MadWalk Banner
Screen News 10.11.2025

Από τη Bridget Jones στην παράνοια – Η Renée Zellweger κάνει comeback σε θρίλερ που προκαλεί ανατριχίλα

Η Renée Zellweger  επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με έναν ρόλο γεμάτο μυστήριο, ενοχές και ψευδαισθήσεις, υπό τη σκηνοθετική ματιά του David Yates
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Renée Zellweger επιστρέφει στον κινηματογράφο με το ψυχολογικό θρίλερ «Phantom Son», σε σκηνοθεσία του David Yates, γνωστού από τις επιτυχημένες κινηματογραφικές σειρές «Harry Potter» και «Fantastic Beasts». Η ταινία αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πλέον πολυσυζητημένες παραγωγές της χρονιάς, συνδυάζοντας δραματική ένταση, ψυχολογικό βάθος και μια υπόθεση που κινείται στα όρια μεταξύ αλήθειας και παραίσθησης. Η ταινία έχει πρωτότυπο σενάριο του Ian Scott McCullough, γνωστού από τη σειρά «The Mosquito Coast» του Apple TV.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Το Only Murders in the Building ανεβάζει στροφές: Η 5η σεζόν έρχεται το καλοκαίρι του 2025

Η ιστορία του «Phantom Son» επικεντρώνεται στη ζωή του Ronnie, ενός νεαρού φυγά που παλεύει να επιβιώσει στους δρόμους. Η Audrey (Renée Zellweger), μια μοναχική γυναίκα που έχασε τον γιο της πριν από είκοσι χρόνια, αποφασίζει να τον περιθάλψει. Όμως, όσο ο Ronnie εισέρχεται στη ζωή της, εκείνη αρχίζει να πείθεται ότι πρόκειται για το δικό της παιδί. Από εκεί και πέρα, αρχίζει ένα επικίνδυνο παιχνίδι ψευδαισθήσεων και εμμονής, στο οποίο τα όρια ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη γίνονται θολά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Renée Zellweger και η Carmella Casinelli δήλωσαν: «Το “Phantom Son” είναι ένα σπάνιο εύρημα, μια ιστορία με τη δύναμη να αγγίξει ευρύ κοινό μέσα από χαρακτήρες γεμάτους βάθος και συναισθηματική ένταση. Είμαστε ενθουσιασμένες που το πρότζεκτ παίρνει μορφή με μια τόσο εξαιρετική ομάδα. Με τον David στο τιμόνι νιώθουμε ότι θα παραδώσουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό». Τα γυρίσματα του «Phantom Son» προγραμματίζονται να ξεκινήσουν το πρώτο τρίμηνο του 2026, με την επιλογή του υπόλοιπου καστ να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. 

Το «Phantom Son» υπόσχεται να είναι ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα ψυχολογικά θρίλερ της επόμενης χρονιάς, ένα φιλμ που συνδυάζει την ένταση με τη δραματική ευαισθησία της Renée Zellweger και τη σκηνοθετική εμπειρία του David Yates.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Michael Jackson ξαναζεί στη μεγάλη οθόνη – Κυκλοφόρησε το trailer της βιογραφικής ταινίας Michael (Video)

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
David Yate Renee Zellweger ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Nintendo φέρνει στη μεγάλη οθόνη το The Legend of Zelda – Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει

Η Nintendo φέρνει στη μεγάλη οθόνη το The Legend of Zelda – Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει

10.11.2025
Επόμενο
Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

10.11.2025

Δες επίσης

Stranger Things: Η Millie Bobby Brown αποκαλύπτει ποιο μέλος του καστ επέλεξε για νονό της κόρης της
Cinema

Stranger Things: Η Millie Bobby Brown αποκαλύπτει ποιο μέλος του καστ επέλεξε για νονό της κόρης της

10.11.2025
Θρυλική σειρά επιστρέφει στο Netflix 56 χρόνια μετά την πρώτη της προβολή
Cinema

Θρυλική σειρά επιστρέφει στο Netflix 56 χρόνια μετά την πρώτη της προβολή

10.11.2025
Η Nintendo φέρνει στη μεγάλη οθόνη το The Legend of Zelda – Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει
Cinema

Η Nintendo φέρνει στη μεγάλη οθόνη το The Legend of Zelda – Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει

10.11.2025
Catan: Το δημοφιλές επιτραπέζιο παιχνίδι μεταφέρεται στο Netflix
Cinema

Catan: Το δημοφιλές επιτραπέζιο παιχνίδι μεταφέρεται στο Netflix

09.11.2025
CineDoc – “ΛΟ”: Μια προσωπική ιστορία από τα χρόνια της Χούντας
Cinema

CineDoc – “ΛΟ”: Μια προσωπική ιστορία από τα χρόνια της Χούντας

08.11.2025
Sweetsick: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της Cate Blanchett στη Δυτική Μάνη – Δες στιγμιότυπα
Screen News

Sweetsick: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της Cate Blanchett στη Δυτική Μάνη – Δες στιγμιότυπα

07.11.2025
Η Jennifer Lawrence λέει «όχι» στο ρετούς – Δείχνει στο φακό την κυτταρίτιδά της και αποθεώνεται
Cinema

Η Jennifer Lawrence λέει «όχι» στο ρετούς – Δείχνει στο φακό την κυτταρίτιδά της και αποθεώνεται

07.11.2025
Jamie Lee Curtis & Lindsay Lohan: Το iconic δίδυμο επιστρέφει στην ταινία «Ακόμα πιο απίστευτη Παρασκευή»
Cinema

Jamie Lee Curtis & Lindsay Lohan: Το iconic δίδυμο επιστρέφει στην ταινία «Ακόμα πιο απίστευτη Παρασκευή»

07.11.2025
Michael Jackson: Κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας με πρωταγωνιστή τον ολόιδιο ανιψιό του
Cinema

Michael Jackson: Κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας με πρωταγωνιστή τον ολόιδιο ανιψιό του

07.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Οι εργαζόμενοι στα media του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν «Ιθάκη»… Ζημίες 2,5 εκατ. ευρώ για το Κόκκινο και 1,6 εκατ. ευρώ για την «Αυγή»!

Οι εργαζόμενοι στα media του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν «Ιθάκη»… Ζημίες 2,5 εκατ. ευρώ για το Κόκκινο και 1,6 εκατ. ευρώ για την «Αυγή»!

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

Τι γίνεται με το νερό;

Τι γίνεται με το νερό;

Αντώνης Σαμαράς για την ίδρυση νέου κόμματος: Θα κρίνω με ψυχραιμία

Αντώνης Σαμαράς για την ίδρυση νέου κόμματος: Θα κρίνω με ψυχραιμία

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση