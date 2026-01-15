KPop Demon Hunters: Το Golden ξεπέρασε το 1 δις προβολές στο YouTube

Το τραγούδι των EJAE, Audrey Nuna και REI AMI καταγράφει ιστορικό ρεκόρ μέσα σε λιγότερο από 7 μήνες και επιβεβαιώνει την παγκόσμια απήχηση του soundtrack

Το τραγούδι «Golden» από το soundtrack της κινηματογραφικής επιτυχίας «KPop Demon Hunters» κατέγραψε ένα εντυπωσιακό ορόσημο, ξεπερνώντας το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube μέσα σε λιγότερο από 7 μήνες. Πρόκειται για μια επίδοση που ελάχιστα τραγούδια καταφέρνουν, καθώς συνήθως απαιτούνται χρόνια ή ακόμη και πάνω από μία δεκαετία για να επιτευχθεί ένα τέτοιο νούμερο στην πλατφόρμα.

Το «Golden» ερμηνεύεται από τις EJAE, Audrey Nuna και REI AMI, τις φωνές πίσω από το φανταστικό γυναικείο συγκρότημα HUNTR/X που πρωταγωνιστεί στην ταινία. Από την πρεμιέρα του «KPop Demon Hunters» στο Netflix τον Ιούνιο, το τραγούδι εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς του soundtrack και είναι το πρώτο κομμάτι της ταινίας που φτάνει το συγκεκριμένο ρεκόρ προβολών. Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία του YouTube, τραγούδια όπως τα «Soda Pop», «Your Idol», «How It’s Done», «TAKEDOWN», «What It Sounds Like» και «Free» καταγράφουν σταθερά ανοδική πορεία τόσο στα αμερικανικά όσο και στα παγκόσμια charts.

Η επιτυχία του «Golden» δεν περιορίστηκε μόνο στις ψηφιακές πλατφόρμες. Στις 11 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Golden Globes, το τραγούδι τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. Το κομμάτι είχε προηγουμένως παραμείνει για 8 συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Hot 100.

Κατά την παραλαβή του βραβείου, η EJAE, η οποία συμμετείχε τόσο στη συγγραφή όσο και στην ερμηνεία του τραγουδιού για την ταινία, μίλησε με έντονη συναισθηματική φόρτιση. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα να συμμετέχω σε ένα τραγούδι που βοηθά κορίτσια, αγόρια και ανθρώπους κάθε ηλικίας να ξεπερνούν τις δυσκολίες τους και να αποδέχονται τον εαυτό τους». Στην ίδια ομιλία πρόσθεσε «αυτό το βραβείο είναι αφιερωμένο σε όσους βρέθηκαν μπροστά σε κλειστές πόρτες. Μπορώ να πω με σιγουριά ότι η απόρριψη είναι ανακατεύθυνση. Ποτέ δεν είναι αργά να λάμψεις όπως γεννήθηκες για να λάμψεις».

Η πορεία του «Golden» αποτυπώνει με σαφήνεια τη δυναμική που μπορεί να αποκτήσει ένα κινηματογραφικό τραγούδι όταν συνδυάζει ισχυρό αφήγημα, σύγχρονη pop αισθητική και παγκόσμια ψηφιακή απήχηση. Το τραγούδι του «KPop Demon Hunters» δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη επιτυχία, αλλά ένα πολιτισμικό φαινόμενο που συνεχίζει να επεκτείνει την επιρροή του σε παγκόσμιο επίπεδο.

