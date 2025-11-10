MadWalk Banner
Streaming News 10.11.2025

Η Nintendo φέρνει στη μεγάλη οθόνη το The Legend of Zelda – Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει

zelda
Το διάσημο βιντεοπαιχνίδι ζωντανεύει στη μεγάλη οθόνη, με τον Link να αντιμετωπίζει τον Ganon σε μια φαντασμαγορική παραγωγή
Μαρία Χατζηγιάννη

Η περιπέτεια του Hyrule ετοιμάζεται να κατακτήσει τις κινηματογραφικές αίθουσες, καθώς τα γυρίσματα της ταινίας The Legend of Zelda έχουν ξεκινήσει στη Νέα Ζηλανδία. Το Wellington επιλέχθηκε για το φυσικό και μυστηριώδες τοπίο του, που ταιριάζει απόλυτα στην ατμόσφαιρα του μυθικού βασιλείου.

Οι συντελεστές της παραγωγής αναμένεται να ολοκληρώσουν τα γυρίσματα τον Απρίλιο του 2026, σηματοδοτώντας την αρχή μιας φιλόδοξης κινηματογραφικής προσπάθειας για τη Nintendo. Η χώρα, γνωστή για τα εντυπωσιακά της τοπία σε ταινίες φαντασίας, προσφέρει την τέλεια σκηνοθετική «σκηνή» για να ζωντανέψουν τα εικονικά τοπία και τα μυθικά πλάσματα της σειράς.

https://en.wikipedia.org/

Διάβασε επίσης: Ο Michael Jackson ξαναζεί στη μεγάλη οθόνη – Κυκλοφόρησε το trailer της βιογραφικής ταινίας Michael (Video)

Η παραγωγή συνιστά μια συνεργασία μεταξύ της Nintendo και της Sony Pictures Entertainment, με τον Wes Ball, σκηνοθέτη της σειράς Maze Runner, να αναλαμβάνει τη σκηνοθετική καθοδήγηση. Το σενάριο υπογράφει ο Derek Connolly (Jurassic World), ενώ ο Shigeru Miyamoto, δημιουργός της σειράς Zelda, συμμετέχει ενεργά σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης, μαζί με τον έμπειρο παραγωγό Avi Arad.

Η πλοκή ακολουθεί τον νεαρό ήρωα Link, ο οποίος πρέπει να προστατεύσει το βασίλειο της Hyrule από τον Ganon και να διασφαλίσει την ασφάλεια του μυθικού Triforce. Η ταινία υπόσχεται να συνδυάσει όλα τα στοιχεία που αγαπήσαμε στα παιχνίδια: εξερεύνηση μυστηριωδών περιοχών, αντιμετώπιση τεράτων, γρίφους και μάχες, ενώ παραμένει ασαφές αν η ιστορία θα βασιστεί σε κάποιο συγκεκριμένο παιχνίδι ή θα αφηγηθεί μια πρωτότυπη περιπέτεια εμπνευσμένη από το σύμπαν του Zelda.

https://en.wikipedia.org/

Φήμες θέλουν αυτή την ταινία να είναι η αρχή μιας τριλογίας, με προγραμματισμένες τρεις ταινίες μέσα σε έξι χρόνια. Οι βασικοί ρόλοι έχουν ήδη επιλεγεί, ενώ η διανομή παγκοσμίως θα γίνει από τη Sony Pictures. Η επίσημη πρεμιέρα έχει οριστεί για τις 7 Μαΐου 2027, και η παραγωγή αυτή θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές κινηματογραφικές επενδύσεις της Nintendo, μετά την τεράστια επιτυχία του Super Mario Bros. Movie. Οι θαυμαστές του franchise μπορούν να περιμένουν μια εμπειρία που συνδυάζει το παιχνίδι με την κινηματογραφική μαγεία, φέρνοντας το κλασικό βιντεοπαιχνίδι στη μεγάλη οθόνη με ζωντανή δράση και εντυπωσιακά εφέ.

Διάβασε επίσης: Jamie Lee Curtis & Lindsay Lohan: Το iconic δίδυμο επιστρέφει στην ταινία «Ακόμα πιο απίστευτη Παρασκευή»

