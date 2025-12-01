Η Kelly Clarkson μπαινει στο Billions Club του Spotify με το τραγούδι Since U Been Gone

Η παγκόσμια επιτυχία του 2004 ξεπερνά το όριο του 1 δισεκατομμυρίου streams στο Spotify ενώ το «Underneath the Tree» απαριθμεί περίπου 870 εκατομμύρια streams

Η Kelly Clarkson κατέκτησε και επισήμως μια θέση στο Billions Club του Spotify, καθώς το τραγούδι «Since U Been Gone» ξεπέρασε το όριο του 1 δισεκατομμυρίου streams στην πλατφόρμα. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Αμερικανίδα τραγουδίστρια καταφέρνει να εντάξει δικό της κομμάτι στη συγκεκριμένη λίστα. Το «Since U Been Gone» κυκλοφόρησε το 2004 ως δεύτερο single του άλμπουμ «Breakaway» και το 2005 έφτασε στο Νο 2 του Billboard Hot 100, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ένα από τα πιο επιδραστικά ποπ ροκ τραγούδια της δεκαετίας. Το κομμάτι γράφτηκε από τους Max Martin και Dr. Luke, αποσπώντας το Grammy για την καλύτερη γυναικεία ποπ φωνητική ερμηνεία το 2006. Το μουσικό βίντεο τιμήθηκε με δύο MTV Video Music Awards το 2005 ως καλύτερο γυναικείο βίντεο και καλύτερο ποπ βίντεο.

Σε συνέντευξή της στο Apple Music το 2020, η Kelly Clarkson είχε εξηγήσει την ιδιαίτερη σχέση της με το τραγούδι, αναφέροντας ότι «αγαπώ το τι προσφέρει αυτό το τραγούδι στους ανθρώπους. Αγαπώ το γεγονός ότι ήταν πολύ διαφορετικό σε σχέση με το demo που μου έστειλαν». Η ίδια πρόσθεσε ότι «η αγαπημένη μου ανάμνηση, αν σταθώ στη θετική πλευρά, ήταν πως εμφανίστηκα στο γύρισμα του βίντεο και είχα ως δουλειά να καταστρέψω ένα διαμέρισμα. Το συγκεκριμένο βίντεο ήταν πιθανότατα ένα από τα αγαπημένα μου, γιατί ουσιαστικά μπορούσα να βγάλω τον θυμό μου και να σπάω πράγματα όλη μέρα».

Παρότι το «Since U Been Gone» αποτελεί τη μοναδική μέχρι στιγμής είσοδο της Kelly Clarkson στο Billions Club, αρκετά ακόμη τραγούδια της πλησιάζουν το ίδιο ορόσημο. Το «Underneath the Tree» αριθμούσε περίπου 870 εκατομμύρια streams τη στιγμή δημοσίευσης, ενώ τα «Because of You» και «Stronger (What Doesn’t Kill You)» έχουν ξεπεράσει ήδη τα 800 εκατομμύρια streams.

