Grammy 2026: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες – Σαρώνει ο Kendrick Lamar εκτός η Taylor Swift

Η Lady Gaga, ο Bad Bunny και η Sabrina Carpenter ακολουθούν δυναμικά, ενώ η Taylor Swift μένει εκτός λόγω καθυστερημένης κυκλοφορίας

Ο Kendrick Lamar επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά την κυριαρχία του στη σύγχρονη μουσική σκηνή, οδηγώντας τις υποψηφιότητες των Grammy Awards 2026 με συνολικά εννέα διακρίσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Recording Academy. Ο Kendrick Lamar, ο οποίος πέρυσι κατέκτησε πέντε βραβεία, ανάμεσά τους και εκείνα για το «Record of the Year» και το «Song of the Year» με το «Not Like Us», επιστρέφει δυναμικά χάρη στο επιτυχημένο album «GNX» και το single «Luther».

Η Lady Gaga εξασφάλισε επτά υποψηφιότητες, ξεπερνώντας το προσωπικό της ρεκόρ του 2010, όταν είχε αποσπάσει έξι. Οι παραγωγοί Jack Antonoff και Cirkut ισοβαθμούν μαζί της, αποδεικνύοντας τη σταθερή επιρροή τους στη σύγχρονη ποπ παραγωγή. Έκπληξη της φετινής διοργάνωσης θεωρείται ο Leon Thomas, ο οποίος απέσπασε έξι υποψηφιότητες, όσες και οι Sabrina Carpenter, Bad Bunny και ο διακεκριμένος ηχολήπτης και μιξέρ Serban Ghenea.

Ο Bad Bunny, που θα εμφανιστεί στο επερχόμενο Super Bowl Halftime Show, σημείωσε την καλύτερη παρουσία της καριέρας του στα Grammy, με έξι συνολικές υποψηφιότητες και συμμετοχή και στις τρεις κορυφαίες κατηγορίες: album, ηχογράφηση και τραγούδι της χρονιάς. Ο ίδιος είχε μείνει εκτός αυτών τα προηγούμενα δύο χρόνια, όμως η ανανέωση του εκλογικού σώματος της Ακαδημίας φαίνεται πως έφερε διαφορετικά αποτελέσματα.

Μαζί με τον Kendrick Lamar, τη Lady Gaga και τη Sabrina Carpenter, ο Bad Bunny είναι ένας από τους τέσσερις καλλιτέχνες που διεκδικούν βραβείο και τις τρεις κορυφαίες κατηγορίες του θεσμού, γεγονός που ενισχύει τις προσδοκίες για μια εντυπωσιακή παρουσία στα φετινά βραβεία.

Στην κατηγορία του «Best New Artist» ξεχωρίζει και πάλι ο Leon Thomas, καθώς είναι ο μόνος από τους οκτώ υποψήφιους που εμφανίζεται και σε άλλες κατηγορίες, γεγονός που τον καθιστά φαβορί για την πρωτοεμφανιζόμενη κατηγορία.

Αίσθηση προκάλεσε επίσης η παρουσία του τραγουδιού «Golden» από την κινηματογραφική παραγωγή «Kpop Demon Hunters», το οποίο εξασφάλισε τέσσερις υποψηφιότητες, μεταξύ αυτών και για «Song of the Year». Αν και δεν περιλήφθηκε στη διεκδίκηση του «Record of the Year», η αναγνώριση από την Ακαδημία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την K-pop μουσική.

Απουσία ηχηρών ονομάτων παρατηρείται σε αρκετές κατηγορίες. Ο Morgan Wallen δεν υπέβαλε φέτος συμμετοχή, καθώς είχε δηλώσει πως δεν θα συμμετέχει πλέον στα Grammy, ενώ το άλμπουμ της Taylor Swift «The Life of a Showgirl» κυκλοφόρησε μετά τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας, αφήνοντάς τη εκτός διεκδίκησης.

Παρά την απουσία της Taylor Swift, η Sabrina Carpenter συνεχίζει την ανοδική της πορεία, κερδίζοντας υποψηφιότητες στις ίδιες κορυφαίες κατηγορίες με το δεύτερο album της «Man’s Best Friend». Η ίδια φαίνεται να εδραιώνει τη θέση της ανάμεσα στα πιο δυνατά νέα ονόματα της ποπ σκηνής.

Το hip-hop είχε αξιοσημείωτη εκπροσώπηση, με καλλιτέχνες όπως οι Doechii, Clipse και Tyler, the Creator να συγκεντρώνουν πέντε υποψηφιότητες ο καθένας, ενώ το ίδιο νούμερο σημείωσαν και οι παραγωγοί Andrew Watt και Sounwave, καθώς και η SZA, η οποία συμμετέχει στο «Luther» του Kendrick Lamar.

Αντίθετα, η country μουσική βρέθηκε και φέτος στο περιθώριο, χωρίς καμία παρουσία στις μεγάλες κατηγορίες. Παρά την έντονη δραστηριότητα καλλιτεχνών όπως οι Megan Moroney, Ella Langley και Zach Top, το είδος φαίνεται να παραμένει υποεκπροσωπημένο στα Grammy, γεγονός που αναζωπυρώνει για ακόμη μία χρονιά τη συζήτηση γύρω από την απουσία της Nashville από το επίκεντρο των σημαντικότερων μουσικών βραβείων.

