Διακόσμηση 11.11.2025

Έχεις μικρό σαλόνι; Αυτά τα διακοσμητικά tricks θα το κάνουν να δείχνει πιο ευρύχωρο

Μικροί χώροι που φαίνονται μεγαλύτεροι, φωτεινοί και αέρινοι χάρη σε έξυπνους συνδυασμούς επίπλων, υφών και φωτισμού
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αγάπη για τα μεγάλα σπίτια είναι προφανής, αλλά όχι πάντα ρεαλιστική. Πολλοί ζουν σε μικρότερους χώρους, είτε λόγω οικονομίας είτε επειδή αυτά διαθέτουν. Το καλό νέο είναι ότι ακόμα και τα πιο περιορισμένα σαλόνια μπορούν να φαίνονται άνετα, ευρύχωρα και καλαίσθητα, με μερικά έξυπνα διακοσμητικά τρικ.

Η διακόσμηση μικρών χώρων δεν σημαίνει απλώς να χωράνε όλα τα έπιπλα. Πρόκειται για την τέχνη να δημιουργείς την αίσθηση του χώρου, να αφήνεις το δωμάτιο να «αναπνέει» και να ενσωματώνεις λειτουργικές λύσεις χωρίς να χάνεις σε στιλ. Ακολουθούν 5 βασικές συμβουλές για να μεταμορφώσεις το σαλόνι σου χωρίς να θυσιάσεις την άνεση.

Pinterest

Διάβασε επίσης: Με αυτά τα 6 βήματα θα δημιουργήσεις αίσθηση τζακιού ακόμα κι αν δεν έχεις τζάκι

Έπιπλα χωρίς μπράτσα

Οι καναπέδες και οι πολυθρόνες με ογκώδη μπράτσα καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο. Σε μικρά σαλόνια, προτίμησε κομψά, λεπτά μπράτσα ή ακόμη και έπιπλα χωρίς μπράτσα. Το αποτέλεσμα είναι οπτικά πιο ελαφρύ και το δωμάτιο δείχνει πιο ευρύχωρο. Αν όμως συνηθίζεις να στηρίζεις το κεφάλι σου στο μπράτσο, μπορεί να χρειαστείς μια εναλλακτική λύση, όπως μαξιλάρια ή πλάτες.

Pinterest

Ίσιες γραμμές

Η υπερβολική διακόσμηση κάνει τον χώρο να φαίνεται μικρότερος. Προτίμησε καθαρές, ευθείες γραμμές σε έπιπλα και αντικείμενα, όπως τετράγωνα ή ορθογώνια σχέδια. Αν αγαπάς τα καμπυλωτά σχήματα, συνδύασέ τα με μέτρο και πρόσθεσε έναν μεγάλο καθρέφτη για να δημιουργήσεις ισορροπία και βάθος στο δωμάτιο.

Pinterest

Χαλί στο σωστό μέγεθος

Ένα χαλί μικρότερο από όσο χρειάζεται μπορεί να «κόψει» τον χώρο και να τον κάνει να φαίνεται περιορισμένος. Στα μικρά σαλόνια, διάλεξε ένα χαλί που να φτάνει τουλάχιστον μέχρι τα μπροστινά πόδια των επίπλων. Σε μεγαλύτερους χώρους, δύο ξεχωριστά χαλιά που οριοθετούν διαφορετικές ζώνες, όπως το καθιστικό και η τραπεζαρία, δίνουν κομψότητα χωρίς να φορτώνουν τον χώρο.

Pinterest

Κρυφός αποθηκευτικός χώρος

Η ακαταστασία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός των μικρών χώρων. Έπιπλα με ενσωματωμένα συρτάρια, σκαμπό με αποθηκευτικό χώρο ή καλάθια κάτω από τα έπιπλα επιτρέπουν να κρύψεις αντικείμενα και να διατηρήσεις το σαλόνι τακτοποιημένο και ευρύχωρο.

Pinterest

Ο μεγάλος καθρέφτης που κάνει θαύματα

Ένας μεγάλος καθρέφτης μπορεί να πολλαπλασιάσει το φως και να δημιουργήσει την αίσθηση μεγαλύτερου χώρου. Ιδανικά, τοποθέτησέ τον κοντά σε παράθυρο για να αντανακλά το φυσικό φως. Ακόμα και σε μικρό δωμάτιο, ένας επιβλητικός καθρέφτης μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο το σαλόνι, προσφέροντας βάθος και κομψότητα.

Pinterest

Διάβασε επίσης: 8 ιδέες για γιορτινή διακόσμηση που δεν φλυαρεί

