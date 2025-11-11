TV 11.11.2025

Η οριστική απόφαση του STAR για το GNTM

Η οριστική απόφαση του STAR για το GNTM
Η δημοφιλής εκπομπή μόδας συνεχίζει την πορεία της με την ίδια λαμπερή ομάδα κριτών και νέα πρόσωπα στο προσκήνιο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το Star φαίνεται πως έχει πάρει οριστικά την απόφασή του για το μέλλον του δημοφιλούς διαγωνισμού μόδας «GNTM», σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στην εφημερίδα Real Life.

Όπως αποκαλύπτει το δημοσίευμα, το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς έχει ήδη δώσει το πράσινο φως για έναν νέο κύκλο του GNTM, ο οποίος αναμένεται να βγει στον αέρα την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Το project, που παραμένει μια από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές του σταθμού, συνεχίζει δυναμικά την πορεία του στη μικρή οθόνη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στόχος της παραγωγής είναι να διατηρήσει την τωρινή σύνθεση της κριτικής επιτροπής και της ομάδας. Έτσι, αναμένεται να επιστρέψουν οι Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Λάκης Γαβαλάς, Άγγελος Μπράτης, Έντυ Γαβριηλίδης και φυσικά η Ζενεβιέβ Μαζαρί, που αποτελεί σταθερή αξία του brand.

GNTM 6: Ανατροπή με τα νούμερα τηλεθέασης της πρεμιέρας

Με την ομάδα να έχει βρει πλέον τη χημεία της, το Star επιθυμεί να χτίσει πάνω στη φετινή επιτυχία, ανανεώνοντας το concept χωρίς να αλλοιώσει τον πυρήνα του διαγωνισμού.

Από την πρώτη του προβολή, το GNTM έχει καταφέρει να αναδείξει νέα πρόσωπα στον χώρο της μόδας, να προσφέρει έντονες τηλεοπτικές στιγμές και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Η νέα σεζόν αναμένεται να φέρει ακόμη πιο εντυπωσιακές δοκιμασίες, φρέσκες ιδέες και φυσικά… πολλές ανατροπές.

Το GNTM έκανε πρεμιέρα - Οι αλλαγές και οι παίκτες που πέρασαν στο bootcamp

