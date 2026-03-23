Ο Barry Manilow επιστρέφει με νεο άλμπουμ μετά από 15 χρόνια

Ο Barry Manilow, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους και επιδραστικούς καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, ετοιμάζεται να χαρίσει στους πολυάριθμους θαυμαστές του ένα νέο studio άλμπουμ, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 5 Ιουνίου. Με τίτλο «What a Time», αυτή η νέα δισκογραφική δουλειά σηματοδοτεί την πρώτη του κυκλοφορία με κυρίως νέο υλικό εδώ και σχεδόν 15 χρόνια, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή του παρουσία και τη δημιουργική του φλέβα. Η ανακοίνωση αυτή έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους κύκλους της μουσικής βιομηχανίας και στους πιστούς του ακροατές, οι οποίοι περιμένουν με ανυπομονησία να ακούσουν τις νέες του συνθέσεις.

Η επιστροφή με νέο υλικό

Το «What a Time» αποτελεί το 33ο studio άλμπουμ του Manilow και το πρώτο του με κυρίως πρωτότυπο υλικό από το «15 Minutes» του 2011. Το «15 Minutes» είχε σημειώσει σημαντική επιτυχία, κατακτώντας την 15η θέση στην πρώτη δεκάδα του Billboard 200, του κορυφαίου chart άλμπουμ του Billboard. Η νέα αυτή κυκλοφορία έρχεται να προστεθεί σε μια πλούσια δισκογραφική κληρονομιά που ξεκίνησε να χτίζεται από τον Φεβρουάριο του 1975, όταν ο βετεράνος διασκεδαστής εισήλθε για πρώτη φορά στην πρώτη δεκάδα του εν λόγω chart με το άλμπουμ «Barry Manilow II». Η μακροχρόνια πορεία του Manilow στα charts και η συνέπειά του στην παραγωγή ποιοτικής μουσικής είναι χαρακτηριστικά στοιχεία της καριέρας του, καθιστώντας τον έναν αληθινό θρύλο.

Η παραγωγή του «What a Time» αναλήφθηκε κυρίως από τον ίδιο τον Manilow σε συνεργασία με τον επί χρόνια συνεργάτη του, Michael Lloyd. Αυτή η συνεργασία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένη στο παρελθόν, συμβάλλοντας στη δημιουργία πολλών από τις αξέχαστες επιτυχίες του καλλιτέχνη. Η επιστροφή του σε πρωτότυπο υλικό μετά από τόσο καιρό, υποδηλώνει μια νέα δημιουργική φάση, όπου ο Manilow είναι έτοιμος να μοιραστεί φρέσκες μουσικές ιδέες και συναισθήματα με το κοινό του.

Η ιστορία του Manilow στα charts και η αδιάλειπτη παρουσία του

Η διαδρομή του Barry Manilow στα μουσικά charts είναι πραγματικά εντυπωσιακή και αντικατοπτρίζει τη διαχρονική απήχηση της μουσικής του. Η παρουσία του στο chart Adult Contemporary του Billboard εκτείνεται σε περισσότερα από 51 χρόνια, ένα επίτευγμα που λίγοι καλλιτέχνες μπορούν να διεκδικήσουν. Η πρώτη του εμφάνιση τόσο στο Adult Contemporary όσο και στο Billboard Hot 100 έγινε τον Νοέμβριο του 1974 με το εμβληματικό τραγούδι «Mandy». Από τότε, ο Manilow έχει διατηρήσει μια σταθερή και δυναμική παρουσία, με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από γενιές ακροατών.

Η ικανότητά του να δημιουργεί διαχρονικές μελωδίες και στίχους που αγγίζουν την ψυχή του κοινού, τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο επιτυχημένους τραγουδιστές και τραγουδοποιούς όλων των εποχών. Η συνέπεια στην ποιότητα και η αφοσίωση στην τέχνη του είναι οι βασικοί πυλώνες της μακρόχρονης επιτυχίας του, η οποία συνεχίζει να εμπνέει και να συγκινεί.

Το πρώτο single: «Sun Shine» και η ρετρό ατμόσφαιρα

Προάγγελος του νέου άλμπουμ είναι το single «Sun Shine», ένα τραγούδι γεμάτο ζωντάνια και αισιοδοξία, που θυμίζει έντονα την επιτυχία του Manilow από το 1977, «Daybreak». Το «Sun Shine» διαπνέεται από μια έντονη ρετρό ατμόσφαιρα, η οποία ενισχύεται από ένα σφύριγμα και τον νοσταλγικό ήχο μιας βελόνας που πέφτει σε ένα βινύλιο. Αυτή η επιλογή παραγωγής προσδίδει στο τραγούδι έναν διαχρονικό χαρακτήρα, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν της μουσικής του Manilow.

Το τραγούδι γράφτηκε από τον ίδιο τον Manilow σε συνεργασία με τον Gary Barlow των Take That, μια συνεργασία που συνδυάζει την εμπειρία και το ταλέντο δύο σπουδαίων συνθετών. Την παραγωγή ανέλαβαν οι Manilow, David Benson και Greg Bartheld, εξασφαλίζοντας έναν ήχο που είναι ταυτόχρονα σύγχρονος και κλασικός. Το μουσικό βίντεο του «Sun Shine», σε σκηνοθεσία της Laís Sambugaro, δεν περιλαμβάνει τον Manilow αλλά εστιάζει σε ένα όμορφο νεαρό ζευγάρι που ετοιμάζεται για την ημέρα του, αποτυπώνοντας την ανεμελιά και τη χαρά που εκπέμπει το τραγούδι.

Το «Once Before I Go» και η εμβέλεια του

Ένα ακόμα αξιοσημείωτο κομμάτι του άλμπουμ είναι το «Once Before I Go», το οποίο ανοίγει τη δισκογραφική δουλειά και έχει ήδη κυκλοφορήσει ως single. Το τραγούδι συνυπογράφουν οι βραβευμένοι με Όσκαρ Dean Pitchford και ο αείμνηστος Peter Allen, προσδίδοντας του ένα ιδιαίτερο βάθος και ποιότητα. Την εκτελεστική παραγωγή ανέλαβε ο επί χρόνια μέντορας του Manilow, Clive Davis, μια προσωπικότητα με τεράστια επιρροή στη μουσική βιομηχανία.

Το «Once Before I Go» έφτασε στο Νο. 25 του chart Adult Contemporary του Billboard τον Φεβρουάριο, επεκτείνοντας την ιστορία του Manilow σε αυτό το chart σε περισσότερα από 51 χρόνια. Αυτό το επίτευγμα υπογραμμίζει τη διαρκή του ικανότητα να παράγει μουσική που βρίσκει απήχηση στο κοινό του. Ο Manilow πρωταγωνίστησε και στο μουσικό βίντεο του «Once Before I Go», το οποίο γυρίστηκε στο Westgate Las Vegas, τον χώρο όπου φιλοξενείται η μακροχρόνια residency του, «Barry Manilow – The Hits Come Home!». Αυτή η παράσταση, που του επέτρεψε να ξεπεράσει τον αριθμό των 636 εμφανίσεων του Elvis Presley στον ίδιο χώρο τον Σεπτέμβριο του 2023, αποτελεί ένα ακόμα ορόσημο στην καριέρα του. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου των εμφανίσεων, ο Manilow συγκέντρωσε χρήματα για έξι φιλανθρωπικούς οργανισμούς, επιδεικνύοντας το κοινωνικό του έργο πέρα από τη μουσική του προσφορά.

Παρά τις όποιες προκλήσεις στην υγεία του, όπως η επέμβαση για τον καρκίνο του πνεύμονα που αντιμετώπισε στο παρελθόν, ο Manilow συνεχίζει να προσφέρει την τέχνη του με αμείωτο πάθος και ενέργεια, αποδεικνύοντας την αφοσίωσή του στο κοινό και τη μουσική.

Οι συνεργασίες του άλμπουμ

Το «What a Time» περιλαμβάνει επίσης μια νέα ηχογράφηση του «Another Life», μιας συγκινητικής μπαλάντας που ο Manilow είχε συμπεριλάβει αρχικά στο box set του 1991, «The Complete Collection and Then Some…». Η επανεκτέλεση αυτής της μπαλάντας επιτρέπει στους παλιούς θαυμαστές να την ανακαλύψουν ξανά και στους νεότερους να τη γνωρίσουν μέσα από μια φρέσκια οπτική.

Δύο από τα κομμάτια του άλμπουμ φιλοξενούν και guest καλλιτέχνες, προσθέτοντας μια επιπλέον διάσταση στον ήχο του. Ο καταξιωμένος σαξοφωνίστας Dave Koz συμμετέχει στο τραγούδι «Look at Me Now», ενώ η τραγουδίστρια Sharon “Muffy” Hendrix ερμηνεύει ένα ντουέτο με τον Manilow στο «When Somebody Says Goodbye». Αυτές οι συνεργασίες αναδεικνύουν την ευελιξία του Manilow και την ικανότητά του να ενσωματώνει διαφορετικά μουσικά στοιχεία στο έργο του.

Η συνθετική του δεινότητα

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία του «What a Time» είναι ότι ο Manilow έγραψε ή συνυπέγραψε όλα εκτός από δύο από τα συνολικά 13 κομμάτια του άλμπουμ. Αυτό υπογραμμίζει όχι μόνο το ταλέντο του ως ερμηνευτή, αλλά και την εξαιρετική του ικανότητα ως τραγουδοποιός. Συνεργάστηκε με τον John Bettis στη σύνθεση τριών τραγουδιών, μια συνεργασία που έχει μακρά ιστορία, καθώς ο Bettis έχει γράψει πολυάριθμα τραγούδια για τα άλμπουμ του Manilow στο παρελθόν, με την πρώτη τους συνεργασία να χρονολογείται από το «Where Are They Now» από το 1980. Η συνθετική του προσφορά είναι αναπόσπαστο μέρος της καλλιτεχνικής του ταυτότητας και της διαχρονικής του επιτυχίας.

Ο Barry Manilow με το «What a Time» δεν προσφέρει απλώς ένα νέο άλμπουμ, αλλά μια δήλωση συνέχειας και ανανέωσης. Η επιστροφή του με κυρίως πρωτότυπο υλικό, σε συνδυασμό με την πλούσια ιστορία του στα charts και τις αξέχαστες επιτυχίες του, επιβεβαιώνει τη θέση του ως έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της εποχής μας. Οι θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο αναμένουν με ανυπομονησία να ακούσουν αυτή τη νέα δουλειά, η οποία αναμένεται να προσθέσει ακόμα ένα λαμπρό κεφάλαιο στην ήδη θρυλική καριέρα του.

