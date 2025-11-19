Το TikTok διαμορφώνει τα charts – Το 84% των επιτυχιών του Billboard Global 200 ξεκίνησε ως viral trend

Η νέα ετήσια έκθεση Music Impact Report, την οποία πραγματοποίησαν από κοινού το TikTok και η εταιρεία μετρήσεων Luminate, επιβεβαιώνει με αδιαμφισβήτητα στοιχεία κάτι που εδώ και χρόνια υποψιαζόταν η παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Η μουσική επιτυχία στη δεκαετία που διανύουμε ξεκινά από ένα σύντομο βίντεο στην οθόνη ενός κινητού. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, το 84% των τραγουδιών που βρέθηκαν στο Billboard Global 200 κατά το διάστημα 29 Δεκεμβρίου 2023 έως 26 Σεπτεμβρίου 2024 είχαν προηγουμένως γίνει viral στο TikTok. Από τα υπόλοιπα κομμάτια, το 12% γνώρισε την εκτόξευση στην πλατφόρμα μετά την είσοδό του στο chart, ενώ μόλις το 4% δεν σημείωσε κάποια στιγμή αυξημένη δημοτικότητα στο TikTok.

Παρότι η έκθεση καλύπτει μόνο τις 39 πρώτες εβδομάδες του έτους και όχι το σύνολο του 2024, τα δεδομένα της παρουσιάζουν με εντυπωσιακή καθαρότητα το μέγεθος της επιρροής της πλατφόρμας στην εμπορική επιτυχία της μουσικής. Το Billboard Global 200, το οποίο καταγράφει τα δημοφιλέστερα τραγούδια στον κόσμο με βάση τις πωλήσεις και τις ακροάσεις σε περισσότερες από 200 αγορές, εμφανίζεται πλέον ως τo τελευταίο στάδιο μιας διαδικασίας που αρχίζει αλλού. Ξεκινά από την κοινότητα εκατομμυρίων χρηστών που μετατρέπουν δευτερόλεπτα μουσικής σε παγκόσμια τάση.

Ο Επικεφαλής Ανάπτυξης Μουσικής του TikTok, Ole Obermann, σχολιάζοντας τα συμπεράσματα της έκθεσης, υπογράμμισε τη σημασία της πλατφόρμας για την καριέρα των καλλιτεχνών. Όπως ανέφερε, «ο ρόλος του TikTok ως μοχλού μουσικής ανακάλυψης και αφετηρίας της επιτυχίας των καλλιτεχνών είναι ήδη γνωστός. Η έκθεση της Luminate αναδεικνύει ακόμα περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο το TikTok και η κοινότητά του, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή συμμετοχή και ενεργή κατανάλωση μουσικής, συμβάλλουν σε νέες πηγές εσόδων, εμπορική επιτυχία και προστιθέμενη αξία για τους δημιουργούς και τη μουσική βιομηχανία».

Ο Ole Obermann αναφέρθηκε και στη λειτουργία Add to Music App, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν άμεσα στο Spotify, στο Apple Music ή στο Amazon Music τραγούδια που ανακαλύπτουν στην πλατφόρμα. Όπως σημείωσε, η λειτουργία έχει ήδη ξεπεράσει το όριο του 1 δισεκατομμυρίου αποθηκεύσεων. Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι μια αιφνίδια άνοδος στις προβολές ενός τραγουδιού στο TikTok συνεπάγεται κατά μέσο όρο αύξηση 11% στις ακροάσεις του στις επόμενες 3 ημέρες. Ταυτόχρονα, η σχέση ανάμεσα στις προβολές στην πλατφόρμα και στις ακροάσεις σε υπηρεσίες streaming αποδεικνύεται στατιστικά ισχυρή για το 96% των καλλιτεχνών που εξετάστηκαν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για την καταναλωτική συμπεριφορά των χρηστών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την έκθεση, οι χρήστες του TikTok είναι κατά 68% πιθανότερο να διαθέτουν συνδρομή σε υπηρεσία streaming σε σχέση με τον μέσο Αμερικανό. Επιπλέον, σχεδόν τα 2/3 των μουσικόφιλων στην πλατφόρμα είναι συνδρομητές τουλάχιστον μίας υπηρεσίας, ενώ δαπανούν 46% περισσότερα χρήματα για μουσική σε μηνιαία βάση από τον μέσο ακροατή. Ένα εντυπωσιακό ποσοστό των χρηστών έχει αγοράσει φυσικά μέσα, όπως CD ή βινύλια, κατά το τελευταίο έτος, ενώ οι χρήστες του TikTok δαπανούν κατά μέσο όρο 10% περισσότερα για φυσικές εκδόσεις και πάνω από 50% περισσότερα για συναυλίες και επίσημο merchandise.

Η έκθεση περιλαμβάνει και παραδείγματα καλλιτεχνών που ωφελήθηκαν από την έκρηξη δημοτικότητας στο TikTok, ανάμεσά τους η Chappell Roan και η Sabrina Carpenter, των οποίων τα τραγούδια σημείωσαν αλματώδη άνοδο μετά την εξάπλωσή τους στην πλατφόρμα. Η ανάλυση της Luminate εξετάζει συνολικά 677 καλλιτέχνες με περισσότερα από 5 εκατομμύρια streams το τρίτο τρίμηνο του 2024, μετρώντας τις ακροάσεις σε παγκόσμια κλίμακα και εξαιρώντας ορισμένα είδη που δεν αποτελούν βασικό άξονα της πλατφόρμας.

Ο Nick Lanzafame, Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Έρευνας στη Luminate, εξήγησε το εύρος της μελέτης δηλώνοντας ότι «η ομάδα της Luminate ανέλυσε τόσο τα αποκλειστικά δεδομένα χρήσης του TikTok όσο και τα παγκόσμια δεδομένα κατανάλωσης μουσικής της εταιρείας μας. Το αποτέλεσμα είναι μια ολοκληρωμένη και στιβαρή εικόνα του ρόλου που διαδραματίζει το TikTok στο ευρύτερο οικοσύστημα της μουσικής, συμπεριλαμβανομένης της ανακάλυψης νέων τραγουδιών και της συσχέτισής του με την εμπορική πορεία των καλλιτεχνών».

Η συνολική εικόνα που προκύπτει από την έκθεση δείχνει ότι το TikTok δεν αποτελεί πλέον απλώς μια πλατφόρμα δημιουργίας περιεχομένου αλλά έναν μηχανισμό που διαμορφώνει τις τάσεις και καθορίζει την εμπορική επιτυχία. Σε μια εποχή όπου η μουσική κυκλοφορεί με ιλιγγιώδη ταχύτητα και η ανακάλυψη νέων τραγουδιών γίνεται μέσα από σύντομα βίντεο, η πλατφόρμα έχει μετατραπεί σε ουσιαστικό παράγοντα που προηγείται του τσαρτ και συχνά το καθορίζει. Η μουσική βιομηχανία, μέσα από τα δεδομένα της ίδιας της αγοράς, φαίνεται πλέον να το αναγνωρίζει χωρίς αμφιβολίες.

