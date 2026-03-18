Screen News 18.03.2026

Στην Αθήνα για γυρίσματα οι Cillian Murphy, Daniel Craig και Michelle Williams

Στην Αθήνα βρίσκονται οι Cillian Murphy, Daniel Craig και Michelle Williams για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Damien Chazelle
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ελλάδα μετατρέπεται ξανά σε κινηματογραφικό σκηνικό για μια μεγάλη διεθνή παραγωγή, καθώς κορυφαία ονόματα του Hollywood βρίσκονται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του βραβευμένου σκηνοθέτη Damien Chazelle. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πρωτεύουσα έχουν φτάσει οι διάσημοι ηθοποιοί Cillian Murphy, Daniel Craig και Michelle Williams, οι οποίοι συμμετέχουν στο φιλόδοξο κινηματογραφικό πρότζεκτ που γυρίζεται αυτή την περίοδο στη χώρα μας.

Παρότι οι λεπτομέρειες της υπόθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής μυστικές, η ταινία φέρεται να κινείται στον χώρο της δράσης με έντονα δραματικά στοιχεία. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στην Αθήνα και αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι τα μέσα Μαΐου, ενώ μέρος της παραγωγής θα μεταφερθεί και στην Κέρκυρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σκηνικό φυλακής στο Καπνεργοστάσιο

Ένα από τα βασικά σημεία των γυρισμάτων βρίσκεται στο ιστορικό Καπνεργοστάσιο Λένορμαν, όπου το υπόγειο του κτιρίου έχει μεταμορφωθεί σε σκηνικό φυλακής για τις ανάγκες της παραγωγής. Το εμβληματικό κτίριο της Αθήνας φιλοξενεί ήδη τις πρώτες σκηνές της ταινίας, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θυμίζει κλασικό «prison movie».

Μεγάλα ονόματα μπροστά και πίσω από τις κάμερες

Η ταινία αποτελεί συνεργασία της εταιρείας παραγωγής Wild Chicken Productions του Damien Chazelle με την ελληνική εταιρεία Heretic, η οποία έχει συμμετάσχει σε αρκετές διεθνείς παραγωγές τα τελευταία χρόνια.



Στην ομάδα των δημιουργών βρίσκονται επίσης σημαντικές προσωπικότητες του κινηματογράφου, όπως ο διευθυντής φωτογραφίας Lol Crawley και η καλλιτεχνική διευθύντρια Florencia Martin, που αναλαμβάνουν τη δημιουργία της οπτικής ταυτότητας της ταινίας.

«Απόβαση» αστέρων στην Ελλάδα

Η παρουσία των πρωταγωνιστών στην Ελλάδα έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον των σινεφίλ. Ο Cillian Murphy επισκέφθηκε τη χώρα λίγες ημέρες πριν από την παγκόσμια κυκλοφορία της ταινίας Peaky Blinders: The Immortal Man στο Netflix, όπου επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Τόμας Σέλμπι από τη σειρά Peaky Blinders. Από την άλλη πλευρά, ο Daniel Craig γνωρίζει ήδη καλά την Ελλάδα, καθώς στο παρελθόν είχε βρεθεί στις Σπέτσες για γυρίσματα της ταινίας Glass Onion: A Knives Out Mystery.



Ο σκηνοθέτης πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες

Ο Damien Chazelle συγκαταλέγεται στους πιο σημαντικούς δημιουργούς της σύγχρονης κινηματογραφικής βιομηχανίας. Έγινε διεθνώς γνωστός με την ταινία La La Land, για την οποία κέρδισε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας, ενώ στο ενεργητικό του έχει επίσης τις ταινίες Whiplash, First Man και Babylon.

Η νέα του παραγωγή αναμένεται να προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον, ενώ η επιλογή της Ελλάδας για τα γυρίσματα επιβεβαιώνει τη δυναμική της χώρας ως ανερχόμενο προορισμό για μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές.

