Sledging: To dating trend της Gen Z που κάνει τις σχέσεις να τελιώνουν πριν λιώσει το χιόνι

Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει και τα φώτα των γιορτών αρχίζουν να ανάβουν, για πολλούς ξεκινά μια περίοδος θαλπωρής και ρομαντισμού. Για κάποιους άλλους όμως, τους λεγόμενους toxic daters, αυτή η εποχή σηματοδοτεί την αρχή ενός πιο σκοτεινού παιχνιδιού: της αναζήτησης ενός προσωρινού «χειμερινού» συντρόφου. Το φαινόμενο έχει πλέον και όνομα, sledging, και περιγράφει εκείνους που μπαίνουν σε μια σχέση απλώς για να μην περάσουν μόνοι τους τους κρύους μήνες, χωρίς καμία πρόθεση να τη διατηρήσουν όταν έρθει η άνοιξη.

Το sledging είναι ο «σκληρός συγγενής» του cuffing season και του winter coating. Ενώ οι δύο τελευταίες τάσεις περιστρέφονται γύρω από την ανάγκη για συντροφικότητα ή την επανασύνδεση με κάποιον από το παρελθόν, το sledging κρύβει κάτι πιο χειριστικό. Πρόκειται για το να κάνεις κάποιον να νιώσει πως ζει μια αληθινή σχέση, να του δίνεις την ψευδαίσθηση συναισθηματικής οικειότητας, μόνο και μόνο για να τον αφήσεις πίσω μόλις περάσει ο χειμώνας και φύγει η ανάγκη για συντροφιά.

Τι είναι πραγματικά το sledging

Με απλά λόγια, είναι το να «σέρνεις» κάποιον μέσα στον χειμώνα, προσποιούμενος ενδιαφέρον, μόνο και μόνο για να έχεις παρέα στις γιορτές ή κάποιον να αγκαλιάζεις τις κρύες νύχτες. Οι άνθρωποι που το κάνουν συχνά το δικαιολογούν με τη μοναξιά ή την πλήξη, όμως στην πραγματικότητα πρόκειται για μια μορφή συναισθηματικής εκμετάλλευσης.

Πώς θα καταλάβεις ότι σου κάνουν sledging

Αποφεύγει να μιλήσει για το μέλλον

Αν οι συζητήσεις σας περιορίζονται σε όσα θα κάνετε το Σαββατοκύριακο και ποτέ πέρα από αυτό, είναι πιθανό να μη σε βλέπει μακροπρόθεσμα. Όταν κάποιος δεν σε εντάσσει στα μελλοντικά του σχέδια, ούτε καν για κάτι απλό, όπως ένα live ή μια εκδρομή την άνοιξη, τότε μάλλον δεν έχει σκοπό να μείνεις στη ζωή του για πολύ.

Δείχνει μικρό ενδιαφέρον για τη ζωή σου

Δεν ρωτά, δεν θυμάται λεπτομέρειες, δεν προσπαθεί να γνωρίσει τον κόσμο σου. Οι συζητήσεις μένουν στην επιφάνεια και περιστρέφονται γύρω από εκείνον. Αν νιώθεις πως όσα λες περνούν απαρατήρητα ή δεν τον ενδιαφέρουν πραγματικά, αυτό είναι ένα σαφές σημάδι ότι δεν επενδύει συναισθηματικά.

Αποφεύγει τις «ταμπέλες»

Αν διστάζει να πει τη λέξη «σχέση» ή «σύντροφος», πιθανότατα δεν σκοπεύει να δεσμευτεί. Ίσως χρησιμοποιεί φράσεις όπως «ας μην το βάζουμε σε κουτάκια» ή «ας το πάμε όπως πάει». Στην πραγματικότητα, όμως, αυτό το «όπως πάει» σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόθεση για συνέχεια.

Δίνει έμφαση μόνο στη φυσική οικειότητα

Όταν η σχέση βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην ερωτική επαφή, χωρίς συναισθηματική σύνδεση, είναι ένα από τα πιο ξεκάθαρα σημάδια sledging. Αν η τρυφερότητα σταματά μόλις τελειώσει η φυσική επαφή και λείπουν οι συζητήσεις, η επικοινωνία ή η πραγματική οικειότητα, τότε μάλλον πρόκειται για κάτι προσωρινό.

