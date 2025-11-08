MadWalk Banner
Διατροφή 08.11.2025

Η «αθώα» συνήθεια που σαμποτάρει συνεχώς τη διατροφή σου

Η συνήθεια που φαίνεται αθώα μπορεί να σαμποτάρει την πρόοδό σου στη διατροφή και να επηρεάσει την επίτευξη των στόχων σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Όταν αποφασίζεις να φροντίσεις τον εαυτό σου, να κινείσαι περισσότερο, να τρέφεσαι καλύτερα, να κοιμάσαι επαρκώς, ξεκινάς ένα ταξίδι γεμάτο μικρές νίκες. Κάθε βήμα που κάνεις για την υγεία σου είναι σημαντικό και σε φέρνει πιο κοντά στους στόχους σου. Κι όμως, όπως επισημαίνει η διατροφολόγος Rachel Paul, υπάρχουν συνήθειες που μπορεί να φαίνονται αθώες ή ακόμη και θετικές, αλλά στην πραγματικότητα υπονομεύουν την προσπάθεια που μόλις έκανες.

Το πρόβλημα δεν είναι το να αναγνωρίζεις τις επιτυχίες σου, είναι ο τρόπος που τις γιορτάζεις. Πολλοί, όταν πετυχαίνουν έναν στόχο, είτε πρόκειται για την απώλεια μερικών κιλών, είτε για μια ολοκληρωμένη προπόνηση, είτε για την τήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής για μερικές ημέρες, επιλέγουν να «ανταμείψουν» τον εαυτό τους με φαγητό. Ένα γλυκό, ένα burger ή κάποιο comfort food μοιάζει δελεαστικό και αθώο, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να ακυρώσει όλη την πρόοδο σου και να δυσκολέψει τη διατήρηση υγιεινών συνηθειών σε βάθος χρόνου.

Η Rachel Paul επισημαίνει ότι η διατροφή δεν πρέπει ποτέ να λειτουργεί ως μέσο επιβράβευσης. Η τροφή είναι πηγή ενέργειας, ευχαρίστησης και φροντίδας του σώματος, και όταν τη συνδέεις με ανταμοιβές για την προσπάθεια ή το αποτέλεσμα, χάνεται η ουσία. Αντί για φαγητό, η ειδικός προτείνει να επιλέγεις άλλους τρόπους για να γιορτάζεις τις επιτυχίες σου: μια αγαπημένη δραστηριότητα, λίγη χαλάρωση, μια μικρή αγορά που σου φτιάχνει τη διάθεση ή μια εμπειρία με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα.

Με αυτόν τον τρόπο, η πρόοδός σου γίνεται βιώσιμη και οι καλές σου συνήθειες ενισχύονται αντί να σαμποτάρονται. Το σημαντικό είναι να βλέπεις κάθε μικρό επίτευγμα ως κίνητρο και όχι ως δικαιολογία για να «ξεφύγεις». Κάθε βήμα που κάνεις με επίγνωση, από τη σωστή διατροφή μέχρι τη φυσική δραστηριότητα, σε φέρνει πιο κοντά σε ένα τρόπο ζωής που συνδυάζει υγεία, ενέργεια και αυτοφροντίδα, και αυτό είναι το πραγματικό δώρο που μπορείς να χαρίσεις στον εαυτό σου.

διατροφή
