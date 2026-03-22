Η Sarah Michelle Gellar αποκαλύπτει τι «σκότωσε» τη Buffy

Η Sarah Michelle Gellar εκφράζει την απογοήτευσή της για τον τρόπο που διαχειρίστηκε η Hulu το reboot και αφήνει ανοιχτό το μέλλον της σειράς

Η Sarah Michelle Gellar σπάει τη σιωπή της για την ακύρωση του reboot του «Buffy the Vampire Slayer», ρίχνοντας φως σε όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες και περιγράφοντας μια εξέλιξη που, όπως τονίζει, αιφνιδίασε τους πάντες. Η Sarah Michelle Gellar βρέθηκε στο SXSW Film and TV Festival στις 11 Μαρτίου 2026 για την πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Ready or Not 2 Here I Come», σε μια στιγμή που, όπως η ίδια περιγράφει, ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την καριέρα της. Ωστόσο, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα που άλλαξε πλήρως το κλίμα της ημέρας.

Η Sarah Michelle Gellar αναφέρει ότι «ήμουν έτοιμη να βγω στη σκηνή μπροστά στους θαυμαστές όταν ενημερώθηκα ότι η Hulu αποφάσισε να μην προχωρήσει με την επανεκκίνηση του Buffy. Να σας πω την αλήθεια, κανείς δεν το περίμενε».

Η επιστροφή της σειράς, που προβλήθηκε αρχικά έως το 2003 και καθιέρωσε τη Sarah Michelle Gellar, αποτελούσε αίτημα των θαυμαστών για χρόνια. Το νέο project βρισκόταν σε ανάπτυξη για αρκετό διάστημα, με τη συμμετοχή της Chloé Zhao στη σκηνοθεσία και παραγωγή, καθώς και την εισαγωγή ενός νέου χαρακτήρα, τον οποίο θα υποδυόταν η Ryan Kiera Armstrong.

Η Sarah Michelle Gellar εξηγεί ότι η απόφαση να επιστρέψει στον ρόλο δεν ήταν δεδομένη, τονίζοντας ότι «με ρωτούσαν από την ημέρα που έφυγα αν θα επέστρεφα και ποτέ δεν το είχα σκεφτεί σοβαρά. Μέχρι που πριν από 4 χρόνια γνώρισα την Chloé Zhao, η οποία με την αφοσίωση και το πάθος της με έκανε να πω ναι σε κάτι που δεν είχα καν φανταστεί».

Η ίδια αναφέρεται με ενθουσιασμό στη δημιουργική διαδικασία, σημειώνοντας ότι «η δουλειά με την Chloé Zhao ήταν μοναδική και η ενέργεια στο σετ ήταν απίστευτη. Ήταν σαν να επιστρέφαμε σε κάτι οικείο, αλλά ταυτόχρονα καινούργιο».

Ωστόσο, η Sarah Michelle Gellar δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η Hulu την ακύρωση, επισημαίνοντας ότι «με στεναχωρεί ο τρόπος και η χρονική στιγμή που έγινε αυτό». Όπως εξηγεί, η απόφαση ανακοινώθηκε σε ένα κρίσιμο επαγγελματικό Σαββατοκύριακο, κατά το οποίο η ίδια παρουσίαζε τη νέα της ταινία, ενώ η Chloé Zhao βρισκόταν εν μέσω της παρουσίας της στα Βραβεία Oscar.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η αναφορά της Sarah Michelle Gellar σε εσωτερικά προβλήματα της παραγωγής, υποστηρίζοντας ότι «υπήρχε ένα στέλεχος που όχι μόνο δεν ήταν θαυμαστής της αρχικής σειράς, αλλά το δήλωνε με υπερηφάνεια. Αυτό δημιουργεί μια δύσκολη κατάσταση όταν προσπαθείς να αναβιώσεις κάτι που αγαπούν τόσο πολύ οι θεατές». Η Sarah Michelle Gellar εξέφρασε επίσης τη στήριξή της προς τη Ryan Kiera Armstrong, χαρακτηρίζοντάς την «ένα ανερχόμενο αστέρι» και εκφράζοντας τη λύπη της που το κοινό δεν θα τη δει στον ρόλο της νέας Slayer.

Παρά την ακύρωση, η αντίδραση των θαυμαστών υπήρξε άμεση και έντονη, με τη Sarah Michelle Gellar να σημειώνει ότι «οι fans ήταν ο βασικός λόγος που θέλαμε να κάνουμε αυτή τη σειρά. Η αγάπη τους είναι αυτή που κράτησε ζωντανό το Buffy όλα αυτά τα χρόνια».

Η ίδια αποκάλυψε ότι διατηρεί στενή επαφή με τους παλιούς συνεργάτες της, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «μίλησα με τον David Boreanaz και αυτό δείχνει πόσο δυνατός παραμένει ο δεσμός μας». Κλείνοντας, η Sarah Michelle Gellar υπογράμμισε ότι, παρά την ακύρωση, η κληρονομιά της σειράς παραμένει ανέπαφη, τονίζοντας ότι «το Buffy είναι διαχρονικό και αυτό που έχει δημιουργηθεί δεν μπορεί να αλλάξει. Η ιστορία αυτή ανήκει στους θαυμαστές και θα συνεχίσει να υπάρχει για αυτούς».

Το μέλλον του project παραμένει αβέβαιο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι τα δικαιώματα ανήκουν στη Disney και ότι δεν αποκλείεται μια νέα προσέγγιση στο μέλλον, διατηρώντας ζωντανή την πιθανότητα επιστροφής του εμβληματικού σύμπαντος.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δες κι αυτό…