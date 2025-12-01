MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Μουσικά Νέα 01.12.2025

Η Kelly Clarkson μπαινει στο Billions Club του Spotify με το τραγούδι Since U Been Gone

Η παγκόσμια επιτυχία του 2004 ξεπερνά το όριο του 1 δισεκατομμυρίου streams στο Spotify ενώ το «Underneath the Tree» απαριθμεί περίπου 870 εκατομμύρια streams 
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Kelly Clarkson κατέκτησε και επισήμως μια θέση στο Billions Club του Spotify, καθώς το τραγούδι «Since U Been Gone» ξεπέρασε το όριο του 1 δισεκατομμυρίου streams στην πλατφόρμα. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Αμερικανίδα τραγουδίστρια καταφέρνει να εντάξει δικό της κομμάτι στη συγκεκριμένη λίστα. Το «Since U Been Gone» κυκλοφόρησε το 2004 ως δεύτερο single του άλμπουμ «Breakaway» και το 2005 έφτασε στο Νο 2 του Billboard Hot 100, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ένα από τα πιο επιδραστικά ποπ ροκ τραγούδια της δεκαετίας. Το κομμάτι γράφτηκε από τους Max Martin και Dr. Luke, αποσπώντας το Grammy για την καλύτερη γυναικεία ποπ φωνητική ερμηνεία το 2006. Το μουσικό βίντεο τιμήθηκε με δύο MTV Video Music Awards το 2005 ως καλύτερο γυναικείο βίντεο και καλύτερο ποπ βίντεο.

https://www.instagram.com/kellyclarkson/

Διάβασε επίσης: Τα αστρονομικά κέρδη της Mariah Carey από το All I Want for Christmas Is You

Σε συνέντευξή της στο Apple Music το 2020, η Kelly Clarkson είχε εξηγήσει την ιδιαίτερη σχέση της με το τραγούδι, αναφέροντας ότι «αγαπώ το τι προσφέρει αυτό το τραγούδι στους ανθρώπους. Αγαπώ το γεγονός ότι ήταν πολύ διαφορετικό σε σχέση με το demo που μου έστειλαν». Η ίδια πρόσθεσε ότι «η αγαπημένη μου ανάμνηση, αν σταθώ στη θετική πλευρά, ήταν πως εμφανίστηκα στο γύρισμα του βίντεο και είχα ως δουλειά να καταστρέψω ένα διαμέρισμα. Το συγκεκριμένο βίντεο ήταν πιθανότατα ένα από τα αγαπημένα μου, γιατί ουσιαστικά μπορούσα να βγάλω τον θυμό μου και να σπάω πράγματα όλη μέρα».

https://www.instagram.com/kellyclarkson/

Παρότι το «Since U Been Gone» αποτελεί τη μοναδική μέχρι στιγμής είσοδο της Kelly Clarkson στο Billions Club, αρκετά ακόμη τραγούδια της πλησιάζουν το ίδιο ορόσημο. Το «Underneath the Tree» αριθμούσε περίπου 870 εκατομμύρια streams τη στιγμή δημοσίευσης, ενώ τα «Because of You» και «Stronger (What Doesn’t Kill You)» έχουν ξεπεράσει ήδη τα 800 εκατομμύρια streams.

Διάβασε επίσης: Η Kelly Clarkson σε ντουέτο-έκπληξη άφησε άφωνους τους fans της σε συναυλία

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Kelly Clarkson Since U Been Gone spotify streams
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης στο Talk to MAD: «Έκανα το πρώτο μου βίντεο μετά από έναν χωρισμό και πήρε εκατομμύρια views»

Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης στο Talk to MAD: «Έκανα το πρώτο μου βίντεο μετά από έναν χωρισμό και πήρε εκατομμύρια views»

01.12.2025
Επόμενο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Το Mad Radio 106,2 σε στέλνει για 3 μέρες στο Domotel Anemolia Mountain Resort

