Χριστούγεννα λευκά ή πολύχρωμα; Βρες τη δική σου αισθητική μέσα από το πιο hot γιορτινά trends

Η περίοδος των γιορτών φέρνει την ευκαιρία να στολιστεί το σπίτι με γιρλάντες, στεφάνια, φιόγκους και λαμπάκια, δημιουργώντας μια ζεστή και εορταστική ατμόσφαιρα. Ακόμα και με μια ήδη εκτενή συλλογή διακοσμητικών, πάντα υπάρχει χώρος για νέες προσθήκες που δίνουν φρεσκάδα και στιλ στον χώρο σου.

Η μεγαλύτερη πρόκληση στη γιορτινή διακόσμηση είναι να διατηρηθεί ένα συνεκτικό ύφος. Χωρίς σαφή στρατηγική, εύκολα μπορεί να επιλεγούν αντικείμενα που δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Για ένα αρμονικό και κομψό αποτέλεσμα, αλλά και για να παραμείνει ο στολισμός εντός προϋπολογισμού, είναι σημαντικό να ακολουθηθεί ένα σχέδιο. Παρακάτω παρουσιάζονται ιδέες για γιορτινή διακόσμηση ανάλογα με διαφορετικά στιλ και αισθητικές προτιμήσεις.

Vintage διάθεση

Αν οι γιορτές φέρνουν στο μυαλό καρό σχέδια, βαθιές αποχρώσεις του κόκκινου και του πράσινου και στεφάνια σε κάθε παράθυρο, το παραδοσιακό στιλ είναι η ιδανική επιλογή για εσένα. Κλασικά κομμάτια όπως το καρό ριχτάρι, τα βελούδινα καλτσάκια, οι βελούδινοι φιόγκοι, τα γιορτινά μαξιλάρια, τα στεφάνια με κόκκινα μούρα και τα κεριά δέντρου δημιουργούν μια διαχρονική και ζεστή ατμόσφαιρα στο σπίτι.

Σκανδιναβικό minimal

Για όσους προτιμούν ουδέτερα χρώματα και απλότητα, τα παραδοσιακά κόκκινα και πράσινα μπορεί να φαίνονται υπερβολικά. Η χρήση φυσικών υλικών και υφών δημιουργεί μια ζεστή, minimal και ταυτόχρονα γιορτινή ατμόσφαιρα. Πλεκτά καλτσάκια, μεταλλικά στολίδια, ξύλινες γιρλάντες, κεραμικά φωτιστικά για ρεσό και γιρλάντες με νιφάδες χιονιού προσφέρουν ένα κομψό, διακριτικό αλλά ταυτόχρονα εορταστικό αποτέλεσμα.

Coastal grandma

Το coastal grandma στιλ δεν περιορίζεται μόνο στο καλοκαίρι και μπορεί να γίνει γιορτινό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ένα σπίτι διακοσμημένο σε αυτό το ύφος μπορεί να περιλαμβάνει στολίδια που παραπέμπουν σε στοιχεία της θάλασσας συνδυασμένα με κλαδιά από πεύκο, δημιουργώντας μια φιλόξενη και κομψή ατμόσφαιρα.

Χρωματιστό ρετρό

Για όσους θέλουν να ξαναζήσουν την παιδική τους ηλικία και να προσθέσουν χρώμα στο σπίτι, το παιχνιδιάρικο retro στιλ είναι ιδανικό. Μαξιλάρια με κεντητά σχέδια, ριγέ καλτσάκια με βολάν, μικρά χριστουγεννιάτικα κεριά με γκλίτερ, ροζ πιατέλες με χριστουγεννιάτικα μοτίβα, γυάλινα διακοσμητικά δέντρα και καρό ριχτάρια δημιουργούν μια χαρούμενη, νοσταλγική και φωτεινή ατμόσφαιρα.

Κομψά Χριστούγεννα

Αν τα κόκκινα και πράσινα δεν είναι η καλύτερη επιλογή, οι cozy υφές, οι χειμωνιάτικες μπλε και λευκές αποχρώσεις και ο απαλός φωτισμός δημιουργούν μια φωτεινή, γιορτινή και κομψή ατμόσφαιρα. Μαξιλάρια και ριχτάρια σε μπλε και λευκές αποχρώσεις, κεριά και γιρλάντες σε απαλούς τόνους και minimal διακοσμητικά για χαμηλό φωτισμό ολοκληρώνουν το αποτέλεσμα, που μπορεί να παραμείνει έως και τον Ιανουάριο.

