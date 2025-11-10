Από τη Bridget Jones στην παράνοια – Η Renée Zellweger κάνει comeback σε θρίλερ που προκαλεί ανατριχίλα

Η Renée Zellweger επιστρέφει στον κινηματογράφο με το ψυχολογικό θρίλερ «Phantom Son», σε σκηνοθεσία του David Yates, γνωστού από τις επιτυχημένες κινηματογραφικές σειρές «Harry Potter» και «Fantastic Beasts». Η ταινία αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πλέον πολυσυζητημένες παραγωγές της χρονιάς, συνδυάζοντας δραματική ένταση, ψυχολογικό βάθος και μια υπόθεση που κινείται στα όρια μεταξύ αλήθειας και παραίσθησης. Η ταινία έχει πρωτότυπο σενάριο του Ian Scott McCullough, γνωστού από τη σειρά «The Mosquito Coast» του Apple TV.

Διάβασε επίσης: Το Only Murders in the Building ανεβάζει στροφές: Η 5η σεζόν έρχεται το καλοκαίρι του 2025

Η ιστορία του «Phantom Son» επικεντρώνεται στη ζωή του Ronnie, ενός νεαρού φυγά που παλεύει να επιβιώσει στους δρόμους. Η Audrey (Renée Zellweger), μια μοναχική γυναίκα που έχασε τον γιο της πριν από είκοσι χρόνια, αποφασίζει να τον περιθάλψει. Όμως, όσο ο Ronnie εισέρχεται στη ζωή της, εκείνη αρχίζει να πείθεται ότι πρόκειται για το δικό της παιδί. Από εκεί και πέρα, αρχίζει ένα επικίνδυνο παιχνίδι ψευδαισθήσεων και εμμονής, στο οποίο τα όρια ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη γίνονται θολά.

Η Renée Zellweger και η Carmella Casinelli δήλωσαν: «Το “Phantom Son” είναι ένα σπάνιο εύρημα, μια ιστορία με τη δύναμη να αγγίξει ευρύ κοινό μέσα από χαρακτήρες γεμάτους βάθος και συναισθηματική ένταση. Είμαστε ενθουσιασμένες που το πρότζεκτ παίρνει μορφή με μια τόσο εξαιρετική ομάδα. Με τον David στο τιμόνι νιώθουμε ότι θα παραδώσουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό». Τα γυρίσματα του «Phantom Son» προγραμματίζονται να ξεκινήσουν το πρώτο τρίμηνο του 2026, με την επιλογή του υπόλοιπου καστ να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Το «Phantom Son» υπόσχεται να είναι ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα ψυχολογικά θρίλερ της επόμενης χρονιάς, ένα φιλμ που συνδυάζει την ένταση με τη δραματική ευαισθησία της Renée Zellweger και τη σκηνοθετική εμπειρία του David Yates.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Michael Jackson ξαναζεί στη μεγάλη οθόνη – Κυκλοφόρησε το trailer της βιογραφικής ταινίας Michael (Video)

Δες κι αυτό…