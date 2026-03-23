Στον «θρόνο» του Δία η ελίτ των διασωστών: Η εντυπωσιακή εκπαίδευση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στον Όλυμπο

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργάνωσε εντυπωσιακή διασωστική εκπαίδευση επιβίωσης και διάσωσης στον Όλυμπο
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης των εθελοντών του και με πρωτοβουλία του Προέδρου Dr. Αντώνιου Αυγερινού, σχεδίασε και υλοποίησε εντυπωσιακή διασωστική εκπαίδευση επιβίωσης και διάσωσης σε ορεινό περιβάλλον στον Όλυμπο (14-15/3). Πολυμελές κλιμάκιο εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών & Ναυαγοσωστών εκπαιδεύτηκε σε απαιτητικά σενάρια διάσωσης σε ορεινές και χιονοσκεπείς περιοχές. Βίντεο του Ε.Ε.Σ. εδώ : https://youtube.com/shorts/7eMtxe8oFKU?si=dZYDu9THb2bL6voE

Οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ. είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν, σε ρεαλιστικά σενάρια που υλοποιήθηκαν σε διαφορετικά ορεινά σημεία, τις γνώσεις που απέκτησαν από τους έμπειρους εκπαιδευτές του Κέντρου Εκπαίδευσης Ορεινού Αγώνα Χιονοδρόμων. Κατά τη διάρκεια της εντατικής εκπαίδευσης, εξασκήθηκαν σε διαδικασίες επιβίωσης σε ακραίες καιρικές συνθήκες, στη διάσωση και ασφαλή μεταφορά τραυματιών από απόκρημνα και χιονοσκεπή σημεία, ημέρα και νύχτα, ενισχύοντας την ικανότητά τους για αποτελεσματική δράση σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις των εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ., καθώς και αιτήσεις συμμετοχής στο www.redcross.gr

