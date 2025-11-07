Το πρώτο βίντεο του Γιώργου Καπουτζίδη από τα γυρίσματα της επιστροφής του «Παρά Πέντε»

«Όταν το Παρά 5… 20 χρόνια μετά ξεκινά!», έγραψε ο ίδιος

Η θρυλική σειρά «Στο Παρά Πέντε» επιστρέφει στη μικρή οθόνη και στο MEGA, σχεδόν 20 χρόνια μετά την πρώτη της προβολή, προκαλώντας νοσταλγία και ενθουσιασμό στους τηλεθεατές.

Όπως έχει γίνει γνωστό, αυτή τη φορά δεν πρόκειται για ένα νέο επεισόδιο της σειράς, αλλά για ένα ειδικό τηλεοπτικό αφιέρωμα, το οποίο θα συνδυάζει μυθοπλασία, σκετς και αναδρομές στις πιο αγαπημένες στιγμές των πέντε αξέχαστων ηρώων.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, δημιουργός και πρωταγωνιστής της σειράς, βρίσκεται ήδη σε εντατικούς ρυθμούς προετοιμασίας.

Μάλιστα, μέσα από ένα βίντεο που ανάρτησε στη σελίδα του στο Facebook, έδωσε στους fans μια μικρή γεύση από τα παρασκήνια των γυρισμάτων, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα: «Όταν το Παρά 5… 20 χρόνια μετά ξεκινά!».

Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε φρενίτιδα ενθουσιασμού στα social media, επιβεβαιώνοντας πως το «Παρά Πέντε» παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες και διαχρονικές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης.

