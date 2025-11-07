Jamie Lee Curtis & Lindsay Lohan: Το iconic δίδυμο επιστρέφει στην ταινία «Ακόμα πιο απίστευτη Παρασκευή»

Το πιο iconic κινηματογραφικό δίδυμο της δεκαετίας του 2000 επιστρέφει στο Disney+ για να μας θυμίσει τι σημαίνει οικογένεια

Η πιο απρόσμενη κινηματογραφική επανένωση της χρονιάς είναι γεγονός! Η Jamie Lee Curtis και η Lindsay Lohan επιστρέφουν στο Disney+ για να ξαναγράψουν τη δική τους «Freaky Friday» ιστορία, είκοσι και πλέον χρόνια μετά την πρώτη ταινία που λάτρεψε μια ολόκληρη γενιά.

Η νέα ταινία, «Ακόμα πιο απίστευτη Παρασκευή», μας μεταφέρει χρόνια μετά τα γεγονότα του 2003. Η Anna Coleman (Lindsay Lohan) είναι πλέον ενήλικη, μητέρα μιας κόρης και έτοιμη να γίνει μητριά, ενώ η Tess (Jamie Lee Curtis) εξακολουθεί να προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο ρόλο της μητέρας και της γιαγιάς. Όλα κυλούν σχεδόν ομαλά, μέχρι που ένα απρόβλεπτο περιστατικό τις κάνει να… αλλάξουν ξανά σώματα!

Το «Freaky Friday» επιστρέφει με νέα πνοή, περισσότερο diversity και μια ώριμη, συγκινητική ματιά πάνω στη σχέση μητέρας–κόρης. Αυτή τη φορά, η Anna βρίσκεται στη θέση της μαμάς που προσπαθεί να καταλάβει την έφηβη κόρη της, ενώ η Tess συνειδητοποιεί πως η κόρη της δεν είναι πια παιδί αλλά γυναίκα με τις δικές της ανησυχίες και ευθύνες.

Η ταινία κρατά ανέπαφο τον πυρήνα που την έκανε διαχρονική: την ικανότητα να βλέπεις τη ζωή μέσα από τα μάτια του άλλου. Μόνο που τώρα, η συναισθηματική ωριμότητα και το χιούμορ της ζωής των ενηλίκων προσθέτουν μια πιο γλυκόπικρη, συγκινητική διάσταση.

Με έξυπνες αναφορές στην πρώτη ταινία, αλλά και φρέσκια, μοντέρνα αισθητική, η νέα «Απίστευτη Παρασκευή» δεν στοχεύει απλώς στη νοσταλγία. Μιλά για τη σχέση μητέρας και κόρης στο σήμερα για τα άγχη, τις συγκρούσεις, αλλά και την αγάπη που πάντα βρίσκει τρόπο να επιβιώσει μέσα στο χάος της καθημερινότητας.

Η ερμηνευτική χημεία των δύο πρωταγωνιστριών παραμένει εκρηκτική, αποδεικνύοντας πως κάποια κινηματογραφικά «ζευγάρια» είναι γραφτό να ξανασυναντηθούν.