Η τελετή απονομής των Grammy Awards 2026 θα πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου στο CBS και θα μεταδοθεί ζωντανά και μέσω Paramount+ από τις 8 το βράδυ (ώρα Ανατολικής Ακτής).

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

Κυκλοφορία της χρονιάς

«DtMF» – Bad Bunny

«Manchild» – Sabrina Carpenter

«Anxiety» – Doechii

«WILDFLOWER» – Billie Eilish

«Abracadabra» – Lady Gaga

«luther» – Kendrick Lamar With SZA

«The Subway» – Chappell Roan

«APT.» – ROSÉ, Bruno Mars

Άλμπουμ της χρονιάς

DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

SWAG – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

MAYHEM – Lady Gaga

GNX – Kendrick Lamar

MUTT – Leon Thomas

CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator

Τραγούδι της χρονιάς

«Abracadabra» – Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, songwriters (Lady Gaga)

«Anxiety» – Jaylah Hickmon, songwriter (Doechii)

«APT.» – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, songwriters (ROSÉ, Bruno Mars)

«DtMF» – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres, songwriters (Bad Bunny)

«Golden [From “KPop Demon Hunters”]» – EJAE & Mark Sonnenblick, songwriters (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)

«luther» – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, songwriters (Kendrick Lamar With SZA)

«Manchild» – Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, songwriters (Sabrina Carpenter)

«WILDFLOWER» – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, songwriters (Billie Eilish)

Καλύτερος/η πρωτοεμφανιζόμενος/η καλλιτέχνις

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Παραγωγός της χρονιάς (εκτός κλασικής)

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sounwave

Τραγουδοποιός της χρονιάς (εκτός κλασικής)

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

Καλύτερο Pop Duo/Group Performance

«Defying Gravity» – Cynthia Erivo & Ariana Grande

«Golden [From “KPop Demon Hunters”]» – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

«Gabriela» – KATSEYE

«APT.» – ROSÉ, Bruno Mars

«30 For 30» – SZA With Kendrick Lamar

Καλύτερο Pop Vocal Άλμπουμ

SWAG – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Something Beautiful – Miley Cyrus

MAYHEM – Lady Gaga

I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Καλύτερη Dance/Electronic Κυκλοφορία

«Bluest Flame» – Selena Gomez & benny blanco

«Abracadabra» – Lady Gaga

«Midnight Sun» – Zara Larsson

«Just Keep Watching (From “F1® The Movie”)» – Tate McRae

«Illegal» – PinkPantheress

Καλύτερο Rock Τραγούδι

«As Alive As You Need Me To Be» – Trent Reznor & Atticus Ross, songwriters (Nine Inch Nails)

«Caramel» – Vessel1 & Vessel2, songwriters (Sleep Token)

«Glum» – Daniel James & Hayley Williams, songwriters (Hayley Williams)

«NEVER ENOUGH» – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills & Brendan Yates, songwriters

«Zombie» – Dominic Harrison & Matt Schwartz, songwriters (YUNGBLUD)

Καλύτερο Alternative Άλμπουμ

SABLE, fABLE – Bon Iver

Songs Of A Lost World – The Cure

DON’T TAP THE GLASS – Tyler, The Creator

moisturizer – Wet Leg

Ego Death At A Bachelorette Party – Hayley Williams

Καλύτερο R&B Performance

«YUKON» – Justin Bieber

«It Depends» – Chris Brown Featuring Bryson Tiller

«Folded» – Kehlani

«MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk)» – Leon Thomas

«Heart Of A Woman» – Summer Walker

Καλύτερο Rap Άλμπουμ

Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

GLORIOUS – GloRilla

God Does Like Ugly – JID

GNX – Kendrick Lamar

CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator

Καλύτερο Country Solo Performance

«Nose On The Grindstone» – Tyler Childers

«Good News» – Shaboozey

«Bad As I Used To Be [From F1® The Movie]» – Chris Stapleton

«I Never Lie» – Zach Top

«Somewhere Over Laredo» – Lainey Wilson

Καλύτερο Americana Άλμπουμ

BIG MONEY – Jon Batiste

Bloom – Larkin Poe

Last Leaf On The Tree – Willie Nelson

So Long Little Miss Sunshine – Molly Tuttle

Middle – Jesse Welles

Καλύτερο Latin Pop Άλμπουμ

Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

BOGOTÁ (DELUXE) – Andrés Cepeda

Tropicoqueta – KAROL G

Cancionera – Natalia Lafourcade

¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

Καλύτερο κινηματογραφικό score soundtrack για Visual Media

How To Train Your Dragon – John Powell, composer

Severance: Season 2 – Theodore Shapiro, composer

Sinners – Ludwig Göransson, composer

Wicked – John Powell & Stephen Schwartz, composers

The Wild Robot – Kris Bowers, composer

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

