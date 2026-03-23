Η Ελλάδα θα φιλοξενήσει τα 39α Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, ένα ορόσημο για την κινηματογραφική κληρονομιά της χώρας.

Για πρώτη φορά, τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου θα πραγματοποιηθούν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην Αθήνα, στις 16 Ιανουαρίου 2027, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026 και μέχρι το 2027, ένα ευρύ και προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα κινηματογραφικών εκδηλώσεων, πρωτοβουλιών, εργαστηρίων, προβολών και δημιουργικών διαλόγων θα ξεδιπλωθεί σε όλη τη χώρα, καθώς και σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ στο εξωτερικό, δημιουργώντας δυναμική εν όψει της τελετής των 39ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με το ΕΚΚΟΜΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων), το οποίο συντονίζει όλες τις δραστηριότητες με βασικούς πολιτιστικούς εταίρους. Η τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου θα μεταδοθεί ζωντανά σε όλη την Ευρώπη σε συνεργασία με την ελληνική δημόσια τηλεόραση ΕΡΤ.

O Λεωνίδας Χριστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ δήλωσε:

«Οι εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιούνται σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, αντανακλώντας μια κοινή δέσμευση για τον εορτασμό του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, της καλλιτεχνικής αριστείας και της διασυνοριακής συνεργασίας.»

Ο Matthijs Wouter Knol, Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, δήλωσε:

«Η Αθήνα και η Ελλάδα αποτελούν από καιρό πηγή έμπνευσης για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και την αφήγηση ιστοριών. Το να φέρνουμε τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για πρώτη φορά είναι κάτι που θεωρούμε τόσο σημαντικό όσο και αναμενόμενο. Το ετήσιο πρόγραμμα που δημιουργούμε μαζί με τους Έλληνες εταίρους δεν είναι απλώς μια αντίστροφη μέτρηση προς την τελετή — είναι μια πρόσκληση προς τους κινηματογραφιστές, το κοινό και τις πολιτιστικές κοινότητες σε όλη την Ευρώπη να συνδεθούν, να ανταλλάξουν ιδέες και να γιορτάσουν αυτό που κάνει τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο μια τόσο ζωτική και ζωντανή μορφή τέχνης.»

Έναρξη: Εορτασμός της αντίστροφης μέτρησης για τα Βραβεία EFA Αθήνα 2027 στη Μπερλινάλε

Η επίσημη ανακοίνωση της εκδήλωσης έγινε νωρίτερα φέτος, στο πλαίσιο της Berlinale, κατά τη διάρκεια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης δεξίωσης στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο, που διοργανώθηκε από το EKKOMED σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κινηματογραφικών Βραβείων. Η είδηση έγινε δεκτή με μεγάλο ενθουσιασμό από κινηματογραφιστές, παραγωγούς, εκπροσώπους θεσμικών φορέων και σημαντικούς επαγγελματίες του κλάδου.

Η πρώτη εκδήλωση σε ελληνικό έδαφος: Documentary Think Tank στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Το Documentary Think Tank που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ήταν η πρώτη εκδήλωση σχετική με τα Βραβεία Αθήνα 2027 που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα – η πρώτη του ετήσιου προγράμματος. Το Think Tank συγκέντρωσε φωνές από ολόκληρο το ευρωπαϊκό τοπίο του ντοκιμαντέρ, με σκοπό να συμβάλει στη διαμόρφωση του οράματος και των προτεραιοτήτων του Τμήματος Ντοκιμαντέρ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει το 2027.

Ένα ευρύ πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους σε διεθνές επίπεδο και σε όλη την Ελλάδα

Στους μήνες που προηγούνται των Βραβείων, το EKKOMED θα διοργανώσει μια σειρά δραστηριοτήτων που συνδέονται με τα 39α Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2027 σε διεθνή φεστιβάλ στα οποία συμμετέχει, συμπεριλαμβανομένων των φεστιβάλ των Καννών και της Βενετίας. Εν τω μεταξύ, ένα πλούσιο πρόγραμμα πρωτοβουλιών, εκδηλώσεων, εργαστηρίων και προβολών θα πραγματοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα:

Κορυφαία διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου με έδρα την Ελλάδα, όπως το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (Νοέμβριος 2026 στη Θεσσαλονίκη), το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (Απρίλιος & Σεπτέμβριος 2026 στη Δράμα), το Διεθνές Φεστιβάλ Κινούμενων Σχεδίων Animasyros (Σεπτέμβριος 2026 στη Σύρο και την Αθήνα) και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους «Ολυμπία» (Δεκέμβριος 2026 στον Πύργο και την Αμαλιάδα), θα είναι οι αγγελιοφόροι της εκδήλωσης σε όλη τη χώρα τους μήνες πριν από την κύρια εκδήλωση τον Ιανουάριο.

Κορυφαίοι οργανισμοί με έδρα την Αθήνα, όπως η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθηνών – Νύχτες Πρεμιέρας, το Athens Film Office, το Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη, το Φεστιβάλ Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, το Διεθνές Φεστιβάλ

Κινηματογράφου για Παιδιά της Αθήνας, μεταξύ άλλων, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να παρουσιάσουν διάφορες πτυχές του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.

