Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου στο Mad Radio 106,2: «Νιώθω ευλογημένη για την εκπομπή Κοινωνία Άνω Κάτω»

Καλεσμένη στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, ήταν η Κατερίνα Παπακωστοπούλου. Η δημοσιογράφος μίλησε για τη μεγάλη απόφαση να αποχωρήσει από το Star ύστερα από 28 χρόνια, αλλά και για τη νέα επαγγελματική «οικογένεια» που έχει βρει στο κανάλι του Open μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω». Παράλληλα, σχολίασε και τα θέματα που ξεχώρισαν στο Mad.gr την προηγούμενη εβδομάδα.

Η συζήτηση ξεκίνησε από το νέο της επαγγελματικό βήμα με την εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» στη συχνότητα του Open, όπου μίλησε για τα συναισθήματα και την ευγνωμοσύνη που νιώθει. «Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Θα ήθελα πολύ να παρακολουθεί και το νεότερο κοινό την εκπομπή, γιατί προσεγγίζουμε τα κοινωνικά θέματα με έναν διαφορετικό τρόπο και τα λέμε όλα έξω από τα δόντια, χωρίς φόβο. Είμαστε 4 διαφορετικοί άνθρωποι: εγώ, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο Σταύρος Μπαλάσκας και ο Τάσος Ντούγκας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στο γεγονός ότι είναι η μοναδική γυναίκα στην ομάδα, δίπλα σε 3 άνδρες, σχολίασε: «Είναι μια πολύ ωραία συνθήκη για εμένα. Είναι πρωτόγνωρη, αλλά όμορφη. Νιώθω κάπως σαν η μάνα του λόχου, η αδερφή, η ψυχαναλύτρια, η γυναίκα που φέρνει την ισορροπία».

Περνώντας στον σχολιασμό των θεμάτων που κατέγραψε το Mad.gr, τα Oscars βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης. Η νίκη της Jessie Buckley στο Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Hamnet» προκάλεσε κύμα θαυμασμού και ενθουσιασμού. Όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της, μίλησε με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια για τον σύζυγό της, περνώντας το μήνυμα πως η συντροφικότητα μπορεί πραγματικά να απογειώσει έναν άνθρωπο.

«Έχω παρακολουθήσει αρκετά αυτή την ηθοποιό, γιατί έχει σαρώσει όλα τα βραβεία. Είναι σημαντικό να έχεις έναν άνδρα που σε στηρίζει, δεν σε ζηλεύει και σου δίνει φτερά για να προχωράς. Είδα μια γυναίκα πολύ δομημένη και πολύ μαμά. Μίλησε για το χάος της μητρικής ψυχής και για το πώς νιώθει μια μητέρα που πρέπει να είναι κορυφαία στη δουλειά της, καλή σύζυγος και παράλληλα να μεγαλώνει ένα μικρό μωράκι. Προφανώς θέλουμε ο σύντροφός μας να μας δίνει φτερά», σχολίασε.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως και η ίδια έχει βρεθεί στο παρελθόν σε τοξικές σχέσεις: «Ναι, έχω βρεθεί σε τοξικές καταστάσεις. Έχω δεχτεί ζήλια και τοξικότητα. Όταν υπήρξε ένας χωρισμός ενώ είχα ήδη ένα παιδί, άκουγα το “μα πού θα πας τώρα μόνη με ένα παιδί; ποιος θα σε πάρει;”. Εγώ θα έλεγα στις γυναίκες να μην ακούν κανέναν. Κανένας δεν μπορεί να καθορίσει τη ζωή τους».

Η περιοδεία της Rosalía με τίτλο «Lux» ξεκίνησε στη Λυών, παρουσιάζοντας ένα φιλόδοξο και πολυδιάστατο θέαμα που συνδυάζει pop, avant-garde στοιχεία και αισθητική όπερας. Σημαντικό ρόλο στην καλλιτεχνική ταυτότητα της παράστασης είχε και ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο οποίος σκηνοθέτησε το act του τραγουδιού «La Perla».

«Δεν το είδα το συγκεκριμένο, αλλά το διάβασα. Ήταν συγκλονιστικό και εκεί φάνηκε ο δυναμισμός του Έλληνα καλλιτέχνη. Δεν ξέρω αν το ελληνικό στοιχείο αναδείχθηκε μέσα από το θεατρικό δρώμενο της Rosalía, όμως είναι καλό να ακουγόμαστε στο εξωτερικό. Οτιδήποτε προάγει τη χώρα μας είναι φοβερό. Βέβαια, ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, επειδή έχει μια τεράστια πορεία, από ένα σημείο και μετά εκπροσωπεί τον εαυτό του και κατ’ επέκταση τη χώρα του», σχολίασε.

