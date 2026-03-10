Chanel: Ο Matthieu Blazy εντυπωσίασε ξανά με τη συλλογή φθινόπωρο χειμώνας 2026

Η δεύτερη συλλογή prêt à porter του Matthieu Blazy για τον οίκο Chanel παρουσιάστηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Grand Palais στο Παρίσι, σε ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα γεγονότα της φετινής Paris Fashion Week. Η νέα πρόταση για τη σεζόν φθινόπωρο χειμώνας 2026 επιβεβαίωσε τις μεγάλες προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί γύρω από τον νέο καλλιτεχνικό διευθυντή του ιστορικού οίκου.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε μπροστά σε ένα ιδιαίτερα λαμπερό κοινό. Στην πρώτη σειρά του ντεφιλέ βρέθηκαν πολλές διεθνείς προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου, της μουσικής και της τέχνης. Μεταξύ αυτών ήταν η Margot Robbie, η Jennie από το συγκρότημα Blackpink, η Lily Rose Depp, η Teyana Taylor, η Kylie Minogue και η Oprah Winfrey. Παρόντες ήταν επίσης η Angèle Van Laeken, ο Xavier Dolan, ο Niels Schneider και η Élodie Bouchez. Στην επίδειξη παραβρέθηκαν ακόμη η Γαλλίδα αστροναύτης Claudie Haigneré, η θρυλική πατινέρ Surya Bonaly, η πρίμα μπαλαρίνα Hannah O’Neill και η Ολυμπιονίκης του freestyle σκι Eileen Gu.

Στο εσωτερικό του Grand Palais, οι καλεσμένοι βρέθηκαν μπροστά σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό που παρέπεμπε σε γιγαντιαίο εργοτάξιο. Τεράστιοι γερανοί σε έντονα χρώματα, κόκκινο, κίτρινο, μπλε και πράσινο, υψώνονταν κάτω από τη γυάλινη οροφή του μνημείου. Το σκηνικό δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον σκηνογράφο, ζωγράφο και σχεδιαστή Richard Peduzzi, γνωστό για τη δουλειά του σε θεατρικές και κινηματογραφικές παραγωγές του Patrice Chéreau, μεταξύ των οποίων και η ταινία «La Reine Margot». Το σκηνικό συμβόλιζε έναν οίκο Chanel που βρίσκεται σε δημιουργική ανακατασκευή, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή που επιχειρεί να διαμορφώσει ο Matthieu Blazy.

Το ντεφιλέ άνοιξε η Stéphanie Cavalli, η οποία είχε ανοίξει και την επίδειξη υψηλής ραπτικής του οίκου τον περασμένο Ιανουάριο. Εμφανίστηκε στην πασαρέλα φορώντας ένα μαύρο πλεκτό ταγέρ με ριμπ ύφανση, σακάκι με φερμουάρ, μεγάλες τσέπες και χρυσά κουμπιά. Ακολούθησε η Bhavitha Mandava, το μοντέλο από την Ινδία που ανακαλύφθηκε στο μετρό της Νέας Υόρκης και αποτελεί πλέον μία από τις νέες πρέσβειρες του οίκου Chanel.

Στα παρασκήνια της επίδειξης, ο Matthieu Blazy εξήγησε ότι επέλεξε να ξεκινήσει τη συλλογή με απλές εμφανίσεις. «Ανακάλυψα ένα άρθρο της δεκαετίας του 1950 όπου η Gabrielle Chanel περιέγραφε το πνεύμα του οίκου λέγοντας “να είστε κάμπια την ημέρα και πεταλούδα τη νύχτα”. Χρειαζόμαστε ρούχα που κινούνται χαμηλά και ρούχα που πετούν. Η πεταλούδα δεν πηγαίνει στην αγορά και η κάμπια δεν πηγαίνει στον χορό. Σε αυτό το παράδοξο βρίσκεται η ουσία της Chanel. Η ενεργή γυναίκα που κινείται με ρούχα εμπνευσμένα από την ανδρική γκαρνταρόμπα, αλλά παραμένει σαγηνευτική τη νύχτα».

