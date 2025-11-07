MadWalk Banner
TV 07.11.2025

Το πρώτο βίντεο του Γιώργου Καπουτζίδη από τα γυρίσματα της επιστροφής του «Παρά Πέντε»

Παρά Πέντε
«Όταν το Παρά 5… 20 χρόνια μετά ξεκινά!», έγραψε ο ίδιος
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η θρυλική σειρά «Στο Παρά Πέντε» επιστρέφει στη μικρή οθόνη και στο MEGA, σχεδόν 20 χρόνια μετά την πρώτη της προβολή, προκαλώντας νοσταλγία και ενθουσιασμό στους τηλεθεατές.

Όπως έχει γίνει γνωστό, αυτή τη φορά δεν πρόκειται για ένα νέο επεισόδιο της σειράς, αλλά για ένα ειδικό τηλεοπτικό αφιέρωμα, το οποίο θα συνδυάζει μυθοπλασία, σκετς και αναδρομές στις πιο αγαπημένες στιγμές των πέντε αξέχαστων ηρώων.

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

Διάβασε επίσης: 18 χρόνια μετά! Η Κατερίνα Καινούργιου παραδέχεται για πρώτη φορά γιατί το «Παρά Πέντε» την κατέστρεψε

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, δημιουργός και πρωταγωνιστής της σειράς, βρίσκεται ήδη σε εντατικούς ρυθμούς προετοιμασίας.

MEGA: Η επίσημη ανακοίνωση για το Reunion του «Παρά Πέντε» 20 χρόνια μετά

Μάλιστα, μέσα από ένα βίντεο που ανάρτησε στη σελίδα του στο Facebook, έδωσε στους fans μια μικρή γεύση από τα παρασκήνια των γυρισμάτων, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα: «Όταν το Παρά 5… 20 χρόνια μετά ξεκινά!».

Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε φρενίτιδα ενθουσιασμού στα social media, επιβεβαιώνοντας πως το «Παρά Πέντε» παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες και διαχρονικές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης.

Διάβασε επίσης: Η Σμαράγδα Καρύδη αποκάλυψε λεπτομέρειες για το επετειακό επεισόδιο του «Παρά Πέντε»