Η Lily Collins βρέθηκε πρόσφατα στους δρόμους της Αθήνας για γυρίσματα που, ωστόσο, δεν σχετίζονταν με τη δημοφιλή σειρά του Netflix «Emily in Paris». Όπως έγινε γνωστό, η ηθοποιός επισκέφθηκε τη χώρα μας στο πλαίσιο διαφημιστικής καμπάνιας της πλατφόρμας Zalando, με γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές όπως τα Πετράλωνα και η Νέα Μάκρη. «Μου αρέσει πολύ το Emily in Paris. Τα ρούχα μού φαίνονται κάπως εκκεντρικά για εμένα, αλλά μου αρέσει πολύ να τα βλέπω», σχολίασε.

Επιστρέφοντας στη συζήτηση για τα Όσκαρ, αναφορά έγινε και στην Anne Hathaway, η οποία αποκάλυψε μέσα από ένα βίντεο την προετοιμασία της για το κόκκινο χαλί. Συγκεκριμένα, έδειξε πώς με δύο κρυφές πλεξούδες κατάφερε να δημιουργήσει ένα εύκολο εφέ «lifting», που έκανε το πρόσωπό της να δείχνει πιο φρέσκο.

«Είχα ακούσει να λένε ότι έχει κάνει botox. Όλες κάνουμε και καλώς κάνουμε. Εγώ δεν κάνω υπερβολές. Μεσοθεραπείες ή botox θα κάνω, όμως δεν μπορώ τα fillers και τα υπερβολικά χείλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πρόσφατα μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» ότι υπάρχει μια παρουσιάστρια του Σαββατοκύριακου που δεν της αρέσει να παρακολουθεί: «Η Κατερίνα, στον βαθμό που μου επιτρέπεται να μιλήσω για εκείνη, είναι μια γυναίκα που λέει ακριβώς αυτό που σκέφτεται. Επειδή τη γνώρισα για έναν χρόνο, μπορώ να πω ότι εκφράζει πολύ ανοιχτά τις απόψεις της. Οπότε, μετά από τόσα χρόνια πορείας, γιατί να μην πει αν δεν της αρέσει κάποια; Εγώ δεν το βρίσκω κακό. Δεν κατάλαβα σε ποια αναφέρεται. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει μια εκπομπή είναι απαραίτητα και καλός παρουσιαστής», σχολίασε.

Στη συνέχεια μίλησε και για τους παρουσιαστές που ξεχωρίζει: «Είμαι μεγάλη θαυμάστρια του Νίκου Ευαγγελάτου, μου αρέσει και ο Νίκος Χατζηνικολάου. Μου αρέσει πολύ και ο Σταύρος Θεοδωράκης. Εκτιμώ τους ανθρώπους που δεν μιμούνται κάποιον άλλον και είναι ο εαυτός τους. Μου αρέσει επίσης πολύ η Σία Κοσιώνη και η Κατερίνα Καραβάτου».

Αναφερόμενη, τέλος, στη συνεργασία που είχαν την προηγούμενη χρονιά, η οποία κάποιες φορές ήταν τεταμένη, σημείωσε: «Τώρα που το βλέπω από απόσταση, έχει κάπως καταλαγιάσει η σκόνη. Κάθε συνεργασία σου δίνει κάτι. Εγώ από την Κατερίνα έμαθα πώς λειτουργεί η ψυχαγωγία. Δεν συζητήθηκε τόσο η προσωπική μας σχέση, όσο οι διαφωνίες που είχαμε πάνω σε κάποια θέματα. Νομίζω ότι η Κατερίνα δεν ήταν εξοικειωμένη με μια γυναίκα που έρχεται από το ειδησεογραφικό κομμάτι και εγώ δεν ήμουν εξοικειωμένη με την ψυχαγωγία».

Ο Ανάδρομος Ερμής επηρεάζει την επικοινωνία και την καθημερινότητα, φέρνοντας συχνά παρεξηγήσεις όσο βρίσκεται στους Ιχθύες. Στο «στόχαστρο» αυτή την περίοδο βρίσκονται κυρίως οι Δίδυμοι, οι Παρθένοι, οι Ιχθύες και οι Τοξότες. Η ίδια αποκάλυψε ότι, ως Δίδυμος με ωροσκόπο στην Παρθένο, αναμένεται να επηρεαστεί αρκετά από τη συγκεκριμένη περίοδο. «Το καλό είναι ότι από τον Ιούνιο για τους Διδύμους τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα», ανέφερε.

Όσο για τις αλλαγές που περιμένει να έρθουν στη ζωή της, είπε: «Θα ήθελα να συνεχιστεί η εκπομπή, αλλά δεν έχουμε κάνει ακόμη συζητήσεις. Νιώθω ευλογημένη, γιατί έχω πολύ καλές σχέσεις με τους συνεργάτες μου. Πηγαίνω κάθε μέρα με τόση χαρά στη δουλειά μου, που δεν ξέρω αν μου έχει συμβεί ξανά αυτό».

