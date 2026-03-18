18.03.2026

Η Κατερίνα Καινούργιου περιγράφει το αλκοτέστ στο Κολωνάκι

Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για το αλκοτέστ που της έγινε ενώ ήταν έγκυος και τονίζει ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις για τους επώνυμους
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια προσωπική εμπειρία από έλεγχο της Τροχαίας μοιράστηκε δημόσια η Κατερίνα Καινούργιου, αναδεικνύοντας, όπως η ίδια υπογράμμισε, ότι οι αστυνομικοί εφαρμόζουν τον νόμο χωρίς εξαιρέσεις, ακόμη και όταν πρόκειται για γνωστά πρόσωπα. Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Super Katerina» αναφέρθηκε σε περιστατικό που συνέβη πριν από περίπου 15 ημέρες στο Κολωνάκι, κατά την επιστροφή της στο σπίτι από τις εγκαταστάσεις του Alpha.

Η ίδια εξήγησε ότι, παρά το γεγονός πως οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν ποια είναι, δεν υπήρξε καμία διαφοροποίηση στον τρόπο ελέγχου. Αντιθέτως, όπως ανέφερε, η στάση τους ήταν απολύτως τυπική, γεγονός που την οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι επώνυμοι αντιμετωπίζονται συχνά με ακόμη μεγαλύτερη αυστηρότητα.

https://www.instagram.com/katken85/

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου για παρουσιάστρια της ελληνικής τηλεόρασης: «Τη βλέπω και αλλάζω κανάλι»

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο, ωστόσο οι αστυνομικοί επέμειναν να ακολουθηθεί κανονικά η διαδικασία. Το αποτέλεσμα του αλκοτέστ ήταν αρνητικό, καθώς, όπως σημείωσε, δεν καταναλώνει αλκοόλ και λόγω της εγκυμοσύνης της.

«Γιατί λέμε τώρα, εγώ πιστεύω ότι πραγματικά όταν βλέπουνε διάσημους, εντός εισαγωγικών, είναι επί δέκα πιο αυστηροί. Εγώ, με την κοιλιά τούρλα, πόσο καιρό πριν; 15 μέρες; Με σταματάνε Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι και εν τω μεταξύ βιαζόμουν να πάω σπίτι, πονούσα και τα λοιπά, είχα κουραστεί, και μου λένε: “Αλκοτέστ”. Απόγευμα ήταν. Λέω: “Ρε παιδιά με δουλεύετε;”. “Όχι” μου λένε, “διπλώματα, τα πάντα, να δούμε” και αλκοτέστ. Και τους λέω: “Μα είμαι με την κοιλιά, δεν έχει σημασία;”. “Θα κάνετε αλκοτέστ”. Και έκανα» είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

Συνεχίζοντας, η παρουσιάστρια τόνισε ότι, παρά την κούραση και τη σωματική της κατάσταση, η διαδικασία τηρήθηκε κανονικά, επισημαίνοντας πως αυτό αποτελεί μέρος της ευθύνης των αρχών. «Καλά, δεν είχα πιει τίποτα, εννοείται, αλλά βλέπεις μια έγκυο, της λες βιάζομαι και τα λοιπά… Και πάλι, επειδή πιστεύω ότι είμαι και γνωστή, με κατάλαβαν οι άνθρωποι, επί δέκα! “Όχι, θα το κάνεις τώρα το αλκοτέστ κι ας βιάζεσαι”.

Και έτσι κάνουνε, και αυτή είναι η δουλειά τους και καλά κάνουνε και πρέπει να κάνουνε», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.


Η τοποθέτησή της έγινε με αφορμή πρόσφατο περιστατικό που αφορά τη Χριστίνα Σάλτη, την οποία σταμάτησε η Τροχαία και της αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 30 ημέρες λόγω κατανάλωσης αλκοόλ, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τους ελέγχους και την ίση αντιμετώπιση όλων των οδηγών.

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε on air την ημερομηνία για τη γέννηση της κόρης της

Δες κι αυτό…

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

αλκοτέστ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Δες επίσης

Αυτός είναι ο λόγος που η Χριστίνα Κοντοβά δεν θα σχεδιάσει το νυφικό της Αθηνάς Οικονομάκου

Η Zendaya απαντά στις φήμες για γάμο με τον Tom Holland

Η Κατερίνα Γερονικολού απαντά στις φήμες για τα κοινά project με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

Ο Χρήστος Μάστορας αφήνει το μικρόφωνο και γίνεται φωτογράφος για τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Η Anne Hathaway αποκαλύπτει το μυστικό της για να δείχνει πιο φρέσκια στα Όσκαρ, χωρίς μακιγιάζ

Χριστίνα Σάλτη: Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – Της πήραν το δίπλωμα και το αυτοκίνητο

Το φωτογραφικό album της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα από το ταξίδι στις Γαλλικές Άλπεις

Αυτός είναι ο λόγος που η Lily Collins έκανε βόλτες στα Πετράλωνα

Η ανάρτηση του David Beckham για τη Victoria με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

ΑΙΧΜΕΣ: Έρχεται η νέα συμμαχία στις streaming υπηρεσίες

ΑΙΧΜΕΣ: Έρχεται η νέα συμμαχία στις streaming υπηρεσίες

Προχωρημένες συζητήσεις Βαρδινογιάννη- Μαρινάκη- Κυριακού για κοινή πλατφόρμα streaming

Προχωρημένες συζητήσεις Βαρδινογιάννη- Μαρινάκη- Κυριακού για κοινή πλατφόρμα streaming

Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

«Βαλλιστικός πύραυλος» Σαμαρά κατά Μητσοτάκη

«Βαλλιστικός πύραυλος» Σαμαρά κατά Μητσοτάκη

Οριστικό δικαστικό «όχι» στα εκτός κανόνων παιχνιδάκια της ΑΑΔΕ

Οριστικό δικαστικό «όχι» στα εκτός κανόνων παιχνιδάκια της ΑΑΔΕ