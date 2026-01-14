Mad Bubble
Μουσικά Νέα 14.01.2026

Kelly Clarkson: Απογειώνει το KPop Demon Hunters με… Kellyoke ερμηνεία (Video)

Η Kelly Clarkson επιλέγει το «What It Sounds Like» αντί του «Golden» και αναδεικνύει τη δυναμική του soundtrack που σάρωσε τα charts
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Kelly Clarkson έβαλε τη δική της σφραγίδα στο φαινόμενο «KPop Demon Hunters», παρουσιάζοντας μια δυναμική… Kellyoke διασκευή στο πλαίσιο της εκπομπής «The Kelly Clarkson Show». Η δημοφιλής τραγουδίστρια και παρουσιάστρια επέλεξε να μην ερμηνεύσει τη μεγαλύτερη επιτυχία του soundtrack, το «Golden», αλλά να στραφεί σε ένα ακόμη αγαπημένο τραγούδι του κοινού, αποδεικνύοντας τη βαθιά συναισθηματική σύνδεσή της με το υλικό.

Η Kelly Clarkson ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τη μπάντα της και παρουσίασε το τραγούδι «What It Sounds Like», ένα από τα κομμάτια που ξεχώρισαν από το soundtrack της animated ταινίας του Netflix. Με ένταση και θεατρικότητα η Kelly Clarkson απέδωσε το τραγούδι με τρόπο που ανέδειξε το συναισθηματικό του βάθος και τη δραματική του φύση.

https://www.instagram.com/kellyclarkson/

Το «What It Sounds Like» ερμηνεύτηκε από τις EJAE, Audrey Nuna και REI AMI, ως μέρος του φανταστικού γυναικείου συγκροτήματος HUNTR X που πρωταγωνιστεί στην ταινία. Το τραγούδι «What It Sounds Like» έφτασε στη θέση 15 του Billboard Hot 100 τον Σεπτέμβριο, ενώ ολόκληρο το soundtrack του «KPop Demon Hunters» κατέκτησε την πρώτη θέση του Billboard 200. Η μεγαλύτερη επιτυχία του άλμπουμ, το «Golden», παρέμεινε για 8 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Hot 100 μέσα στο 2025 και απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού στις Χρυσές Σφαίρες, μόλις δύο ημέρες πριν από την εμφάνιση της Kelly Clarkson.

Η εκπομπή «The Kelly Clarkson Show» διανύει αυτή την περίοδο την έβδομη σεζόν της και συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για μουσικές εμφανίσεις υψηλού επιπέδου. Πρόσφατα, καλεσμένη της εκπομπής ήταν η Arden Cho, η οποία χάρισε τη φωνή της στον χαρακτήρα Rumi στο «KPop Demon Hunters». Η Kelly Clarkson κυκλοφόρησε το τελευταίο της άλμπουμ το 2023 με τίτλο «Chemistry», το οποίο έκανε ντεμπούτο στη θέση 6 του Billboard 200, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της παρουσία στη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

