Εurovision 2026: Το «The Model» αποκαλύπτει μεγάλη ανατροπή για τον Akyla

Το «The Model» της escinsight δίνει προβάδισμα στη Σουηδία, με την Ελλάδα στην 8η θέση και ισχυρή στήριξη από το κοινό

Καθώς η φετινή Eurovision μπαίνει στην τελική της ευθεία και όλες οι συμμετοχές έχουν πλέον αποκαλυφθεί, το ενδιαφέρον στρέφεται στα πρώτα συγκροτημένα προγνωστικά που επιχειρούν να αποτυπώσουν τη δυναμική του διαγωνισμού. Ανάμεσα σε αυτά, ξεχωρίζει το σύστημα «The Model» της ιστοσελίδας escinsight, το οποίο τα προηγούμενα χρόνια έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αξιόπιστο, ακόμη και σε σύγκριση με τις στοιχηματικές αποδόσεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του μοντέλου, η Σουηδία αναδεικνύεται ως το μεγάλο φαβορί για τη νίκη στον τελικό, ενώ η Ελλάδα με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto» τοποθετείται στην 8η θέση της συνολικής κατάταξης, παρουσιάζοντας σημαντική απήχηση στο κοινό.

Πρώτος ημιτελικός με προβάδισμα Σουηδίας και δυνατή παρουσία Ελλάδας

Στον πρώτο ημιτελικό, η Σουηδία εμφανίζεται στην κορυφή της κατάταξης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της παρουσία ανάμεσα στα φαβορί. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Ισραήλ, το οποίο ωστόσο κυριαρχεί στο televoting, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη υποστήριξη από το κοινό.

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Φινλανδία, η οποία στα στοιχήματα θεωρείται από πολλούς ως βασικός διεκδικητής της νίκης στον τελικό.

Η Ελλάδα, με τον Akyla και το «Ferto», τοποθετείται στην 4η θέση του ημιτελικού, καταγράφοντας ισχυρή δυναμική κυρίως χάρη στη στήριξη του κοινού. Τη δεκάδα συμπληρώνουν η Κροατία, η Λιθουανία, η Μολδαβία, η Σερβία, το Βέλγιο και η Γεωργία, ενώ το Μαυροβούνιο μένει εκτός πρόκρισης για μόλις 4 βαθμούς.

Δεύτερος ημιτελικός με ενισχυμένη Κύπρο

Στον δεύτερο ημιτελικό, η Αυστραλία καταλαμβάνει την πρώτη θέση σύμφωνα με το μοντέλο, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή της παρουσία στον διαγωνισμό. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ουκρανία, η οποία συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία στο televoting.

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Δανία, ενώ η Κύπρος ακολουθεί στην 4η θέση, εμφανίζοντας ιδιαίτερη δυναμική χάρη στην υποστήριξη του κοινού.

Οι προβλέψεις αυτές αποτυπώνουν μια πρώτη εικόνα για τη φετινή Eurovision, με τη Σουηδία να διατηρεί το προβάδισμα, αλλά με αρκετές χώρες να παρουσιάζουν ανταγωνιστική δυναμική. Για την Ελλάδα, η παρουσία του Akyla και του «Ferto» καταγράφεται ως ιδιαίτερα υποσχόμενη, με το κοινό να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος.

