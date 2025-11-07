MadWalk Banner
Το Σόι Σου: Η απρόσμενη on air αντίδραση του Μελέτη Ηλία με τα νούμερα της πρεμιέρας

Μελέτης Ηλίας
Δεν περίμενε με τίποτα την επιτυχία που σημείωσε η επιστροφή της σειράς
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» βρέθηκε ο Μελέτης Ηλίας και μίλησε για την επιστροφή της σειράς, «Το Σόι Σου», αλλά και τη σχέση με τον γιο του και την κόρη του.

«Από την παρέα της σειράς ήμουν ο πιο συγκρατημένος. Θες γιατί έχω φάει τα μούτρα μου αρκετές φορές; Είμαι τρελός νουμεράκιας και ξέρω ότι η νέα πραγματικότητα δεν συμβαδίζει με τα νούμερα που έγιναν στο Σόι ούτε με αυτά που περίμεναν οι υπόλοιποι», είπε αρχικά ο Μελέτης Ηλίας και συνέχισε: «Δεν είχαμε δει υλικό, το βλέπαμε πρώτη φορά και εγώ ήμουν αγχωμένος για το πώς θα βγει, πώς θα φαινόμαστε 6 χρόνια μετά. Ο κόσμος μας είχε συνηθίσει με μια συγκεκριμένη φάτσα. Παρακολουθούσαμε στα social και βλέπαμε ότι αρέσει. Σαφώς υπάρχουν και άνθρωποι που κάτι τους ξενίζει. Αυτό ήταν αναμενόμενο. Έλεγα “ακόμα και ένα 16 – 17% να κάνει στην τηλεθέαση”… Είμαι ολιγαρκής. Οπότε μόλις είδαμε ξαφνικά το 41%, σοκαριστήκαμε».

Το Σόι Σου

Διάβασε επίσης: Μια Νύχτα Μόνο: Ανατροπές και εκπλήξεις στα επόμενα επεισόδια της νέας σειράς του Mega

Στη συνέχεια, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στα παιδιά του και σημείωσε: «Στη ζωή μου έχω εκπαιδευτεί γιατί κάθε χρόνος που περνάει είναι μια δεκαετία με τα παιδιά. Τα 12 – 13 με τα 14 – 15 είναι διαφορετικά».

Το σόι σου

Αναφερόμενος στην κόρη του, ο Μελέτης Ηλίας αποκάλυψε: «Αρχίζει τα ξενύχτια, έχεις το άγχος πότε θα γυρίσει, οι παρέες. Ενημερώνει και ρωτάει ακόμα, δεν μου δίνει εμένα χώρο να εισχωρήσω στα μαθήματα. Τώρα απλά παρακολουθώ τους βαθμούς του τετράμηνου. Με τη μαμά είναι ίσως λίγο καλύτερα. Προσπαθούμε όσο μπορούμε, έχουμε και τον παππού που βοηθάει».

Το σόι σου γυρίσματα

Από την άλλη, για τον γιο του δήλωσε: «Ο γιος μου και αυτός τώρα τελευταία έτσι με το ποδόσφαιρο… το παίζουν όλοι οι γονείς Γκουαρδιόλα και τα παιδιά σαστίζουν γιατί έχουν προπονητή. Μου λέει η γυναίκα μου χαλάρωσε λίγο. Αυτό μπορεί να μη κάνει καλό στο παιδί γιατί πιστεύει ότι περιμένεις περισσότερα από εκείνον».


Διάβασε επίσης: Ανακατατάξεις στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού – Ποιοι αποχωρούν από το «Το ’Χουμε»