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Το Mad Radio 106,2 σε στέλνει για 3 μέρες στο Domotel Anemolia Mountain Resort

01.12.2025

Δες επίσης

Αντώνης Ρέμος – «Δευτέρα»: Το συναρπαστικό video με τη σύγχρονη αισθητική
Μουσικά Νέα

Αντώνης Ρέμος – «Δευτέρα»: Το συναρπαστικό video με τη σύγχρονη αισθητική

01.12.2025
Η Μαρίνα Σάττι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – Οι πρώτες δηλώσεις για την περιπέτεια υγείας της
Μουσικά Νέα

Η Μαρίνα Σάττι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – Οι πρώτες δηλώσεις για την περιπέτεια υγείας της

01.12.2025
Μιχάλης Κουινέλης Stavento και Αναστασία σε μια εκρηκτική συνεργασία
Μουσικά Νέα

Μιχάλης Κουινέλης Stavento και Αναστασία σε μια εκρηκτική συνεργασία

01.12.2025
Ο Ed Sheeran αποκαλύπτει ότι έμαθε για τον αρραβώνα της Taylor Swift από το Instagram
Μουσικά Νέα

Ο Ed Sheeran αποκαλύπτει ότι έμαθε για τον αρραβώνα της Taylor Swift από το Instagram

01.12.2025
Μαρίνα Σάττι: Η νέα ανακοίνωση της MINOS EMI για την κατάσταση της υγείας της
Μουσικά Νέα

Μαρίνα Σάττι: Η νέα ανακοίνωση της MINOS EMI για την κατάσταση της υγείας της

01.12.2025
Η Καίτη Γαρμπή γίνεται «Femme Fatale» σε ένα video με φλερτ και ανατροπές
Μουσικά Νέα

Η Καίτη Γαρμπή γίνεται «Femme Fatale» σε ένα video με φλερτ και ανατροπές

01.12.2025
Robbie Williams ή Taylor Swift; Η Teddy Williams απαντά και γίνεται viral
Μουσικά Νέα

Robbie Williams ή Taylor Swift; Η Teddy Williams απαντά και γίνεται viral

01.12.2025
Οι πρώτες φωτογραφίες της Μαρίνας Σάττι από το νοσοκομείο
Μουσικά Νέα

Οι πρώτες φωτογραφίες της Μαρίνας Σάττι από το νοσοκομείο

01.12.2025
20 ελληνικά τραγούδια για να φτιάξεις την πιο cool χριστουγεννιάτικη playlist
Reviews

20 ελληνικά τραγούδια για να φτιάξεις την πιο cool χριστουγεννιάτικη playlist

01.12.2025
Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Πρώτα οι περιφερειακές άδειες, μετά οι ραδιοφωνικές- Και νέα αλλαγή στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης

Πρώτα οι περιφερειακές άδειες, μετά οι ραδιοφωνικές- Και νέα αλλαγή στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης

Ρυθμιστής του… καλοκαιριού η FIFA! Ζημία από τον αποκλεισμό της Εθνικής Ποδοσφαίρου

Ρυθμιστής του… καλοκαιριού η FIFA! Ζημία από τον αποκλεισμό της Εθνικής Ποδοσφαίρου

ΑΙΧΜΕΣ: Σχέδιο για ντοκιμαντέρ Τσίπρα στο Netflix…

ΑΙΧΜΕΣ: Σχέδιο για ντοκιμαντέρ Τσίπρα στο Netflix…

Ο άξονας Τουρκίας – Ιταλίας – Ισπανίας και η Ελλάδα, που παρακολουθεί…

Ο άξονας Τουρκίας – Ιταλίας – Ισπανίας και η Ελλάδα, που παρακολουθεί…

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Ξορκίζει τις διπλές κάλπες ο Μητσοτάκης

Ξορκίζει τις διπλές κάλπες ο Μητσοτάκης