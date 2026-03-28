Βρεθήκαμε στο live της Rosalía στο Μιλάνο που ακυρώθηκε και σας μεταφέρουμε τα πάντα

Όταν έμπαινα στο αεροπλάνο για το Μιλάνο είχα μόνο μία λέξη στο μυαλό μου: Lux. Τον τίτλο δηλαδή του εξαιρετικού album της Rosalía και ταυτόχρονα της live tour της – μία tour που φέρνει σε όλο τον κόσμο την υπέροχη κοσμοθεωρία της. Σίγουρα όμως ποτέ δεν περίμενα να δω την ίδια να υποφέρει στη σκηνή και τελικά να αναγκάζεται να αποχωρήσει με ασθενοφόρο.

Η Unipol Forum Arena είναι κατάμεστη

Οι περισσότεροι fans είναι ντυμένοι με elements που παραπέμπουν στο εξώφυλλο του Lux album. Ένα μείγμα δηλαδή υψηλής μόδας και λατρείας προς το φως που θα έπρεπε να πλημμυρίζει τον πλανήτη όλον. Παντού λευκά χρώματα. Από τα ηχεία του σταδίου, πριν εμφανιστεί η ίδια και ξεκινήσει το show, ακούμε μόνο κλασική μουσική. Μαγεία!

Τα φώτα κλείνουν, στη μέση του σταδίου εμφανίζεται η ορχήστρα της και εν μέσω ανείπωτης χαράς του κοινού πηγαίνουν αμέσως στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που τους περιμένουν τα κλασικής μουσικής όργανά τους. Μία μεταμοντέρνα urban όπερα είναι έτοιμη να ξεκινήσει.

Η Rosalía είναι εδώ! Πάνω στη σκηνή! Με ρούχα μπαλαρίνας! Και χορεύει μπαλέτο. Το φως πλημμυρίζει τις καρδιές και τις αισθήσεις μας. Μόνο αγάπη. Μου φαίνεται αδιανόητο να πετυχαίνει ένας καλλιτέχνης σήμερα τέτοια σύνδεση με τους fans ερμηνεύοντας μουσικές φόρμες που είναι εντελώς εκτός της εποχής τους. Μόνο η Rosalía θα μπορούσε.

Ταυτόχρονα όμως παρατηρώ και κάτι ανησυχητικό που σιγά σιγά κορυφώνεται.

Η αδιαθεσία στη σκηνή

Η ίδια σε αρκετά σημεία του show απομακρύνεται μερικά βήματα από το μικρόφωνο και κάνει κινήσεις με τα χέρια προς το στόμα της σαν να προσπαθεί να πνίξει κάτι που εκείνη τη στιγμή μου φαίνεται σαν κλασικός βήχας. Αργότερα κατάλαβα πως προσπαθούσε με αυτόν τον τρόπο να καθυστερήσει τον εμετό της. Το πρόσωπό της σε κάποιες στιγμές δείχνει να έχει την απογοητευμένη σκληράδα ανθρώπου που πονάει αλλά που καταβάλλει προσπάθεια να πνίξει τον πόνο. Όταν το κοινό συντονισμένα αφήνει μέσα στο στάδιο χιλιάδες λευκά μπαλόνια να αιωρούνται ανάμεσά μας η ίδια ξεσπάει σε κλάματα. Μού είναι πλέον φανερό πως κάτι την βασανίζει.

Έχουμε ξεπεράσει τη μέση του show και είναι η στιγμή του διαλείμματος. Μόνο που αυτό το διάλειμμα κρατάει πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Ανησυχητικά περισσότερο. Αντιλαμβάνομαι πως και οι 20.000 που είμαστε εκεί σκεφτόμαστε το ίδιο. Κάτι δεν πάει καλά.

Η Rosalía, μετά από αρκετά λεπτά που μου φάνηκαν σαν αιώνας, βγαίνει εντελώς μόνη στη σκοτεινή σκηνή. Με τρεμάμενη φωνή μας λέει πως αισθάνεται χάλια, κάνει συνέχεια εμετούς backstage λόγω τροφικής δηλητηρίασης αλλά θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει το show για εμάς. Δυνατό χειροκρότημα από όλους. Φεύγει από την σκηνή λέγοντας πως θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιστρέψει και να συνεχίσει. Η σκηνή παραμένει σκοτεινή και τίποτα απολύτως δεν συμβαίνει. Ο κόσμος κρατάει την αναπνοή του.

Μετά από μερικά λεπτά, βγαίνει ξανά στην σκηνή για να μας ανακοινώσει αυτό που πλέον είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Το πρόσωπό της είναι κάτωχρο και η έκφρασή της κάτι μεταξύ ανείπωτης θλίψης και αγάπης προς εμάς. Αποχωρεί με το χέρι στο στομάχι. Τα φώτα ανοίγουν. Το live διακόπτεται. 20.000 άνθρωποι συμπαρίστανται φωνάζοντας το όνομά της. Ένα ασθενοφόρο προσεγγίζει το στάδιο με την σειρήνα να φτάνει εφιαλτικά μέχρι τα αυτιά μας.

Είμαι πλέον στο τρένο της επιστροφής προς το ξενοδοχείο μου. Αισθάνομαι γεμάτος παρά το γεγονός πως είδα μόνο το μισό show. Γεμάτος γιατί αυτό που είδα ξεπέρασε κάθε προσδοκία μου. Γεμάτος γιατί το κοινό αγκάλιασε την Rosalía ακόμα και σε μία τέτοια δύσκολη στιγμή για την ίδια. Δεν υπήρξαν παράπονα για την ακύρωση, ούτε δυσαρέσκεια, ούτε μουρμούρα, ούτε τίποτα. Με αγάπη πήγαμε να την δούμε, με περισσότερη αγάπη φεύγουμε έστω και αν χάσαμε το μισό show. Αυτή η σχέση καλλιτέχνη με κοινό είναι σχέση ζωής. Πολύ λίγοι καλλιτέχνες μπορούν να την πετύχουν. Η Rosalía μπορεί. Και πάνω σε αυτή τη σχέση, στο είναι αυτής της σχέσης, γεννιέται το Lux («φως») που συντροφεύει κάθε μέρα την καρδιά μας μέσα από τη μουσική της και την στάση ζωής της.

