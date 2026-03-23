Cinema 23.03.2026

Η Ελλάδα τιμώμενη χώρα στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας

Το ΕΚΚΟΜΕΔ με μεγάλη χαρά ανακοινώνει τη συμμετοχή της Ελλάδας ως χώρας Focus στο Venice Production Bridge 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. (2–12 Σεπτεμβρίου 2026).
Μετά από εκτενή συνεργασία του ΕΚΚΟΜΕΔ με τους επικεφαλής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας η πρωτοβουλία Greece in Focus, θα αναδείξει τη δυναμική της ελληνικής κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής βιομηχανίας, παρουσιάζοντας επιλεγμένα έργα και επαγγελματίες του χώρου σε μία σειρά από δράσεις της Αγοράς. Μεταξύ άλλων, ελληνικά projects θα συμμετάσχουν στο Venice Gap-Financing Market, ενώ θα παρουσιαστούν πρόσφατες εκδόσεις προς κινηματογραφική ή τηλεοπτική μεταφορά στο Book Adaptation Rights Market.

Παράλληλα, θα προβληθούν συμπαραγωγές σε στάδιο post-production στο πρόγραμμα Final Cut in Venice, θα συμμετάσχουν επαγγελματίες σε συναντήσεις με διεθνείς πλατφόρμες στο Meet the Streamers, ενώ θα παρουσιαστούν ελληνικές τοποθεσίες γυρισμάτων στο VPB Locations Market, καθώς και έργα immersive τεχνολογιών στο Venice Immersive Market.

Στο πλαίσιο του Focus, θα ταξιδέψει στη Βενετία σημαντική ελληνική αποστολή με εκπροσώπους φορέων χρηματοδότησης, παραγωγούς, δημιουργούς, τηλεοπτικούς οργανισμούς και πλατφόρμες, sales agents και διανομείς, καθώς και επαγγελματίες των τεχνολογιών VR/XR/AR και εταιρείες post-production.

Το πρόγραμμα του Venice Production Bridge 2026 θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής βιομηχανίας της Ελλάδας μέσα από ειδικά διαμορφωμένα πάνελ, επαγγελματικές συναντήσεις και δράσεις δικτύωσης, ενισχύοντας τις διεθνείς συνεργασίες και τις ευκαιρίες συμπαραγωγής.

Το ΕΚΚΟΜΕΔ, με αποστολή την προώθηση και την ανάπτυξη του ελληνικού οπτικοακουστικού τομέα, καθώς και τη διαχείριση προγραμμάτων κινήτρων και ενίσχυσης της κινηματογραφικής παραγωγής, υποστηρίζει ενεργά τη διεθνή παρουσία της ελληνικής βιομηχανίας και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων συνεργασίας με τη διεθνή αγορά.

Σε δήλωσή της, η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ανέφερε:

«Η ανάδειξη της Ελλάδας ως χώρας Focus στο Venice Production Bridge 2026, στο πλαίσιο του Venice International Film Festival, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την παρουσία της χώρας μας στον διεθνή οπτικοακουστικό χώρο. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό κινηματογραφικό τομέα.
Το Υπουργείο Πολιτισμού δια του ΕΚΚΟΜΕΔ, υλοποιεί μια συνεκτική πολιτική για την ενίσχυση της κινηματογραφικής δημιουργίας, τη στήριξη της παραγωγής και την ενδυνάμωση της διεθνούς εξωστρέφειας της ελληνικής οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Η παρουσία της Ελλάδας στη Βενετία αναδεικνύει το δημιουργικό δυναμικό της χώρας και ενισχύει τη θέση της ως ενεργού και αξιόπιστου εταίρου στον ευρωπαϊκό και διεθνή κινηματογραφικό χάρτη.»

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ, Λεωνίδας Χριστόπουλος, σημείωσε:

«Η ανάδειξη της Ελλάδας ως χώρας Focus στο Venice Production Bridge 2026 αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της ελληνικής οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Η συμμετοχή μας σε μια από τις σημαντικότερες αγορές του παγκόσμιου κινηματογραφικού οικοσυστήματος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες συνεργασίες, συμπαραγωγές και επενδύσεις. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε το δυναμικό των ελληνικών παραγωγών, το υψηλού επιπέδου δημιουργικό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας και τις δυνατότητες που προσφέρει η Ελλάδα ως τόπος ανάπτυξης και υλοποίησης διεθνών οπτικοακουστικών έργων.»

