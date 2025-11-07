MadWalk Banner
TV 07.11.2025

Μια Νύχτα Μόνο: Ανατροπές και εκπλήξεις στα επόμενα επεισόδια της νέας σειράς του Mega

Κυριακή με Τρίτη, στις 21:00
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τα πιο κρυφά συναισθήματα και οι πιο μεγάλες επιθυμίες έρχονται στο φως, στα επόμενα επεισόδια της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», Κυριακή με Τρίτη, στις 21:00.

Η Αρετή παλεύει να κρατήσει κρυφό το μυστικό της. Ο Οδυσσέας, ανήσυχος, αποφασίζει να την παρακολουθήσει. Η Μαρίκα επιστρέφει στο σπίτι, όπου ο Άλκης βάζει λόγια στον Σάββα για τη γυναικολόγο της Άσπας, προετοιμάζοντας το έδαφος για μελλοντικές αποκαλύψεις. Ο Οδυσσέας παίρνει την πρωτοβουλία να συμφιλιωθεί με τον Σταύρο, ενώ και οι δύο είναι ερωτευμένοι με την Αρετή. Το μυστικό του Σάββα κινδυνεύει να αποκαλυφθεί.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν Κυριακή 9 με Τρίτη 11 Νοεμβρίου:

Επεισόδιο 6 (Κυριακή 09/11)

Η Αρετή παλεύει να κρατήσει το μυστικό της κρυφό, αφήνοντας πίσω της ένα πέπλο μυστηρίου. Από την άλλη, ο Οδυσσέας, γοητευμένος και ανήσυχος, αποφασίζει να την παρακολουθήσει και βρίσκεται μια ανάσα πριν την αλήθεια. Την ίδια ώρα, ο Σταύρος τού αποκαλύπτει τον έρωτά του για την Αρετή. Η Μαρίκα, κάτω από δύσκολες συνθήκες, ετοιμάζεται για τη δική της επανάσταση. Αποφασίζει να φύγει από το σπίτι και πηγαίνει να μείνει σε ξενοδοχείο. Ο Πετράκης βγαίνει από την εντατική και ανυπομονεί, να γυρίσει σπίτι. Η Αρετή είναι αναγκασμένη να αναχωρήσει για Κωνσταντινούπολη, ως υπεύθυνη του έργου. Ο Οδυσσέας κανονίζει, ώστε να μην μπορέσει να τη συνοδέψει ο Σταύρος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται εκείνες τις μέρες στη Βουλγαρία. Όταν φτάνει η Αρετή στην Κωνσταντινούπολη, δεν φαντάζεται, ότι θα έχει μια συνάντηση-έκπληξη.

Επεισόδιο 7 (Δευτέρα 10/11)

Η παρουσίαση του project από την Αρετή στην Κωνσταντινούπολη στέφεται με απόλυτη επιτυχία, αλλά η καινούργια ανήθικη πρόταση που της κάνει ο Οδυσσέας, την κάνει να θέλει να φύγει με το πρώτο αεροπλάνο. Ο Νταγιάννος φέρνει τη Μαρίκα πίσω στο σπίτι. Η υγεία του Πετράκη δείχνει να βελτιώνεται μέρα με τη μέρα, ενώ η Μαρίκα προσπαθεί μάταια να πείσει τον Νταγιάννο, να επανεξετάσει τη σχέση του με τον εγγονό του. Ο Άλκης βάζει λόγια στον Σάββα για τη γυναικολόγο της Άσπας, κάνοντάς τον να ανησυχεί, μήπως έκανε λάθος διάγνωση για το φύλο του παιδιού. Στόχος του είναι να τον πείσει, πως η Άσπα πρέπει να επισκεφτεί κι άλλον γιατρό, για να πάρει δεύτερη γνώμη. Η Ελένη αποκαλύπτει ότι η Αρετή ψάχνει να βρει δουλειά αλλού, με αποτέλεσμα ο Σταύρος να ζητάει εξηγήσεις από τον Οδυσσέα, προκειμένου να μάθει τι ακριβώς συνέβη μεταξύ τους στην Κωνσταντινούπολη. Η ένταση ανάμεσα στον Οδυσσέα και τον Σταύρο κορυφώνεται.

Επεισόδιο 8 (Τρίτη 11/11)

Ο Οδυσσέας, πλήρως απογοητευμένος μετά το επαγγελματικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη με την Αρετή, βλέπει πως αντί να τους φέρει πιο κοντά, τους απομάκρυνε ακόμα περισσότερο. Η Κατερίνη και η Αννέζα προετοιμάζονται για το μεγάλο φιλανθρωπικό gala για τα παιδιά με καρκίνο. Ο Άλκης τρυπώνει στο γραφείο του Σάββα, ενώ εκείνος απουσιάζει και βλέπει στον υπολογιστή του ανοιγμένο το site του κέντρου, στο οποίο εργάζεται η Μίνα με φωτογραφίες δικές της και άλλων τραγουδιστών. Η Άσπα επισκέπτεται με τη Μαρίκα άλλον γυναικολόγο κι εκεί αποδεικνύεται πως περιμένει κορίτσι. Η Μαρίκα βλέποντας την απελπισία της, της λέει να την εμπιστευτεί, ώστε να διαχειριστεί εκείνη την κατάσταση με την οικογένεια. Ο Οδυσσέας παίρνει πρωτοβουλία για συμφιλίωση με τον Σταύρο, ενώ και οι δύο τρέφουν αισθήματα για την Αρετή -ο Οδυσσέας κρυφά, ο Σταύρος φανερά πλέον. Η Ελένη εντωμεταξύ ψάχνει τρόπους, για να προσεγγίσει τον Σταύρο. Παράλληλα, η Αρετή δέχεται την πρόταση του γιατρού να μιλήσει στο φιλανθρωπικό gala για τον αγώνα που έδωσε για την υγεία του γιου της. Η ομιλία της, όχι μόνο θα συγκινήσει, αλλά θα φέρει και αποκαλύψεις.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.
Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

