Καταδικάστηκαν Meta και YouTube για εθισμό ανήλικης – Στα 3 εκατ. η αποζημίωση

Σε μια απόφαση που αναμένεται να επηρεάσει ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας των ψηφιακών πλατφορμών, δικαστήριο στην Καλιφόρνια έκρινε υπεύθυνες τις Meta και YouTube για τον εθισμό ανήλικης χρήστριας, επιδικάζοντας αποζημίωση ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Η υπόθεση θεωρείται σταθμός, καθώς αγγίζει τον πυρήνα της ευθύνης των τεχνολογικών κολοσσών απέναντι στη ψυχική υγεία των νέων.

Το δικαστήριο κατέληξε ότι οι δύο εταιρείες φέρουν ευθύνη για αμέλεια στον σχεδιασμό των υπηρεσιών τους. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι πλατφόρμες λειτουργούσαν με τρόπο που ενίσχυε την παρατεταμένη χρήση, χωρίς να λαμβάνονται επαρκή μέτρα προειδοποίησης για τους πιθανούς κινδύνους. Οι ένορκοι έκριναν ότι οι εταιρείες είχαν επίγνωση των επιπτώσεων, αλλά δεν προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες προστασίας.

Η υπόθεση αφορά μια νεαρή γυναίκα, σήμερα 20 ετών, η οποία κατήγγειλε ότι, κατά την εφηβεία της, οι πλατφόρμες την προσέλκυσαν συστηματικά, συμβάλλοντας στην εμφάνιση έντονου άγχους και αυτοκτονικού ιδεασμού. Η ίδια και η μητέρα της είχαν στραφεί δικαστικά και κατά των Snap και TikTok, ωστόσο οι δύο τελευταίες εταιρείες κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό πριν την έναρξη της δίκης. Η ακροαματική διαδικασία στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λος Άντζελες διήρκεσε επτά εβδομάδες, ενώ οι ένορκοι χρειάστηκαν περισσότερες από οκτώ ημέρες για να καταλήξουν στην απόφασή τους. Η ευθύνη κατανεμήθηκε κατά 70% στη Meta και κατά 30% στο YouTube.

Το ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται συνολικά σε 3 εκατομμύρια δολάρια, ενώ σε επόμενο στάδιο αναμένεται να εξεταστεί το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων ποινικών αποζημιώσεων, ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα των εταιρειών. Η απόφαση εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει νομικό προηγούμενο για εκατοντάδες αντίστοιχες υποθέσεις, εντείνοντας την πίεση προς τις πλατφόρμες να αναθεωρήσουν τον τρόπο σχεδιασμού και λειτουργίας τους, ιδίως ως προς την προστασία των ανηλίκων.

Από την πλευρά της, η Meta εξέφρασε τη διαφωνία της με την ετυμηγορία και εξετάζει τα επόμενα νομικά της βήματα. Η μητρική εταιρεία του YouTube και της Google, ανακοίνωσε ότι προτίθεται να ασκήσει έφεση, υποστηρίζοντας ότι η πλατφόρμα λειτουργεί ως υπηρεσία διαμοιρασμού περιεχομένου και όχι ως παραδοσιακό μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Και οι δύο εταιρείες είχαν απορρίψει τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι διαθέτουν εργαλεία ασφάλειας για ανήλικους χρήστες, όπως γονικό έλεγχο και ρυθμίσεις προστασίας περιεχομένου. Ωστόσο, η δικαστική απόφαση φαίνεται να ανοίγει έναν νέο κύκλο συζήτησης γύρω από τα όρια ευθύνης των ψηφιακών πλατφορμών και την ανάγκη αυστηρότερης ρύθμισης στον χώρο των κοινωνικών δικτύων.

