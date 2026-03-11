Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε on air την ημερομηνία για τη γέννηση της κόρης της

Η Κατερίνα Καινούργιου εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενη στην έναρξη της εκπομπής της το πρωί της Τετάρτης 11 Μαρτίου. Η παρουσιάστρια του Super Κατερίνα ξεκίνησε την εκπομπή της με ανεβασμένη διάθεση, τραγουδώντας ένα κομμάτι του Νίκου Οικονομόπουλου, όπως συνηθίζει συχνά στην αρχή του προγράμματος.

Η σημερινή ημέρα, ωστόσο, έχει και μια ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για την παρουσιάστρια, καθώς πλησιάζει όλο και περισσότερο η στιγμή που θα κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η ίδια στον αέρα της εκπομπής, απομένει περίπου ένας μήνας μέχρι να γεννηθεί η κόρη της, καρπός του έρωτά της με τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Διάβασε επίσης: Σάκης Ρουβάς: Μάς δείχνει τα 5 πιο… άκυρα πράγματα που έχει μέσα στο αυτοκίνητό του (video)

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους τηλεθεατές κάποιες σκέψεις για τις ημέρες που απομένουν μέχρι τη γέννα, τονίζοντας πόσο γρήγορα περνά ο χρόνος. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες έχουν ήδη αρχίσει να πλησιάζουν και όλα δείχνουν ότι η μεγάλη στιγμή δεν αργεί. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι η γέννα υπολογίζεται περίπου στα μέσα Απριλίου, κοντά στις ημέρες του Πάσχα. Όπως είπε, το πιθανότερο είναι να γεννήσει γύρω στις 12 του μήνα, αν και όλα θα εξαρτηθούν από το πότε θα αποφασίσει να έρθει στον κόσμο η μικρή.





«Καλέ πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Σημαντικές ημερομηνίες, εκείνες θα είναι οι ημερομηνίες», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, μιλώντας με ενθουσιασμό για τις επόμενες εβδομάδες που απομένουν μέχρι τη γέννα. Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η γέννα μπορεί να γίνει κάπου μεταξύ 12 και 17 Απριλίου, δηλαδή πολύ κοντά στις πασχαλινές ημέρες. Μάλιστα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η κόρη της να γεννηθεί ακόμα και ανήμερα το Πάσχα.

«Λογικά θα είμαι εκεί 12 του μήνα, εκεί στο Πάσχα, 12 με 17. Μπορεί και ανήμερα του Πάσχα. Θα δείξει. Ό,τι θέλει ο Θεός και η μικρή», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου, δείχνοντας ότι περιμένει τη στιγμή αυτή με συγκίνηση αλλά και ανυπομονησία. Η παρουσιάστρια έχει μιλήσει αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες για την εγκυμοσύνη της, μοιραζόμενη στιγμές και σκέψεις με το τηλεοπτικό κοινό. Οι συνεργάτες της στην εκπομπή συχνά σχολιάζουν με χιούμορ την αντίστροφη μέτρηση μέχρι τον ερχομό του μωρού, ενώ και οι τηλεθεατές της στέλνουν καθημερινά ευχές.

Διάβασε επίσης: Γιάννης Στάνκογλου: Τραγούδησε David Bowie σε καραόκε της Βουδαπέστης – Δες το video

Δες κι αυτό…