«What’s up?»: Το TikTok trend που έχει ξετρελάνει ακόμη και τους stars

Κάθε μέρα εμφανίζεται ένα νέο TikTok trend που κατακτά το For You Page σου, αλλά το τελευταίο ξεχωρίζει για την απρόσμενη συνάντηση δύο εντελώς διαφορετικών μουσικών κόσμων. Ο λόγος για το trend «What’s Up ή Beez in the Trap», που συνδυάζει το εμβληματικό hit της Nicki Minaj του 2012, Beez in the Trap, με το θρυλικό 90s rock anthem των 4 Non Blondes, What’s Up.

Το trend έχει γίνει viral γιατί συνδυάζει χιούμορ, δημιουργικότητα και συναισθηματική ένταση, ενώ είναι αρκετά απλό ώστε οποιοσδήποτε μπορεί να το δοκιμάσει με έναν φίλο και την συντονισμένη κίνηση κάμερας. Η απρόσμενη μίξη τραγουδιών και η δημιουργική εκτέλεση το έχουν κάνει αγαπημένο ανάμεσα σε celebrities αλλά και στο ευρύ κοινό.

Πώς προέκυψε το trend

Το trend βασίζεται σε ένα remix δύο εντελώς διαφορετικών τραγουδιών: το «Beez in the Trap» της Nicki Minaj με συμμετοχή του 2 Chainz και το hit του 1993 των 4 Non Blondes «What’s Up?». Το concept ξεκινά με το ένα άτομο να κάνει lip-sync δραματικά στο «and I said, hey yeah yeah» ενώ στέκεται πλάτη με πλάτη με κάποιον άλλο. Καθώς η κάμερα γυρίζει, το δεύτερο άτομο εμφανίζεται εκτοξεύοντας τον στίχο της ράπερ.

Οι celebrities που το δοκίμασαν

Malala Yousafzai – Jimmy Fallon

Η Malala Yousafzai και ο Jimmy Fallon έκαναν πραγματικό χαμό στο διαδίκτυο. Το βίντεο τους έχει πάνω από 73 εκατομμύρια views, με το κορυφαίο σχόλιο να λέει: «Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πόσο επαναστατικό είναι αυτό».

Sabrina Carpenter – Marcello Hernandez

Η Sabrina Carpenter και ο Marcello Hernandez από το SNL δημιούργησαν τη δική τους εκδοχή στο studio πριν το Saturday Night Live, με πάνω από 18 εκατομμύρια views.

Jennifer Lopez – Linda Perry

Η Jennifer Lopez μπήκε κι εκείνη στο trend, προκαλώντας πανικό στο TikTok, καθώς το ντουέτο της με τη Linda Perry, τραγουδίστρια του viral hit «What’s Up?», έδωσε μια εντυπωσιακή νέα διάσταση στην τάση.

Khloe Kardashian – Kyile Jenner

Φυσικά, όπου υπάρχει μεγάλο trend, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι αδελφές Kardashian-Jenner, που το προσαρμόζουν πάντα στο δικό τους στιλ. Σε πρόσφατο TikTok post της Khloé Kardashian, την βλέπουμε να δοκιμάζει το trend μαζί με την αδερφή της, Kylie Jenner, χαρίζοντας ένα ακόμη viral στιγμιότυπο.

Ashley Park – Lucien Laviscount

Μπορεί η πέμπτη σεζόν του Emily in Paris να μην είναι ακόμα διαθέσιμη, όμως μέσα από αυτό το TikTok trend καταφέραμε να πάρουμε μια μικρή γεύση που επικρατεί ανάμεσα στα μέλη του καστ. Συγκεκριμένα, η Ashley Park και ο Lucien Laviscount κάθισαν πλάτη-πλάτη ερμηνεύοντας ο καθένας το κομμάτι του.

