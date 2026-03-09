Mugler FW 26-27: O Miguel Castro Freitas επαναπροσδιορίζει το power dressing με αναφορές από τα 40’s

Μετά την πρώτη του συλλογή που βασιζόταν σε εικονικές φιγούρες του παρελθόντος, ο Miguel Castro Freitas επιστρέφει πίσω στον χρόνο, στη δεκαετία του 1940, την απόλυτη τάση της σεζόν. Ακολουθώντας τα βήματα του ιδρυτή του οίκου Mugler, ο καλλιτεχνικός διευθυντής εξερευνά το λεγόμενο «war suit»: ένα λειτουργικό γυναικείο κοστούμι με ίσιες γραμμές, επιβλητικούς ώμους και ζώνη στη μέση, γεννημένο σε μια εποχή που οι γυναίκες έτρεχαν εργοστάσια και γραφεία ενώ οι άνδρες βρίσκονταν στο μέτωπο.

Η συλλογή επιστρέφει στη δεκαετία του ’40 με XXL ώμους και hourglass σιλουέτες, αλλά αυτή τη φορά σε έντονα χρώματα technicolor: κοστούμια με φούστες pencil σε βαθύ plum, δερμάτινα πουκάμισα σε ουράνιο μπλε συνδυασμένα με χρυσές lamé φούστες, και ανδρόγυνα cobalt πουλόβερ πάνω από φουσκωτές δερμάτινες φούστες με βολάν. Υπάρχουν επίσης πλισέ φορέματα column σε χρυσό lamé αλλά και utilitarian φορέματα από μωβ βινύλιο, γεμάτα τσέπες, μια ισορροπία ανάμεσα στη δύναμη της αρχής και τη χαρά του χρώματος.

Ένα μικρό καπέλο καουμπόι μεταμορφώνεται σε φασινατέρ, μακριά electric green γάντια και σμιλευμένα πλισέ metallic σαν αρχαίο άγαλμα προσδίδουν θεατρικότητα. Ο Miguel Castro Freitas τιμά την Edith Head, την iconic costume designer του Alfred Hitchcock, δίνοντας σε κάθε αξεσουάρ αφήγηση και χαρακτήρα.

Η δεκαετία του ’40 συναντά τη δεκαετία του ’80. Δίχρωμα bodysuits, φούτερ με φερμουάρ και γραφικά σχέδια αναβιώνουν την εποχή του πολέμου αλλά και την έμπνευση του νεαρού Thierry Mugler. Με αναφορές στη χρυσή εποχή του Hollywood και σε θρυλικές divas όπως η Lauren Bacall και η Ava Gardner, οι σιλουέτες μεταφέρονται στο πλαίσιο του power dressing, εκεί όπου οι γυναίκες άρχιζαν να κατακτούν τον επαγγελματικό χώρο με δύναμη και στιλ.

Σε έναν κόσμο γεμάτο συγκρούσεις, η συλλογή θέτει στο επίκεντρο τη γυναικεία δύναμη. Δεν πρόκειται για απλή δανεική απόδοση ανδρικών codes, αλλά για μια αυθεντική εξουσία που δημιουργεί τη δική της γλώσσα. Τα ρούχα της συλλογής συνοδεύουν πολλαπλές ζωές ταυτόχρονα: επαγγελματική, κοινωνικές υποχρεώσεις, πνευματικό φορτίο, επιθυμία για ελευθερία, γενικά, επιθυμία για ζωή.

Η συλλογή Mugler FW 2026 αποδεικνύει ότι η μόδα μπορεί να είναι ισχυρή, χρωματική, λειτουργική και ταυτόχρονα θεατρική, παντρεύοντας ιστορικές αναφορές με σύγχρονο power dressing και avant-garde αισθητική.

