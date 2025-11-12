Το Design Lab του MadWalk 2025 by Three Cents ψάχνει νέους σχεδιαστές! Μήπως είσαι εσύ;

Νέοι designers, το φως των προβολέων σας περιμένει γιατί η μόδα θέλει το επόμενο μεγάλο όνομα και μπορεί να είναι το δικό σου!

Είσαι νέος σχεδιαστής μόδας με όνειρα, φαντασία και δημιουργικότητα που διψά να εκφραστεί; Το MadWalk 2025 by Three Cents σού δίνει την πιο λαμπερή ευκαιρία να κάνεις το μεγάλο σου βήμα στον κόσμο της μόδας! Το θρυλικό fashion & music event επιστρέφει, με ένα Design Lab αφιερωμένο -όπως πάντα- αποκλειστικά στους νέους δημιουργούς που τολμούν να ξεχωρίσουν.

Στο runway του MadWalk 2025 by Three Cents, εκεί όπου ενώνονται η μόδα, η μουσική και η σκηνική ενέργεια, ανερχόμενοι designers θα παρουσιάσουν τις συλλογές τους μπροστά στο πιο απαιτητικό κοινό -τους fashion insiders, τα media και τους καλλιτέχνες της πόλης. Είναι η ευκαιρία να δείξεις το ταλέντο σου, να δικτυωθείς με επαγγελματίες του χώρου και, ποιος ξέρει, να κάνεις το όνομά σου το επόμενο μεγάλο fashion statement!

Πώς να συμμετάσχεις

Στείλε το βιογραφικό σου και δείγμα της δουλειάς σου στο [email protected] και μπες στην πιο «στιλάτη» διεκδίκηση της χρονιάς.

Μην αφήσεις τη δημιουργία σου να μείνει στα σχέδια! Ανέβα στο catwalk και δείξε ποιος/α είσαι!

Το MadWalk 2025 by Three Cents ψάχνει εσένα: τον επόμενο designer που θα κάνει τη μόδα να μιλά για εκείνον/η.

