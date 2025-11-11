Η Bugonia στους πρωταγωνιστές του ανερικανικού box office

Η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου με την Emma Stone βρέθηκε στην 7η θέση του αμερικανικού box office με 3.500.000 δολάρια

Το αμερικανικό box office μπαίνει σε φάση θεαματικής αναζωπύρωσης και η «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου ενισχύει τη δυναμική του, εμφανιζόμενη ανάμεσα στους εμπορικούς τίτλους της εβδομάδας και υπενθυμίζοντας πως το φθινόπωρο μπορεί ακόμη να κρύβει εκπλήξεις. Σε μια περίοδο όπου οι αμερικανικές αίθουσες αναζητούν σταθερά σημάδια ανάκαμψης, η παρουσία της «Bugonia» στο Top 10 υπογραμμίζει ότι το κοινό παραμένει δεκτικό σε πιο ιδιαίτερες και δημιουργικές προτάσεις, ακόμη κι όταν αυτές συνυπάρχουν δίπλα στα blockbuster των μεγάλων στούντιο.

Το «Predator» «Badlands» έκανε θριαμβευτικό άνοιγμα στη Βόρεια Αμερική με εισπράξεις 40.000.000 δολαρίων. Πρόκειται για την κορυφαία εκκίνηση στην ιστορία του franchise. Το προηγούμενο υψηλό είχε καταγραφεί το 2004 από το «Alien vs Predator» που είχε αποφέρει 38.300.000 δολάρια.

Η νέα ταινία του Dan Trachtenberg συγκέντρωσε ακόμη 40.000.000 δολάρια από το διεθνές box office. Με προϋπολογισμό 105.000.000 δολάρια, αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ για το franchise. Η ιστορία μεταφέρει τη δράση σε έναν απομακρυσμένο πλανήτη, όπου ένας νεαρός εξόριστος predator, τον οποίο υποδύεται ο Dimitrius Schuster Koloamatangi, συναντά μια ανδροειδή ερευνήτρια που ενσαρκώνει η Elle Fanning.

Στις νέες κυκλοφορίες της εβδομάδας, το «Die My Love» με την Jennifer Lawrence και τον Robert Pattinson ξεκίνησε με 2.800.000 δολάρια σε 1.983 αίθουσες. Το «Christy» με την Sydney Sweeney συγκέντρωσε 1.300.000 δολάρια σε 2.011 αίθουσες, ενώ το «Nuremberg» της Sony Pictures Classics με τους Rami Malek και Russell Crowe άνοιξε με 4.100.000 δολάριασε 1.802 αίθουσες.

Ανάμεσα στις νέες κυκλοφορίες ξεχώρισε το «Sarah’s Oil» της Amazon MGM, που συγκέντρωσε 4.500.000 δολάρια σε 2.410 αίθουσες. Εντυπωσιακή εμφάνιση κατέγραψε επίσης το «Sentimental Value» του Joachim Trier, το οποίο σε μόλις 4 αίθουσες συγκέντρωσε 200.000 δολάρια, με μέσο όρο 50.000 δολάρια ανά αίθουσα.

Το ελληνικό ενδιαφέρον, όμως, στρέφεται στην πορεία της «Bugonia», η οποία βρέθηκε στην 7η θέση του αμερικανικού box office. Η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου πρόσθεσε 3.500.000 δολάρια στο box office, επιβεβαιώνοντας ότι η παρουσία της στο διεθνές τοπίο δεν αποτελεί απλώς καλλιτεχνικό γεγονός, αλλά και εμπορικό φαινόμενο με αυξανόμενη δυναμική.

Αναλυτικά η κατάταξη των ταινιών:

«Predator» «Badlands» – 40.000.000 δολάρια «Regretting You» – 7.100.000 δολάρια «Black Phone 2» – 5.300.000 δολάρια «Sarah’s Oil» – 4.500.000 δολάρια «Nuremberg» – 4.100.000 δολάρια «Chainsaw Man» – 3.600.000 δολάρια «Bugonia» – 3.500.000 δολάρια «Die My Love» – 2.800.000 δολάρια «Springsteen» «Deliver Me From Nowhere» – 2.200.000 δολάρια «Tron» «Ares» – 1.800.000 δολάρια

