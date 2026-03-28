Έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο για τους περιορισμούς στα social media για εφήβους

Σε μια προσπάθεια να κατανοήσει καλύτερα τον αντίκτυπο των social media στους νέους, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου προχωρά σε ένα εκτεταμένο πιλοτικό πρόγραμμα που θα εφαρμόσει περιορισμούς στη χρήση εφαρμογών σε εκατοντάδες εφήβους. Το μέτρο εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο απαγόρευσης πρόσβασης για ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

Το πρόγραμμα αφορά 300 εφήβους, οι οποίοι θα χωριστούν σε διαφορετικές ομάδες με στόχο να αξιολογηθούν στην πράξη εναλλακτικές μορφές περιορισμού. Σε ορισμένους συμμετέχοντες οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης θα απενεργοποιηθούν πλήρως, σε άλλους θα επιβάλλεται ανώτατο όριο χρήσης 60 λεπτών ημερησίως, ενώ σε μια τρίτη ομάδα θα εφαρμόζεται «ψηφιακή απαγόρευση» κατά τις νυχτερινές ώρες, από τις 21:00 έως τις 07:00. Μια τέταρτη ομάδα θα λειτουργήσει ως σημείο σύγκρισης χωρίς καμία αλλαγή. Η πρωτοβουλία συνοδεύεται από δημόσια διαβούλευση που βρίσκεται σε εξέλιξη έως τις 26 Μαΐου, με στόχο να εξεταστεί αν η χώρα θα υιοθετήσει πιο αυστηρά μέτρα, αντίστοιχα με εκείνα που ήδη συζητούνται σε κράτη όπως η Αυσταλία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ινδονησία.

Η υπουργός Τεχνολογίας Liz Kendall τόνισε ότι στόχος είναι η λήψη αποφάσεων με βάση πραγματικά δεδομένα. Όπως ανέφερε, «οι δοκιμές αυτές θα μας δώσουν τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για τα επόμενα βήματα, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία των ίδιων των οικογενειών». Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τόσο οι έφηβοι όσο και οι γονείς τους θα συμμετέχουν σε συνεντεύξεις πριν και μετά την εφαρμογή των μέτρων, ώστε να καταγραφεί η επίδραση στην καθημερινότητα, τον ύπνο, τη σχολική επίδοση αλλά και τη λειτουργία της οικογένειας. Παράλληλα, θα εξεταστούν πρακτικά ζητήματα, όπως η αποτελεσματικότητα των γονικών ελέγχων και οι τρόποι με τους οποίους οι νέοι ενδέχεται να παρακάμπτουν τους περιορισμούς.

Η πρωτοβουλία έχει τη στήριξη οργανώσεων για την προστασία των παιδιών, όπως η NSPCC, η οποία υπογραμμίζει την ανάγκη για πιο ασφαλή ψηφιακά περιβάλλοντα. Εκπρόσωποι της οργάνωσης επισημαίνουν ότι πέρα από τους περιορισμούς, οι τεχνολογικές εταιρείες οφείλουν να ενσωματώνουν μηχανισμούς προστασίας σε πλατφόρμες και συσκευές. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι επιφυλάξεις, καθώς ορισμένοι ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες ότι τέτοιου είδους μέτρα μπορεί να παρακαμφθούν εύκολα ή να οδηγήσουν τους νέους σε λιγότερο ελεγχόμενα ψηφιακά περιβάλλοντα.

Παράλληλα με το πιλοτικό πρόγραμμα, αναμένεται να ξεκινήσει και μια ευρείας κλίμακας επιστημονική μελέτη με τη συμμετοχή 4.000 μαθητών ηλικίας 12 έως 15 ετών, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Amy Orben και με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου του Cambridge. Η έρευνα θα εξετάσει πώς η μείωση της χρήσης social media επηρεάζει την ψυχική υγεία, τον ύπνο και τις κοινωνικές σχέσεις των εφήβων. Η κυβέρνηση επιδιώκει να προσεγγίσει το ζήτημα με μακροπρόθεσμη στρατηγική, δίνοντας έμφαση σε τεκμηριωμένες πολιτικές που θα προστατεύουν τους νέους, χωρίς να αγνοούν τη σύνθετη πραγματικότητα του σύγχρονου ψηφιακού κόσμου.

