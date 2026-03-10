Γιάννης Στάνκογλου: Τραγούδησε David Bowie σε καραόκε της Βουδαπέστης – Δες το video

Ο Γιάννης Στάνκογλου βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στη Βουδαπέστη και φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να απολαύσει χαλαρές στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Ο γνωστός ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια ιδιαίτερη στιγμή από τη βραδινή του έξοδο στην ουγγρική πρωτεύουσα, το βράδυ της Δευτέρας 9 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Στάνκογλου πέρασε τη βραδιά του σε ένα μαγαζί της πόλης όπου πραγματοποιείται karaoke, αποφασίζοντας να ανέβει στη σκηνή και να δοκιμάσει τις φωνητικές του ικανότητες μπροστά στο κοινό. Ο αγαπημένος ηθοποιός δεν δίστασε να πάρει το μικρόφωνο και να τραγουδήσει ένα τραγούδι του θρυλικού David Bowie, δημιουργώντας μια ξεχωριστή και χαλαρή ατμόσφαιρα.

Το στιγμιότυπο από την εμφάνισή του κατέγραψε σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Στο βίντεο φαίνεται ο ηθοποιός να τραγουδά με ενθουσιασμό, ενώ οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούν την αυτοσχέδια εμφάνισή του, σε ένα κλίμα διασκέδασης και καλής διάθεσης.

Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτηση έγραψε: «Ενα βράδυ στην Βουδαπέστη ….», δίνοντας έτσι μια μικρή γεύση από την εμπειρία που έζησε στην πόλη. Το βίντεο συγκέντρωσε γρήγορα πολλά likes και σχόλια από φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές του, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν με χιούμορ αλλά και ενθουσιασμό τη μουσική του διάθεση.

Ο Γιάννης Στάνκογλου είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media και συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά του, τα ταξίδια του αλλά και από την επαγγελματική του πορεία. Αυτή τη φορά, η ανάρτησή του έδειξε μια πιο αυθόρμητη και χαλαρή πλευρά του, μακριά από τα τηλεοπτικά και θεατρικά πλατό.

