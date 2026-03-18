Μουσικά Νέα 18.03.2026

Η Lizzo παρουσιάζει το πρώτο της παιδικό βιβλίο

Το βιβλίο «Lil Lizzo Meets Sasha B. Flootin» που είναι εμπνευσμένο από τη σχέση της Lizzo με το φλάουτο  ενθαρρύνει τα παιδιά να ανακαλύψουν τη δική τους φωνή
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Lizzo ανοίγει ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο, περνώντας στον χώρο της παιδικής λογοτεχνίας με την κυκλοφορία του πρώτου της εικονογραφημένου βιβλίου, το οποίο αντλεί έμπνευση από την προσωπική της ιστορία και τη βαθιά της σχέση με το φλάουτο.

Το βιβλίο με τίτλο «Lil Lizzo Meets Sasha B. Flootin» εστιάζει στα πρώτα βήματα της καλλιτέχνιδας και στην ανακάλυψη του πάθους της για τη μουσική. Η ίδια η Lizzo παρουσίασε το έργο της σε συνέντευξή της στην Gayle King, εξηγώντας ότι πρόκειται για μια αφήγηση που φωτίζει την αρχή της πορείας της.

Όπως δήλωσε, «όλοι με ρωτούν πώς ξεκίνησα με το φλάουτο. Με ρωτούν γιατί το φλάουτο και πώς προέκυψε. Αυτό το βιβλίο αφηγείται την πραγματική ιστορία για το πώς άρχισα να παίζω».

Παρότι η συγγραφή παιδικού βιβλίου αποτελεί μια νέα κατεύθυνση για την Lizzo, η ίδια υπογράμμισε ότι η αγάπη της για τη γραφή υπήρχε από πολύ νωρίς. «Αγαπώ τη γραφή. Πάντα ήθελα να γράψω το μεγάλο αμερικανικό μυθιστόρημα. Το έλεγα από παιδί, πριν η μουσική πάρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή μου», ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αντί για ένα λογοτεχνικό έργο ενηλίκων, η Lizzo επέλεξε να εκφραστεί μέσα από τη μουσική και να δημιουργήσει επιτυχίες που κατέκτησαν τα charts. Με το νέο της βιβλίο, επιστρέφει στις αρχικές της καλλιτεχνικές ανησυχίες, επιδιώκοντας να εμπνεύσει τους νεότερους αναγνώστες να ακολουθήσουν τα όνειρά τους.

Η ίδια περιέγραψε το βιβλίο ως «έναν όμορφο συνδυασμό όλων όσων είμαι», ενώ αποκάλυψε ότι ο τίτλος του επηρεάστηκε από την έννοια του alter ego, όπως αυτή εκφράστηκε από την Beyoncé. Η Lizzo εξήγησε ότι «η Beyoncé ήταν πάντα μεγάλη έμπνευση για εμένα. Είχε το alter ego της, ήταν η Beyoncé και στη σκηνή γινόταν Sasha Fierce. Αυτό μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, γιατί ένιωθα ότι και εγώ είχα κάτι αντίστοιχο με το φλάουτο».

Η καλλιτέχνιδα ανέφερε ότι για ένα διάστημα ένιωθε διχασμένη ανάμεσα στην πορεία της ως ράπερ και στην εκπαίδευσή της στο φλάουτο, γεγονός που την οδήγησε στη δημιουργία της δικής της εναλλακτικής ταυτότητας. «Είχα χωριστεί σε δύο διαφορετικούς κόσμους, όταν σπούδαζα φλάουτο και όταν ήθελα να γίνω ράπερ στη σκηνή του Houston. Ένιωθα ότι έπρεπε να επιλέξω. Έτσι δημιούργησα το δικό μου alter ego, τη Sasha B. Flootin», σημείωσε.

Πέρα από την προσωπική αφήγηση, το βιβλίο μεταφέρει ένα ευρύτερο μήνυμα ενδυνάμωσης. Η Lizzo επιδιώκει να ενθαρρύνει τα παιδιά να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και να ανακαλύψουν τη δική τους φωνή. Όπως τόνισε, «είναι μια ιστορία για το πώς βρίσκεις τη φωνή σου. Και ο μόνος τρόπος να το κάνεις είναι να είσαι ο εαυτός σου και να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου».

Η ίδια υπογράμμισε ότι «δεν έχει σημασία πού βρίσκεσαι ή ποιους γνωρίζεις. Στο τέλος της ημέρας, όλα εξαρτώνται από εσένα και από την πίστη που έχεις στον εαυτό σου».

Το «Lil Lizzo Meets Sasha B. Flootin» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 8 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας μια νέα δημιουργική πορεία για την Lizzo, η οποία επεκτείνει την καλλιτεχνική της έκφραση πέρα από τη μουσική και στον χώρο της αφήγησης για παιδιά.

