Το δικό της άγαλμα στο Λονδίνο απέκτησε η Bridget Jones

Τα αποκαλυπτήρια αγάλματος που παρουσιάζει τον κινηματογραφικό χαρακτήρα Bridget Jones, που ερμήνευσε η Renée Zellweger, έγιναν στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου παρουσία της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού. Η εκδήλωση συμπίπτει με την επέτειο 25 ετών από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας, «Bridget Jones’ Diary». Η Renée Zellweger που έχει ενσαρκώσει την Bridget Jones και στις τέσσερις ταινίες ανέφερε χαρακτηριστικά στο Reuters: «Είναι τρελό. Είναι κάπως περίεργο. Δεν είναι κάτι που… περιμένεις πάντα… είναι μια έκπληξη». Όταν κλήθηκε να σχολιάσει το άγαλμα όπου η Bridget Jones φοράει μίνι φούστα, έχει δεμένα τα μαλλιά της αλογοουρά και κρατάει ένα στιλό και ένα ημερολόγιο, η σταρ του Χόλυγουντ απάντησε: «Είναι αξιαγάπητη… Είναι πραγματικά χαριτωμένη. Μοιάζει με την Bridget».

Η συγγραφέας Helen Fielding δημιούργησε τον χαρακτήρα της Bridget Jones πριν από 30 χρόνια για μια στήλη εφημερίδας, όπου περιέγραφε την ερωτική ζωή της Bridget. Το πρώτο της βιβλίο «Bridget Jones’s’ Diary» κυκλοφόρησε το 1996 και ματά τη μεγάλη του επιτυχία ακολούθησαν άλλα τρία.

Το φιλμ «Bridget Jones’s’ Diary» προβλήθηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2001 με τον Hugh Grant και τον Colin Firth να πρωταγωνιστούν μαζί με τη Renée Zellweger. Οι ταινίες «Bridget Jones: The Edge of Reason» και «Bridget Jones’s Baby» ακολούθησαν το 2004 και το 2016 αντίστοιχα. Το «Bridget Jones: Mad About the Boy» κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο.

