλερ της τρίτης σεζόν προαναγγέλλει μια νέα εποχή

15.01.2026
28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών με βαθμολογία ρεκόρ
Cinema

28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών με βαθμολογία ρεκόρ

15.01.2026
Τι έλεγε ο Leonardo DiCaprio και έγινε viral;  Η Teyana Taylor απαντά
Cinema

Τι έλεγε ο Leonardo DiCaprio και έγινε viral;  Η Teyana Taylor απαντά

15.01.2026
Η Michelle Williams, ο Cillian Murphy και ο Daniel Craig σε ταινία του Damien Chazelle
Cinema

Η Michelle Williams, ο Cillian Murphy και ο Daniel Craig σε ταινία του Damien Chazelle

15.01.2026
Αποκαλύφθηκε ο κρυφός ρόλος του Robert Pattinson στο Marty Supreme
Cinema

Αποκαλύφθηκε ο κρυφός ρόλος του Robert Pattinson στο Marty Supreme

15.01.2026
Οι ταινίες της εβδομάδας: Marty Supreme και Ο Ναός των Οστών, από το όνειρο στην επιβίωση
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Marty Supreme και Ο Ναός των Οστών, από το όνειρο στην επιβίωση

15.01.2026
Από τις Χρυσές Σφαίρες στα Όσκαρ, οι μάχες που μόλις άνοιξαν
Cinema

Από τις Χρυσές Σφαίρες στα Όσκαρ, οι μάχες που μόλις άνοιξαν

14.01.2026
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται