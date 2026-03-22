Οι My Chemical Romance ετοιμάζουν θεατρικό πρότζεκτ

Ένα νέο και απρόσμενο καλλιτεχνικό εγχείρημα φαίνεται να βρίσκεται στα σκαριά, φέρνοντας τους My Chemical Romance πιο κοντά στον χώρο του θεάτρου για πρώτη φορά στην πορεία τους. Η πληροφορία προέρχεται από τον δημιουργό και σκηνοθέτη John Cameron Mitchell, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι συνεργάζεται με το συγκρότημα σε ένα μυστικό πρότζεκτ που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα.

Ο John Cameron Mitchell, γνωστός για τη δημιουργία του εμβληματικού «Hedwig and the Angry Inch» και τη θεατρική του παρουσία στο Broadway, αποκάλυψε τη συνεργασία κατά τη διάρκεια συνομιλίας με τον Bob the Drag Queen σε podcast, απόσπασμα του οποίου αφαιρέθηκε αργότερα. Παρά τη διαγραφή, το περιεχόμενο είχε ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον γύρω από τη φύση του πρότζεκτ.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε την ύπαρξη της συνεργασίας, δηλώνοντας ότι «οι My Chemical Romance, με τους οποίους δουλεύω πάνω σε ένα θεατρικό πρότζεκτ, δίνουν μία παράσταση την εβδομάδα». Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για μυστική παραγωγή, απάντησε ότι «είναι ένα μυστικό, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, και προς το παρόν αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω. Υπάρχουν ακόμη διαδικαστικά ζητήματα, αλλά πρόκειται για εξαιρετικούς ανθρώπους».

Η πιθανή είσοδος των My Chemical Romance στον χώρο του θεάτρου αποτελεί μια νέα καλλιτεχνική κατεύθυνση για το συγκρότημα, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιάσει ανέβει στη σκηνή. Ωστόσο, η αισθητική και η δραματουργική ένταση που χαρακτηρίζουν την πορεία τους, σε συνδυασμό με τη θεατρικότητα των ζωντανών εμφανίσεων τους και την καλλιτεχνική ταυτότητα του Gerard Way, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια φυσική μετάβαση σε ένα τέτοιο εγχείρημα.

Η αποκάλυψη ήρθε στο πλαίσιο συζήτησης για το απαιτητικό πρόγραμμα του John Cameron Mitchell στο Broadway, όπου πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Oh, Mary!» ενσαρκώνοντας τη Mary Todd Lincoln. Ο ίδιος περιέγραψε το εντατικό πρόγραμμα των παραστάσεων, υπογραμμίζοντας τη διαφορά με το μοντέλο εμφανίσεων που ακολουθούν οι My Chemical Romance.

Στην ίδια συζήτηση, ο John Cameron Mitchell αναφέρθηκε και στο έργο «Hedwig and the Angry Inch», αποκαλύπτοντας ότι στο παρελθόν είχε προτείνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε καλλιτέχνες όπως η Maya Rudolph, η Patti Lupone και η Meryl Streep. Όπως ανέφερε, η Meryl Streep απάντησε με χιούμορ, λέγοντας ότι «η Hedwig είναι ένας Hamlet με τακούνια, αλλά τα γόνατά μου δεν αντέχουν κάτι τέτοιο».

Παρά την έλλειψη επίσημων λεπτομερειών, η εμπλοκή του John Cameron Mitchell και η συνεργασία με ένα συγκρότημα με έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα ενισχύουν τις προσδοκίες για ένα φιλόδοξο και πρωτότυπο αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι το πρότζεκτ παραμένει σε στάδιο προετοιμασίας, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι συμφωνίες, αφήνει ανοιχτό το χρονοδιάγραμμα αλλά και τη μορφή που θα λάβει.

Σε κάθε περίπτωση, η πιθανή σύμπραξη ανάμεσα στον John Cameron Mitchell και τους My Chemical Romance αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο του μουσικού όσο και του θεατρικού κοινού, συνδυάζοντας διαφορετικά καλλιτεχνικά πεδία σε ένα ενιαίο δημιουργικό εγχείρημα.