Ένα ειδικό πρόγραμμα σε επιμέλεια της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου

Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου επιμελείται ένα ειδικό πρόγραμμα, στο πλαίσιο ειδικού Μνημονίου Συνεργασίας και χρηματοδοτικής υποστήριξης από το ΕΚΚΟΜΕΔ, αναδεικνύοντας τη σύνθετη και συναρπαστική σχέση μεταξύ του ελληνικού και του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Οι δραστηριότητες αυτές θα προσφέρουν στο κοινό σε όλη τη χώρα την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με κινηματογραφιστές, να παρακολουθήσει προβολές, να συμμετάσχει σε συζητήσεις και να γιορτάσει τη δημιουργικότητα και την ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.

Δείτε τις δράσεις του προγράμματος που θα λάβουν χώρα στην επικράτεια, καθώς και το πλήρες πρόγραμμα της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου παρακάτω.

15.04.2026 – 30.04.2026

“DISFF Residency” Πρόγραμμα Φιλοξενίας για συγγραφή σεναρίων μικρού μήκους

Πού: Πόλη της Δράμας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

15.05.2026 – 15.06.2026

Βραβευμένες Ευρωπαϊκές και Ελληνικές Ταινίες Διαθέσιμες Δωρεάν στο ERTFLIX για Έναν Μήνα: Επιλεγμένες ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ που βραβεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου προβάλλονται δωρεάν για ένα μήνα μέσω της πλατφόρμας ERTFLIX. Οι ταινίες, που θα παρουσιάζονται σε ειδική κατηγορία της πλατφόρμας με τίτλο «AND THE WINNER IS…», είναι από σκηνοθέτες διαφορετικών χωρών, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα που αναδεικνύει την πολυμορφία της κινηματογραφικής παραγωγής στην Ευρώπη.

Παράλληλα, podcast της ERTecho μεταδίδουν συνεντεύξεις με Έλληνες κινηματογραφιστές που είναι υποψήφιοι στα Βραβεία Ίρις 2026.

Πού: Online, με γεωγραφικό περιορισμό στην Ελλάδα

Με την επιμέλεια της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου

01.06-31.08.2026

Παρουσίαση πρόσφατων ευρωπαϊκών ταινιών με την παρουσία των δημιουργών τους, στο ιδιαίτερα πολιτισμικά ενδιαφέρον πλαίσιο των θερινών κινηματογράφων της Αθήνας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Πού: Διάφοροι θερινοί κινηματογράφοι, Αθήνα

Σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας

17.06.2026

Στο πλαίσιο των Βραβείων Ίρις 2026 στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, δύο επιφανή μέλη της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου προσκαλούνται στην Αθήνα και συμμετέχουν στις απονομές των βραβείων. Παράλληλα, συμμετέχουν σε μονοήμερο εργαστήριο με

τίτλο Iris Mentors με του υποψήφιους Ίρις στην κατηγορία πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη, με θέμα τις προοπτικές συμπαραγωγής στην Ευρώπη σήμερα.

Πού: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Αθήνα

Με την επιμέλεια της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου

06.09.2026 – 12.09.2026

Φιλοξενία του European Film Academy Short Film Network Meeting στο 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Πού: Πόλη της Δράμας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

15.09.2026 – 15.10.2026

Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΙΝΕΜΑ: Μήνας προβολών αφιερωμένος στον ελληνικό κινηματογράφο. Οι προβολές 40 ταινιών (35 μυθοπλασίας και 5 ντοκιμαντέρ) θα είναι οργανωμένες σε πέντε θεματικές ενότητες (8 ταινίες ανά ενότητα), με 5 επιμελητές οι οποίοι θα επιλέξουν τις ταινίες και θα συμμετέχουν ενεργά στην παρουσίασή τους.

Οι προβολές θα έχουν τη μορφή event screenings με την παρουσία βασικών συντελεστών των ταινιών (σκηνοθέτες, ηθοποιοί, διευθυντές φωτογραφίας, παραγωγοί κ.ά.), ενώ το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να συνομιλήσει μαζί τους μέσω Q&A συζητήσεων.

Πού: Διάφοροι χώροι σε όλη την Ελλάδα

Με την επιμέλεια της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου

21.09.2026 – 27.09.2026

Προβολές ταινιών animation βραβευμένων στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου των τελευταίων πέντε ετών, συνοδευόμενες από masterclasses με παραγωγούς και σκηνοθέτες σχετικά με τις κατευθύνσεις και τις εξελίξεις στον χώρο του animation.

Πού: Σύρος και Αθήνα

Σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Animasyros

13,14,15, 21, 22.11.2026

Πέντε ημέρες εργαστηρίων και masterclasses με εισηγητές Έλληνες και Ευρωπαίους σκηνοθέτες, παραγωγούς, διευθυντές φωτογραφίας, σχεδιαστές ήχου και άλλους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου.

Σε αυτή τη διευρυμένη εκδοχή της επιτυχημένης δράσης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Film Factory, θα συμμετέχουν Ευρωπαίοι δημιουργοί που έχουν βραβευτεί με European Film Award και Έλληνες δημιουργοί βραβευμένοι με Ίρις 2026.

Πού: Ωδείο Αθηνών, Αθήνα

Με την επιμέλεια της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου

28.11.2026 – 05.12.2026

Προβολές ταινιών που βραβεύτηκαν στα European Film Academy Young Audience Awards κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενες από masterclasses με παραγωγούς και σκηνοθέτες σχετικά με τις κατευθύνσεις και τις τάσεις του ευρωπαϊκού παιδικού και νεανικού κινηματογράφου.

Πού: Πύργος & Αμαλιάδα (Πελοπόννησος) και Αθήνα

Σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας.