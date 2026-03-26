Αυτές είναι οι 5 beauty τάσεις που θα σε βάλουν σε ανοιξιάτικο mood

Οι φετινές ανοιξιάτικες τάσεις στο μακιγιάζ φέρνουν χρώμα, φρεσκάδα και φυσικότητα, με looks που είναι εύκολα στο καθημερινό styling

Η άνοιξη του 2026 φέρνει μαζί της φρεσκάδα, χρώμα και διάθεση για πειραματισμό με το μακιγιάζ. Αν και οι πασαρέλες δείχνουν συχνά εντυπωσιακά και υπερβολικά looks, στην καθημερινότητα προτιμάμε εμφανίσεις που μπορούν να φορεθούν εύκολα, χωρίς να χάνεται η προσωπική μας πινελιά. Αυτή η σεζόν συνδυάζει τη διασκέδαση με τη φρεσκάδα, προσφέροντας επιλογές που αναδεικνύουν το βλέμμα, την επιδερμίδα και τα χείλη με έναν σύγχρονο αλλά φυσικό τρόπο.

Το μακιγιάζ για τη φετινή άνοιξη δίνει έμφαση στην απλότητα, την ευκολία στην εφαρμογή και τη δυνατότητα να προσαρμόζεται σε κάθε περίσταση, από το γραφείο έως τη βόλτα στην πόλη ή ένα χαλαρό καφέ. Τα χρώματα γίνονται πιο φωτεινά, οι υφές πιο φυσικές και οι εμφανίσεις συνδυάζουν παιχνιδιάρικα στοιχεία με διακριτική κομψότητα. Ακολουθούν τα βασικά trends που ξεχωρίζουν αυτή τη σεζόν.

Icy blue eyeshadow

H μπλε σκιά ματιών επιστρέφει με απαλά, φωτεινά και δροσερά tones που φέρνουν φρεσκάδα στο βλέμμα. Μπορεί να φορεθεί σε όλο το κινητό βλέφαρο ή ως διακριτικό top coat, ενώ συνδυάζεται εύκολα με λίγη μάσκαρα για φυσικό αποτέλεσμα. Η τάση αυτή δίνει μια παιχνιδιάρικη πινελιά, χωρίς να χρειάζεται πολύπλοκη τεχνική.

Απαλό ρουζ

Το απαλό ροδαλό ρουζ δημιουργεί φυσική λάμψη και υγεία στα ζυγωματικά, απλωμένο μέχρι τους κροτάφους για ένα ομοιόμορφο, διακριτικό αποτέλεσμα. Συνδυάζεται άψογα με ένα φωτεινό foundation ή highlighter, προσθέτοντας φρεσκάδα και νεανικότητα στην επιδερμίδα.

Φυσική επιδερμίδα

Η φυσική επιδερμίδα παραμένει στο προσκήνιο, αναδεικνύοντας την υφή και τη μοναδικότητα κάθε προσώπου. Με ελαφριά βάση και προσεγμένη χρήση highlighter ή self-tanner, η επιδερμίδα δείχνει υγιής και λαμπερή, δίνοντας την αίσθηση φρεσκάδας και φυσικότητας.

Μαλακά xείλη

Τα χείλη αποκτούν χρώμα με έναν απαλά διακριτικό τρόπο, χάρη στην τεχνική του blurred lips. Απλώνεις την απόχρωση στα χείλη και στη συνέχεια την απαλύνεις με τα δάχτυλα ή πινέλο, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που φαίνεται φυσικό αλλά έντονα κομψό.

90s smokey eye

Η 90s smokey eye τάση επιστρέφει σε bronze και γήινες αποχρώσεις, προσθέτοντας διακριτική ένταση στο βλέμμα. Το αποτέλεσμα είναι μοντέρνο αλλά διαχρονικό, ιδανικό για όσους θέλουν να συνδυάσουν τη ροκ διάθεση με την καθαρή, σύγχρονη αισθητική.

