5 μαγευτικά χωριά που πρέπει να επισκεφθείς στα Τζουμέρκα

Ένα μαγευτικό ταξίδι στα πέτρινα στολίδια της Ηπείρου, εκεί όπου η άγρια ομορφιά της φύσης συναντά την αυθεντική φιλοξενία, την ιστορία και τις παραδόσεις

Φωλιασμένα ανάμεσα σε επιβλητικές κορυφές , βαθιές χαράδρες, ορμητικούς ποταμούς και ειδυλλιακούς καταρράκτες τα χωριά των Τζουμέρκων προσφέρουν ένα ταξίδι στον χρόνο, τη φύση και την ιστορία που θα μαγέψει τους επισκέπτες που αποζητουν την ηρεμία και την αυθεντικότητα. Μοιρασμένα ανάμεσα στους νομούς Άρτας και Ιωαννίνων, κρυμμένα από τον μαζικό τουρισμό αλλά πάντα φιλόξενα, μας προσκαλούν να τα επισκεφτούμε και να μαγευτούμε απο την ομορφιά του ορεινού πολιτισμού και της φύσης που τα περιβάλλει. Ποιά είναι ομως τα καλύτερα πέντε για μία πρωτη γνωριμία;

Διάβασε επίσης: Día de Muertos: Το πιο ζωντανό ταξίδι στο Μεξικό στη γιορτή των ψυχών

Συρράκο

Προσβάσιμο μόνο από ένα πέτρινο γεφύρι και χωρίς αμάξια να περιδιαβαίνουν τους πλακόστρωτους δρόμους του, το Συρράκο είναι το πιο εμβληματικό χωριό των Τζουμέρκων. Η θέα του, γαντζωμένο καθώς είναι σε μια κάθετη πλαγιά πάνω απο τη χαράδρα του ποταμού Χρούσια, είναι αρκετή για να κόψει την ανάσα. Χτισμένο το 15 αι μΧ, σημαντικό κέντρο του Βλάχικου πολιτισμού και γενέτειρα του ποιητή Κ. Κρυστάλλη, είναι ένα γοητευτικό σύνολο από πετρόκτιστα αρχοντικά, καλντερίμια, περίτεχνες καμάρες, ναούς και κρήνες.

Καλαρρύτες

Ακριβώς απέναντι από το Συρράκο, με την επιβλητική χαράδρα να χωρίζει και ένα φιδογυριστό καλοδιατηρημένο μονοπάτι να ενώνει τα δυο χωριά, βρίσκονται οι Καλαρρύτες. Η πέτρινη αρχοντική αρχιτεκτονική επικρατεί και εδώ και η βόλτα μας περνάει μέσα από λιθόστρωτα καλντερίμια και λουλουδιασμένες αυλές για να μας οδηγήσει στην γραφική πλατεία με τα παραδοσιακά καφενεία. Το χωριό είχε ξεχωριστή παράδοση στην αργυροχοΐα η οποία τεκμηριώνεται στο ενδιαφέρον Μουσείο Αργυροχοΐας ενώ είναι το κατάλληλο ορμητήριο για την εντυπωσιακή μονή Κηπίνας, μοναστήρι του 12 αι μ.Χ λαξευμένο στο βράχο.

Διάβασε επίσης: Τα καλύτερα Food Halls του Λονδίνου: Όπου το street food συναντά το στιλ

Πράμαντα

Στην αγκαλιά της επιβλητικής Στρογγούλας, με ανυπέρβλητη θέα στο βουνό, τα Πράμαντα είναι ένα σημαντικό κεφαλοχώρι των Βόρειων Τζουμέρκων. Εδώ θα βρείτε περισσότερες τουριστικές επιλογές για φαγητό και δραστηριότητες ανυψυχής . Στην είσοδο του χωριού αξίζει να επισκεφθείτε το σπήλαιο Ανεμότρυπα, με σταλακτίτες και σταλαγμίτες σε πολλούς χρωματισμούς καθώς και μία απο τις μεγαλύτερες σπηλαιακές λίμνες στην Ελλάδα.

Άγναντα

Σε μικρή απόσταση από τα Πράμαντα βρίσκονται τα Άγναντα. Πήραν το όνομά τους από την ανοιχτή και απρόσκοπτη θέα τους ενώ το χωριό απλώνεται σε δύο κατάφυτες πλαγιές με πολλά τρεχούμενα νερά. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αξιοθέατα του χωριού είναι ο νερόμυλος στην κεντρική πλατεία του ενώ σε μικρή απόσταση από το χωριό βρίσκεται το σημαντικότερο ίσως μνημείο των Τζουμέρκων, το μονότοξο πέτρινο γεφύρι της Πλάκας που υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα μονότοξα γεφύρια των Βαλκανίων και μέχρι το 1913 αποτελούσε το φυσικό σύνορο του ελληνικού κράτους με την οθωμανική αυτοκρατορία.

Διάβασε επίσης: Μουσείο Σοκολάτας στη Ζυρίχη: Ένα ταξίδι στις αισθήσεις και την ιστορία

Μελισσουργοί

To πιο ορεινό και ίσως λιγότερο γνωστό από τα υπόλοιπα χωριά των Κεντρικών Τζουμέρκων είναι οι Μελισσουργοί. Σε ένα ελατοσκέπαστο τοπίο, περιτριγυρισμένο από αλπικές κορυφές το χωριό στέκει με τις δύο πλατείες του να φιλοξενούν μνημεία της θρησκευτικής και πολεμικής ιστορίας της Ελλάδας, όπως τον ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ναό του 18ου αι του Αγ. Νικολάου, το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και το Λαογραφικό Μουσείο. Σε μικρή απόσταση απο το χωριό βρίσκεται ο εντυπωσιακός καταρράκτης του Κεφαλόβρυσου, ύψους 350 μέτρων που τον χειμώνα προσφέρεται για παγοαναρρίχηση.

Η εξερεύνηση στα Τζουμέρκα δεν τελειώνει ποτέ και γίνεται μια πρόσκληση περιπέτειας για κάθε εποχή!

Διάβασε επίσης: Burano: Ένα νησί γεμάτο χρώματα – Πού να πας και τι να δεις