Καθώς το ντεφιλέ εξελισσόταν, το κλασικό ταγέρ Chanel μεταμορφωνόταν σταδιακά, σαν χρυσαλλίδα που γίνεται πεταλούδα. Ο Matthieu Blazy παρουσίασε πολλές διαφορετικές εκδοχές του, από ριμπ πλεκτά μέχρι κλασικά tweed, αλλά και σύνθετα υφάσματα που συνδύαζαν συνθετικές ίνες, lurex, σιλικόνη και φυσική γάζα. Ένα μεταξωτό jersey εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 1920 συνδυάστηκε με tweed, ενώ ταγέρ πλεγμένα με χάντρες πρόσφεραν εντυπωσιακή ελευθερία κίνησης. Σε ορισμένες εμφανίσεις, τα σύνολα συνοδεύονταν από πουκάμισα και σακάκια ανδρικής έμπνευσης, παρουσιάζοντας αυτό που ο ίδιος ο Matthieu Blazy αποκάλεσε «τη νέα ζακέτα Chanel».

Η συλλογή περιλάμβανε επίσης στοιχεία λάμψης και χρυσού, παραπέμποντας σε μια χαρακτηριστική λεπτομέρεια από το διαμέρισμα της Gabrielle Chanel στο Παρίσι. Όπως εξήγησε ο Matthieu Blazy, «στο διαμέρισμα της Gabrielle Chanel υπάρχει ένας τοίχος καλυμμένος με γάζα που έχει βαφτεί χρυσή. Για μένα αυτή είναι η καλύτερη περιγραφή της Chanel. Παίρνει κάτι απλό και το μεταμορφώνει σε πολυτέλεια. Μετατρέπει τα ρούχα της εργατικής τάξης σε αντικείμενα υψηλής μόδας».

Οι σιλουέτες απέκτησαν νέα δυναμική μέσα από μπλέιζερ και πλεκτά που συνδυάστηκαν με πλισέ φούστες, φορεμένες χαμηλά στους γοφούς με ανδρικές ζώνες. Η αισθητική της συλλογής εξελίχθηκε σταδιακά από την απλότητα προς την έντονη διακοσμητικότητα. Καθώς η επίδειξη προχωρούσε, η βραδυνή πλευρά της Chanel έκανε την εμφάνισή της μέσα από λαμπερές ιριδίζουσες δημιουργίες. Ο Matthieu Blazy υπενθύμισε μια γνωστή δήλωση της Gabrielle Chanel. «Όταν τη ρώτησαν ποιο είναι το αγαπημένο της χρώμα, όλοι περίμεναν να απαντήσει μαύρο. Εκείνη όμως είπε ότι προτιμά το ιριδίζον».

Φορέματα με αισθητική lingerie, διακοσμημένα με φτερά και κεντημένα λουλούδια, εμφανίστηκαν στην πασαρέλα, ενώ μεταλλικά πλεκτά σύνολα δημιουργούσαν την ψευδαίσθηση του tweed. Ένα λευκό παλτό με φτερά σε αποχρώσεις κόκκινου και κίτρινου αποτέλεσε ένα από τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια της συλλογής. Τα αξεσουάρ ενίσχυσαν την ποιητική ατμόσφαιρα της επίδειξης. Ψηλές δίχρωμες μπότες από μαλακό δέρμα και κοσμήματα από σμάλτο και ρητίνη ολοκλήρωσαν τις εμφανίσεις. Το ντεφιλέ έκλεισε με μια πιο λιτή εικόνα, επιστρέφοντας στο διαχρονικό μαύρο της Chanel. Το κοινό χειροκρότησε θερμά την παρουσίαση, επιβεβαιώνοντας ότι η δεύτερη σεζόν του Matthieu Blazy στον οίκο Chanel εδραίωσε την παρουσία του ως έναν από τους πιο σημαντικούς δημιουργούς της σύγχρονης μόδας.

